Мифы о солярии развеяны: правда и вымысел о загаре в 21 веке — готовьтесь удивляться

Солярии уже давно перестали быть просто "лампами для загара". Сегодня это целые комплексы, в которых сочетаются технологии, косметический уход и релаксация. О том, чем современные аппараты отличаются от прежних и действительно ли они безопасны, рассказала бьюти-эксперт, основательница сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

"И на пляже, и в солярии на тело воздействует ультрафиолетовое излучение, которое состоит из трёх типов волн: UVA, UVB и UVC. Последние — самые опасные, и в аппаратах соляриев они полностью блокируются фильтрами", — пояснила Юлианна Винер.

Как работает солярий и чем он отличается от солнца

Механизм действия солярия и солнца одинаков — это воздействие ультрафиолета. Но отличие в контроле. На пляже кожа получает излучение неконтролируемо, тогда как в солярии каждая лампа откалибрована, а интенсивность и продолжительность процедуры подбираются индивидуально.

Современные аппараты оснащены фильтрами, которые удаляют вредные UVC-лучи и частично регулируют долю UVB, оставляя только безопасное UVA-излучение. Это делает загар более мягким и равномерным, сообщает Газета.Ru.

Солнце против солярия — сравнение

Параметр Естественный загар Солярий нового поколения Источник излучения Солнце, естественный ультрафиолет Искусственные лампы с фильтрацией Контроль дозировки Отсутствует Точный подбор времени и мощности Риск ожогов Высокий Минимальный при соблюдении рекомендаций Воздействие UVC-лучей Присутствует Полностью фильтруется Уход за кожей Не предусмотрен Встроенные косметические программы и вентиляция

Почему кожа стареет на солнце, но нет в солярии

"Длительное пребывание на солнце сушит кожу и разрушает коллагеновые волокна, вызывая морщины и пигментные пятна. Современные солярии, напротив, стимулируют выработку собственного коллагена", — отметила Винер.

Речь идёт о коллариумах - аппаратах нового поколения, излучающих длинные волны, которые активируют выработку коллагена в глубоких слоях кожи. Этот белок отвечает за упругость, эластичность и естественное сияние кожи.

После курса процедур в коллариуме кожа выглядит более ровной, улучшается её тон, исчезает тусклость, а мелкие морщины становятся менее заметными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проводить в солярии больше времени, чем рекомендовал специалист.

Последствие: риск ожога и нарушения пигментации.

Альтернатива: строго соблюдать индивидуальные рекомендации по длительности и мощности.

Ошибка: приходить на процедуру без средств защиты.

Последствие: пересушивание кожи и раздражение.

Альтернатива: использовать кремы для загара и бальзамы после сеанса.

Ошибка: посещать солярий слишком часто.

Последствие: фотостарение и потеря влаги.

Альтернатива: делать перерывы — не чаще 2-3 раз в неделю.

Советы шаг за шагом: как получить безопасный загар

Пройдите консультацию. Перед первым сеансом специалист оценит тип кожи и подберёт индивидуальный режим. Подготовьте кожу. За день до процедуры сделайте мягкий пилинг и не используйте жирный крем. Снимите украшения и косметику. Парфюмы и макияж могут вызвать раздражение. Защищайте глаза и чувствительные участки. Используйте специальные очки и наклейки. После сеанса нанесите увлажняющий лосьон или алоэ-гель. Делайте перерывы между процедурами минимум 48 часов.

А что если кожа слишком чувствительная?

Если кожа склонна к раздражениям или покраснению, можно выбрать щадящий режим или обратиться к фототерапевтическим программам. Они сочетают мягкое излучение с увлажняющим эффектом и не вызывают перегрева.

Для тех, кто хочет только лёгкий оттенок без интенсивного воздействия, подойдут спрей-загары или автозагары на водной основе — они полностью исключают ультрафиолет.

Таблица "Плюсы и минусы" солярия

Плюсы Минусы Контролируемая доза ультрафиолета Риск пересушивания кожи при частом использовании Возможность поддерживать ровный загар круглый год Не подходит людям с кожными заболеваниями Современные фильтры защищают от опасных лучей Требует консультации специалиста Улучшает выработку коллагена в коллариумах Стоимость выше, чем у обычного солярия

FAQ

Безопасен ли солярий для кожи?

Да, если используется современное оборудование с фильтрацией UVC и правильный режим.

Можно ли загорать с макияжем?

Нет — косметика мешает равномерному загару и может вызвать раздражение.

Как долго держится эффект?

Обычно 7-10 дней, затем процедуру можно повторить.

Подходит ли солярий для сухой кожи?

Да, но с обязательным использованием увлажняющего ухода после сеанса.

Мифы и правда

Миф: солярий вреднее солнца.

Правда: современные аппараты фильтруют вредные лучи и обеспечивают безопасный уровень излучения.

Миф: в солярии невозможно обгореть.

Правда: можно, если нарушить рекомендации по времени и частоте.

Миф: искусственный загар "старит" кожу.

Правда: современные коллариумы, наоборот, стимулируют выработку коллагена и улучшают тургор кожи.

Три интересных факта

Коллариумы были разработаны на основе технологий фототерапии, применяемой в дерматологии. При умеренных сеансах ультрафиолет способствует выработке витамина D, который поддерживает иммунитет. После процедуры уровень эндорфинов в организме повышается — поэтому многие отмечают лёгкое чувство счастья.

Исторический контекст

Первые солярии появились в 1970-х годах и быстро завоевали популярность. Тогда ещё не знали о рисках ультрафиолета, и фильтров не существовало. В XXI веке технологии кардинально изменились: появились лампы нового поколения, спектральные фильтры и системы охлаждения. Современные солярии превратились в SPA-процедуру с контролем безопасности, где загар стал не просто косметическим эффектом, а частью комплексного ухода за кожей.