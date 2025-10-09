Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из кастрюли бедняка — на королевский бал: история супа, что заставил Францию плакать
Тайна серьёзного образа: почему Виктория Бекхэм перестала улыбаться на публике из-за привычки мужа
Гладко было на снегу — да вот асфальт подвёл: опасные сюрпризы зимних шин
Лучше любого психолога: как собака воспитывает в ребёнке качества, которые не купить за деньги
За кулисами неба: чего боятся бортпроводники и как пассажирам сделать полет безопаснее
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Шрекинг захватывает зумеров: почему молодёжь сознательно выбирает партнёров попроще
Топливная блокада? Киргизия закрутила гайки для нефтяных поставок
Девять месяцев движения: спорт, который помогает выносить ребёнка и не навредить

Мифы о солярии развеяны: правда и вымысел о загаре в 21 веке — готовьтесь удивляться

0:42
Моя семья » Красота и стиль

Солярии уже давно перестали быть просто "лампами для загара". Сегодня это целые комплексы, в которых сочетаются технологии, косметический уход и релаксация. О том, чем современные аппараты отличаются от прежних и действительно ли они безопасны, рассказала бьюти-эксперт, основательница сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

Загар в солярии
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Загар в солярии

"И на пляже, и в солярии на тело воздействует ультрафиолетовое излучение, которое состоит из трёх типов волн: UVA, UVB и UVC. Последние — самые опасные, и в аппаратах соляриев они полностью блокируются фильтрами", — пояснила Юлианна Винер.

Как работает солярий и чем он отличается от солнца

Механизм действия солярия и солнца одинаков — это воздействие ультрафиолета. Но отличие в контроле. На пляже кожа получает излучение неконтролируемо, тогда как в солярии каждая лампа откалибрована, а интенсивность и продолжительность процедуры подбираются индивидуально.

Современные аппараты оснащены фильтрами, которые удаляют вредные UVC-лучи и частично регулируют долю UVB, оставляя только безопасное UVA-излучение. Это делает загар более мягким и равномерным, сообщает Газета.Ru.

Солнце против солярия — сравнение

Параметр Естественный загар Солярий нового поколения
Источник излучения Солнце, естественный ультрафиолет Искусственные лампы с фильтрацией
Контроль дозировки Отсутствует Точный подбор времени и мощности
Риск ожогов Высокий Минимальный при соблюдении рекомендаций
Воздействие UVC-лучей Присутствует Полностью фильтруется
Уход за кожей Не предусмотрен Встроенные косметические программы и вентиляция

Почему кожа стареет на солнце, но нет в солярии

"Длительное пребывание на солнце сушит кожу и разрушает коллагеновые волокна, вызывая морщины и пигментные пятна. Современные солярии, напротив, стимулируют выработку собственного коллагена", — отметила Винер.

Речь идёт о коллариумах - аппаратах нового поколения, излучающих длинные волны, которые активируют выработку коллагена в глубоких слоях кожи. Этот белок отвечает за упругость, эластичность и естественное сияние кожи.

После курса процедур в коллариуме кожа выглядит более ровной, улучшается её тон, исчезает тусклость, а мелкие морщины становятся менее заметными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проводить в солярии больше времени, чем рекомендовал специалист.
    Последствие: риск ожога и нарушения пигментации.
    Альтернатива: строго соблюдать индивидуальные рекомендации по длительности и мощности.

  • Ошибка: приходить на процедуру без средств защиты.
    Последствие: пересушивание кожи и раздражение.
    Альтернатива: использовать кремы для загара и бальзамы после сеанса.

  • Ошибка: посещать солярий слишком часто.
    Последствие: фотостарение и потеря влаги.
    Альтернатива: делать перерывы — не чаще 2-3 раз в неделю.

Советы шаг за шагом: как получить безопасный загар

  1. Пройдите консультацию. Перед первым сеансом специалист оценит тип кожи и подберёт индивидуальный режим.

  2. Подготовьте кожу. За день до процедуры сделайте мягкий пилинг и не используйте жирный крем.

  3. Снимите украшения и косметику. Парфюмы и макияж могут вызвать раздражение.

  4. Защищайте глаза и чувствительные участки. Используйте специальные очки и наклейки.

  5. После сеанса нанесите увлажняющий лосьон или алоэ-гель.

  6. Делайте перерывы между процедурами минимум 48 часов.

А что если кожа слишком чувствительная?

Если кожа склонна к раздражениям или покраснению, можно выбрать щадящий режим или обратиться к фототерапевтическим программам. Они сочетают мягкое излучение с увлажняющим эффектом и не вызывают перегрева.

Для тех, кто хочет только лёгкий оттенок без интенсивного воздействия, подойдут спрей-загары или автозагары на водной основе — они полностью исключают ультрафиолет.

Таблица "Плюсы и минусы" солярия

Плюсы Минусы
Контролируемая доза ультрафиолета Риск пересушивания кожи при частом использовании
Возможность поддерживать ровный загар круглый год Не подходит людям с кожными заболеваниями
Современные фильтры защищают от опасных лучей Требует консультации специалиста
Улучшает выработку коллагена в коллариумах Стоимость выше, чем у обычного солярия

FAQ

Безопасен ли солярий для кожи?
Да, если используется современное оборудование с фильтрацией UVC и правильный режим.

Можно ли загорать с макияжем?
Нет — косметика мешает равномерному загару и может вызвать раздражение.

Как долго держится эффект?
Обычно 7-10 дней, затем процедуру можно повторить.

Подходит ли солярий для сухой кожи?
Да, но с обязательным использованием увлажняющего ухода после сеанса.

Мифы и правда

  • Миф: солярий вреднее солнца.
    Правда: современные аппараты фильтруют вредные лучи и обеспечивают безопасный уровень излучения.

  • Миф: в солярии невозможно обгореть.
    Правда: можно, если нарушить рекомендации по времени и частоте.

  • Миф: искусственный загар "старит" кожу.
    Правда: современные коллариумы, наоборот, стимулируют выработку коллагена и улучшают тургор кожи.

Три интересных факта

  1. Коллариумы были разработаны на основе технологий фототерапии, применяемой в дерматологии.

  2. При умеренных сеансах ультрафиолет способствует выработке витамина D, который поддерживает иммунитет.

  3. После процедуры уровень эндорфинов в организме повышается — поэтому многие отмечают лёгкое чувство счастья.

Исторический контекст

Первые солярии появились в 1970-х годах и быстро завоевали популярность. Тогда ещё не знали о рисках ультрафиолета, и фильтров не существовало. В XXI веке технологии кардинально изменились: появились лампы нового поколения, спектральные фильтры и системы охлаждения. Современные солярии превратились в SPA-процедуру с контролем безопасности, где загар стал не просто косметическим эффектом, а частью комплексного ухода за кожей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Недвижимость
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Строгий отец против мажоров: почему Кончаловский запретил сыновьям рассчитывать на его состояние
Дело не в характере питомца: кошачья агрессия — это зеркало ошибок самого владельца
От успеха к стагнации? Государство снова поможет АвтоВАЗу, но за чей счёт
Не стирка, а диверсия: как повседневные ошибки превращают брендовые вещи в тряпки
Михаил Шуфутинский прервал молчание: ответ певца поставил точку в слухах об опухоли
Он прячется под землёй, но осенью можно его выманить: неожиданное оружие против проволочника
Напиток, который не доживает до холодильника: тропическая классика из Тайваня
Грязный фильтр — как сигарета для двигателя: медленно, но верно убивает мотор
Забудьте про контуринг: одна прическа делает лицо худее, чем макияж — проверено зеркалом
Анастасия Мельникова ведёт борьбу с тяжёлой болезнью: что помогает актрисе цепляться за жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.