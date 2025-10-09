Мифы о солярии развеяны: правда и вымысел о загаре в 21 веке — готовьтесь удивляться

Солярии уже давно перестали быть просто "лампами для загара". Сегодня это целые комплексы, в которых сочетаются технологии, косметический уход и релаксация. О том, чем современные аппараты отличаются от прежних и действительно ли они безопасны, рассказала бьюти-эксперт, основательница сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.
"И на пляже, и в солярии на тело воздействует ультрафиолетовое излучение, которое состоит из трёх типов волн: UVA, UVB и UVC. Последние — самые опасные, и в аппаратах соляриев они полностью блокируются фильтрами", — пояснила Юлианна Винер.
Механизм действия солярия и солнца одинаков — это воздействие ультрафиолета. Но отличие в контроле. На пляже кожа получает излучение неконтролируемо, тогда как в солярии каждая лампа откалибрована, а интенсивность и продолжительность процедуры подбираются индивидуально.
Современные аппараты оснащены фильтрами, которые удаляют вредные UVC-лучи и частично регулируют долю UVB, оставляя только безопасное UVA-излучение. Это делает загар более мягким и равномерным, сообщает Газета.Ru.
|Параметр
|Естественный загар
|Солярий нового поколения
|Источник излучения
|Солнце, естественный ультрафиолет
|Искусственные лампы с фильтрацией
|Контроль дозировки
|Отсутствует
|Точный подбор времени и мощности
|Риск ожогов
|Высокий
|Минимальный при соблюдении рекомендаций
|Воздействие UVC-лучей
|Присутствует
|Полностью фильтруется
|Уход за кожей
|Не предусмотрен
|Встроенные косметические программы и вентиляция
"Длительное пребывание на солнце сушит кожу и разрушает коллагеновые волокна, вызывая морщины и пигментные пятна. Современные солярии, напротив, стимулируют выработку собственного коллагена", — отметила Винер.
Речь идёт о коллариумах - аппаратах нового поколения, излучающих длинные волны, которые активируют выработку коллагена в глубоких слоях кожи. Этот белок отвечает за упругость, эластичность и естественное сияние кожи.
После курса процедур в коллариуме кожа выглядит более ровной, улучшается её тон, исчезает тусклость, а мелкие морщины становятся менее заметными.
Ошибка: проводить в солярии больше времени, чем рекомендовал специалист.
Последствие: риск ожога и нарушения пигментации.
Альтернатива: строго соблюдать индивидуальные рекомендации по длительности и мощности.
Ошибка: приходить на процедуру без средств защиты.
Последствие: пересушивание кожи и раздражение.
Альтернатива: использовать кремы для загара и бальзамы после сеанса.
Ошибка: посещать солярий слишком часто.
Последствие: фотостарение и потеря влаги.
Альтернатива: делать перерывы — не чаще 2-3 раз в неделю.
Пройдите консультацию. Перед первым сеансом специалист оценит тип кожи и подберёт индивидуальный режим.
Подготовьте кожу. За день до процедуры сделайте мягкий пилинг и не используйте жирный крем.
Снимите украшения и косметику. Парфюмы и макияж могут вызвать раздражение.
Защищайте глаза и чувствительные участки. Используйте специальные очки и наклейки.
После сеанса нанесите увлажняющий лосьон или алоэ-гель.
Делайте перерывы между процедурами минимум 48 часов.
Если кожа склонна к раздражениям или покраснению, можно выбрать щадящий режим или обратиться к фототерапевтическим программам. Они сочетают мягкое излучение с увлажняющим эффектом и не вызывают перегрева.
Для тех, кто хочет только лёгкий оттенок без интенсивного воздействия, подойдут спрей-загары или автозагары на водной основе — они полностью исключают ультрафиолет.
|Плюсы
|Минусы
|Контролируемая доза ультрафиолета
|Риск пересушивания кожи при частом использовании
|Возможность поддерживать ровный загар круглый год
|Не подходит людям с кожными заболеваниями
|Современные фильтры защищают от опасных лучей
|Требует консультации специалиста
|Улучшает выработку коллагена в коллариумах
|Стоимость выше, чем у обычного солярия
Безопасен ли солярий для кожи?
Да, если используется современное оборудование с фильтрацией UVC и правильный режим.
Можно ли загорать с макияжем?
Нет — косметика мешает равномерному загару и может вызвать раздражение.
Как долго держится эффект?
Обычно 7-10 дней, затем процедуру можно повторить.
Подходит ли солярий для сухой кожи?
Да, но с обязательным использованием увлажняющего ухода после сеанса.
Миф: солярий вреднее солнца.
Правда: современные аппараты фильтруют вредные лучи и обеспечивают безопасный уровень излучения.
Миф: в солярии невозможно обгореть.
Правда: можно, если нарушить рекомендации по времени и частоте.
Миф: искусственный загар "старит" кожу.
Правда: современные коллариумы, наоборот, стимулируют выработку коллагена и улучшают тургор кожи.
Коллариумы были разработаны на основе технологий фототерапии, применяемой в дерматологии.
При умеренных сеансах ультрафиолет способствует выработке витамина D, который поддерживает иммунитет.
После процедуры уровень эндорфинов в организме повышается — поэтому многие отмечают лёгкое чувство счастья.
Первые солярии появились в 1970-х годах и быстро завоевали популярность. Тогда ещё не знали о рисках ультрафиолета, и фильтров не существовало. В XXI веке технологии кардинально изменились: появились лампы нового поколения, спектральные фильтры и системы охлаждения. Современные солярии превратились в SPA-процедуру с контролем безопасности, где загар стал не просто косметическим эффектом, а частью комплексного ухода за кожей.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.