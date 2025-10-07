Холод отключает энергию кожи: время переходить на уход, который не заставляет, а поддерживает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Зимой кожа будто замедляется — обменные процессы идут медленнее, сальные железы работают менее активно, а внешний барьер становится уязвимее. В это время привычный уход с кислотами и ретинолом может не улучшить состояние кожи, а, наоборот, вызвать раздражение. Именно поэтому холодный сезон требует другой стратегии: меньше активов, больше комфорта и защиты.

Зимний уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний уход за кожей

Почему кожа «уходит в спячку»

Холод, ветер и сухой воздух делают кожу более чувствительной. Она тратит больше ресурсов на сохранение влаги и восстановление, а не на обновление. Поэтому даже те средства, которые летом работали идеально, зимой могут стать слишком агрессивными.

«Зимой коже нужна не стимуляция, а покой. Главная задача — укрепить барьер, а не перегрузить активами», — подчёркивает дерматолог Евгения Полякова.

Как активы могут навредить зимой

  • Кислоты (AHA, BHA) — повышают чувствительность к холоду и ультрафиолету.
  • Ретинол — усиливает сухость и шелушение.
  • Витамин C в высокой концентрации — может раздражать чувствительную кожу.
  • Частые пилинги — нарушают барьер и вызывают микротрещины.

Что коже действительно нужно зимой

1. Восстановление барьера

Главное — защитить липидный слой. Ищите в составе кремов церамиды, холестерин, жирные кислоты, сквалан, масло ши. Эти компоненты создают «защитную мантию», удерживающую влагу.

2. Увлажнение без раздражения

Замените активные сыворотки на мягкие формулы с гиалуроновой кислотой, бетаином и пантенолом. Они работают деликатно и подходят даже чувствительной коже.

3. Успокаивающие компоненты

Зимой на вес золота — алоэ вера, овсяный экстракт, ниацинамид. Они уменьшают покраснение и зуд, восстанавливают баланс.

4. SPF остаётся актуальным

Солнце зимой не исчезает — ультрафиолет отражается от снега. Поэтому крем с SPF 30 обязателен даже в пасмурные дни.

5. Мягкое очищение

Забудьте про жёсткие гели и пенки. Выбирайте кремовые или масляные текстуры, чтобы не смывать защитные липиды.

Сравнение: летний и зимний уход

Параметр Лето Зима
Основная цель Контроль себума, обновление Увлажнение, восстановление
Активные компоненты Кислоты, ретинол, витамин C Церамиды, масла, пантенол
Формулы Лёгкие, водные Плотные, питательные
Текстуры Гель, флюид Крем, бальзам

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Продолжать использовать кислоты ежедневно → раздражение → сократить до 1 раза в неделю.
  • Отказаться от SPF → фотостарение → крем с фильтрами даже зимой.
  • Мыть лицо горячей водой → сухость → использовать тёплую.
  • Пропускать ночной уход → потеря влаги → питательная маска 2 раза в неделю.

Советы шаг за шагом

  1. Пересмотрите косметику: уберите агрессивные активы, добавьте защитные формулы.
  2. После умывания наносите увлажняющую сыворотку на слегка влажную кожу.
  3. Используйте плотный крем утром и вечером.
  4. Раз в неделю делайте восстанавливающую маску.
  5. Поддерживайте влажность воздуха дома не ниже 40%.

А что если кожа жирная?

Даже жирная кожа зимой нуждается в защите. Используйте лёгкие эмульсии с церамидами и избегайте спиртосодержащих средств — они только стимулируют выработку себума.

Плюсы и минусы зимнего «щадящего» ухода

Плюсы Минусы
Снижает чувствительность и сухость Эффект обновления проявляется медленнее
Подходит для всех типов кожи Может казаться слишком плотным
Укрепляет барьер и уменьшает раздражения Не решает быстро проблему пигментации
Продлевает эффект антивозрастных процедур Требует терпения

FAQ

Нужно ли полностью отказаться от активов зимой?

Нет, просто сократите частоту применения и выбирайте мягкие формулы.

Можно ли делать пилинг в холодный сезон?

Да, но только поверхностный и под контролем специалиста.

Как понять, что кожа перегружена активами?

Стянутость, шелушения, покраснение и чувство жжения — сигналы к паузе.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
