Холод отключает энергию кожи: время переходить на уход, который не заставляет, а поддерживает

Зимой кожа будто замедляется — обменные процессы идут медленнее, сальные железы работают менее активно, а внешний барьер становится уязвимее. В это время привычный уход с кислотами и ретинолом может не улучшить состояние кожи, а, наоборот, вызвать раздражение. Именно поэтому холодный сезон требует другой стратегии: меньше активов, больше комфорта и защиты.
Холод, ветер и сухой воздух делают кожу более чувствительной. Она тратит больше ресурсов на сохранение влаги и восстановление, а не на обновление. Поэтому даже те средства, которые летом работали идеально, зимой могут стать слишком агрессивными.
«Зимой коже нужна не стимуляция, а покой. Главная задача — укрепить барьер, а не перегрузить активами», — подчёркивает дерматолог Евгения Полякова.
Главное — защитить липидный слой. Ищите в составе кремов церамиды, холестерин, жирные кислоты, сквалан, масло ши. Эти компоненты создают «защитную мантию», удерживающую влагу.
Замените активные сыворотки на мягкие формулы с гиалуроновой кислотой, бетаином и пантенолом. Они работают деликатно и подходят даже чувствительной коже.
Зимой на вес золота — алоэ вера, овсяный экстракт, ниацинамид. Они уменьшают покраснение и зуд, восстанавливают баланс.
Солнце зимой не исчезает — ультрафиолет отражается от снега. Поэтому крем с SPF 30 обязателен даже в пасмурные дни.
Забудьте про жёсткие гели и пенки. Выбирайте кремовые или масляные текстуры, чтобы не смывать защитные липиды.
|Параметр
|Лето
|Зима
|Основная цель
|Контроль себума, обновление
|Увлажнение, восстановление
|Активные компоненты
|Кислоты, ретинол, витамин C
|Церамиды, масла, пантенол
|Формулы
|Лёгкие, водные
|Плотные, питательные
|Текстуры
|Гель, флюид
|Крем, бальзам
Даже жирная кожа зимой нуждается в защите. Используйте лёгкие эмульсии с церамидами и избегайте спиртосодержащих средств — они только стимулируют выработку себума.
|Плюсы
|Минусы
|Снижает чувствительность и сухость
|Эффект обновления проявляется медленнее
|Подходит для всех типов кожи
|Может казаться слишком плотным
|Укрепляет барьер и уменьшает раздражения
|Не решает быстро проблему пигментации
|Продлевает эффект антивозрастных процедур
|Требует терпения
Нет, просто сократите частоту применения и выбирайте мягкие формулы.
Да, но только поверхностный и под контролем специалиста.
Стянутость, шелушения, покраснение и чувство жжения — сигналы к паузе.
