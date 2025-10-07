Кожа дышит по-новому: секрет ухода, от которого исчезают тусклость и усталость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Если ты хотя бы раз листала бьюти-ток, то наверняка видела видео, где девушки снимают макияж в два этапа, а потом хвастаются сияющей кожей. Этот тренд, пришедший из Кореи, называется double cleansing — двойное очищение. Обещают, что кожа после него будто "обнулилась": ни следа макияжа, ни чувства стянутости. Но действительно ли это нужно всем и работает ли метод так, как обещают блогеры?

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Что скрывается за термином double cleansing

Суть метода проста, но в этом его гениальность. Это не дважды умыться пенкой, а два разных этапа очищения. Сначала — масляный продукт (гидрофильное масло, бальзам, мицеллярная вода), который растворяет макияж, солнцезащитные средства, кожное сало и другие загрязнения, не смывающиеся водой. Затем — средство на водной основе: гель, пенка или мусс, которое убирает остатки масла и очищает кожу от пота и пыли.

Метод пришёл из корейской системы ухода, где чистая кожа — фундамент красоты. Кореянки уверены: чем лучше очищено лицо, тем эффективнее работают кремы и сыворотки. Однако универсальных схем не существует — двойное очищение нужно далеко не каждому.

Почему два средства лучше, чем одно

Смысл двойного очищения — в принципе "подобное растворяет подобное". Масло связывает жиры и косметику, которые не поддаются воде, а затем водное средство смывает остатки без агрессии. Результат — чистая, гладкая кожа, на которую ухаживающая косметика ложится идеально. После такого умывания кожа не стянута, а напитана и готова к ночному уходу.

Сравнение: одноэтапное и двойное очищение

Параметр Одноэтапное умывание Двойное очищение
Удаление макияжа Частичное Полное
Воздействие на кожу Может пересушивать Бережное
Подходит для жирной кожи Не всегда Да
Эффект после процедуры Чистота с ощущением стянутости Мягкость и свежесть
Подходит для чувствительной кожи Зависит от состава При правильных средствах — да

Советы шаг за шагом

  1. Выбери масло или бальзам. Лучше, если средство будет без минеральных масел и спирта. Популярные варианты — гидрофильное масло с жожоба, виноградной косточкой или кокосом.

  2. Нанеси на сухое лицо. Мягко массируй 1-2 минуты, чтобы растворить макияж и загрязнения.

  3. Добавь воды. Смочи руки и снова пройдись по лицу — масло превратится в эмульсию.

  4. Смой тёплой водой. Не горячей: она разрушает липидный барьер.

  5. Перейди к второму этапу. Используй мягкий гель или пенку. Пройдись по лицу, уделяя внимание Т-зоне.

  6. Закончь уход. После очищения нанеси тоник, сыворотку и крем. Идеально подойдут формулы с гиалуроновой кислотой или церамидами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одно и то же средство дважды.
    Последствие: пересушивание, шелушение, раздражение.
    Альтернатива: первый шаг — масло или бальзам, второй — мягкая пенка без сульфатов.

  • Ошибка: применять кислоты, ретинол или спиртовые средства после умывания.
    Последствие: повреждение защитного слоя кожи.
    Альтернатива: увлажняющая сыворотка или крем с алоэ и пантенолом.

  • Ошибка: пропуск увлажнения.
    Последствие: ощущение сухости и тусклый цвет лица.
    Альтернатива: легкий флюид или крем с гиалуроновой кислотой сразу после умывания.

А что если…

  • У тебя сухая кожа? Выбирай мягкие формулы: бальзамы, мицеллярное масло, затем гель без пены.

  • Кожа жирная? Тебе подойдёт классическая схема: масло + очищающая пенка с ниацинамидом.

  • Нормальная кожа? Используй двойное очищение только вечером после макияжа.

  • Чувствительная кожа? Умывайся один раз, но качественно — без агрессивных компонентов.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Глубокое очищение без пересушивания Требует двух средств
Улучшает впитывание сывороток и кремов Может раздражать при неправильном подборе
Помогает предотвратить воспаления Дольше по времени
Делает кожу мягкой и гладкой Не подходит при экземе или розацеа

FAQ

Как часто нужно делать двойное очищение?
Достаточно один раз в день, вечером. Утром достаточно мягкого геля или просто воды.

Можно ли заменить масло мицеллярной водой?
Можно, если у тебя чувствительная кожа или легкий макияж. Но мицеллярная вода не так эффективно растворяет SPF и стойкую косметику.

Подходит ли метод для подростков?
Да, но только при наличии макияжа или кремов с SPF. Без необходимости лучше не перегружать кожу.

Что лучше — масло или бальзам?
Бальзам плотнее, подходит для снятия вечернего макияжа. Масло легче, удобно для ежедневного ухода.

Мифы и правда

  • Миф: двойное очищение нужно всем.
    Правда: нет — оно необходимо тем, кто пользуется косметикой, SPF или живет в загрязнённом городе.

  • Миф: после масла обязательно остаётся жирная плёнка.
    Правда: при правильном выборе гидрофильного масла и втором этапе никакой плёнки не будет.

  • Миф: двойное очищение вызывает сухость.
    Правда: наоборот, оно помогает сохранить баланс, если не использовать агрессивные пенки.

3 факта о двойном очищении

  1. Метод появился в Японии в XII веке, когда гейши смывали белила камелиевым маслом.

  2. В Корее он стал частью обязательного вечернего ритуала красоты.

  3. В Европе популярность пришла с волной K-beauty — сегодня такие средства есть у Garnier, CeraVe, L'Oreal, The Ordinary.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
