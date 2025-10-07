Сезон батарей: воздух стал суше бумаги, а кожа требует не крема, а спасения

Каждую осень кожа будто переживает стресс — сначала ветер и холод, потом сухой воздух в квартирах. С запуском отопления влага из эпидермиса испаряется быстрее, чем успевает восполниться, и даже привычный крем перестаёт работать. В результате — стянутость, шелушения, тусклый цвет и раздражения. Как вернуть коже комфорт и помочь ей пережить «сезон батарей» без потерь?
Отопление снижает влажность воздуха до 20–30%, в то время как коже комфортно при 50–60%. В таких условиях нарушается липидный барьер, и кожа теряет способность удерживать влагу. Это приводит к микротрещинам, покраснениям и повышенной чувствительности.
«Зимой кожа не просто суше — она работает в аварийном режиме. Нужно не только увлажнение, но и защита», — отмечает дерматолог Марина Громова.
Поставьте увлажнитель или просто ёмкость с водой рядом с батареей — это поможет поддерживать комфортную влажность.
Откажитесь от агрессивных пенок и мыл — выбирайте кремовые или масляные текстуры. Они не нарушают защитный барьер и предотвращают пересушивание.
Ищите в составе кремов церамиды, сквалан, масла ши, макадамии, авокадо. Эти компоненты восполняют естественные жиры и удерживают влагу.
Используйте сыворотку с гиалуроновой кислотой, а сверху наносите питательный крем. Сыворотка насыщает влагой, а крем запечатывает её внутри.
Избегайте кислотных пилингов, спиртовых тоников и матирующих средств — они только усиливают обезвоженность.
Даже зимой кожа нуждается в SPF-защите: ультрафиолет ускоряет потерю влаги и старение.
Пейте достаточно жидкости и добавьте в рацион омега-3 жирные кислоты, орехи и рыбу — они укрепляют барьер кожи изнутри.
|Показатель
|До отопления
|После включения батарей
|Влажность кожи
|Нормальная
|Снижена
|Барьерная функция
|Сбалансирована
|Нарушена
|Тон лица
|Ровный
|Тусклый
|Реакция на косметику
|Спокойная
|Повышенная чувствительность
Помогут экспресс-восстанавливающие маски с пантенолом, алоэ и экстрактом овса. На ночь можно нанести слой вазелина или бальзама на самые сухие участки — он создаст окклюзию и предотвратит потерю влаги.
|Плюсы
|Минусы
|Кожа становится мягче и эластичнее
|Требует системности
|Уходит раздражение и стянутость
|Не подходит для жирной кожи в избытке
|Макияж ложится лучше
|Может вызывать блеск без баланса
Нет, масло не увлажняет, а только запечатывает влагу — наносите его поверх сыворотки.
Да, но обязательно наносите её на влажную кожу и закрепляйте кремом.
Только мягкий ферментативный 1 раз в неделю.
Отопительный сезон — испытание для кожи, но при правильном уходе его легко пережить. Достаточно укрепить защитный барьер, добавить увлажнение и бережные текстуры — и кожа снова станет мягкой, ровной и спокойной.
