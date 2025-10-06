Жирные у корней, сухие на концах: двойная жизнь волос, которую можно остановить

Сочетание жирных корней и сухих концов — одна из самых частых жалоб, особенно у тех, кто часто моет голову или пользуется феном. Вроде бы волосы чистые, но через день корни теряют свежесть, а концы при этом остаются ломкими и безжизненными. Почему это происходит и как вернуть равновесие волосам?
Кожа головы выделяет себум, чтобы защитить волосяной стержень. Но если баланс нарушен, жир распределяется неравномерно: корни становятся жирными, а концы не получают ни капли естественной смазки. Это и создаёт контраст — «жир сверху, ломкость снизу».
|Признак
|Здоровые волосы
|Жирные корни, сухие концы
|Текстура
|Однородная, эластичная
|Контраст по длине
|Блеск
|Равномерный
|Только у корней
|Мытьё
|Каждые 2–3 дня
|Уже на следующий день
|Концы
|Гладкие
|Ломкие, секущиеся
Выбирайте балансирующий или мягкий очищающий шампунь без сульфатов. Наносите его только на кожу головы, а пену распределяйте по длине.
Никогда не наносите увлажняющие средства на корни. Достаточно обработать волосы от середины до кончиков.
Слишком горячая вода усиливает работу сальных желёз. Ополаскивайте волосы прохладной водой для блеска и гладкости.
Используйте спреи, масла или флюиды с лёгкой текстурой — они ухаживают за кончиками, не утяжеляя пряди.
Раз в неделю делайте питательную маску на длину. При жирной коже головы можно применять глиняные маски — но только у корней.
Окрашивание само по себе сушит концы, поэтому важно добавлять в уход масла и сыворотки с керамидами и аминокислотами. Используйте шампуни для окрашенных волос — они мягче и сохраняют баланс.
|Плюсы
|Минусы
|Можно восстановить баланс без салона
|Требует дисциплины
|Подходит для всех типов волос
|Эффект появляется не сразу
|Доступные домашние решения
|Нужен индивидуальный подбор средств
|Улучшает внешний вид уже через неделю
|Придётся менять привычки
Каждые 2 дня мягким шампунем, не чаще.
Да, но не ежедневно, чтобы не забивать поры кожи головы.
Регулярно подстригать и использовать масла после укладки.
