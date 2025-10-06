Жирные у корней, сухие на концах: двойная жизнь волос, которую можно остановить

Сочетание жирных корней и сухих концов — одна из самых частых жалоб, особенно у тех, кто часто моет голову или пользуется феном. Вроде бы волосы чистые, но через день корни теряют свежесть, а концы при этом остаются ломкими и безжизненными. Почему это происходит и как вернуть равновесие волосам?

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Почему возникает дисбаланс

Частое мытьё головы. Активное очищение провоцирует кожу вырабатывать ещё больше себума — защитного жира.

Активное очищение провоцирует кожу вырабатывать ещё больше себума — защитного жира. Неподходящий шампунь. Агрессивные сульфаты пересушивают длину и стимулируют жирность у корней.

Агрессивные сульфаты пересушивают длину и стимулируют жирность у корней. Отсутствие увлажнения. Концы лишены питания, а кожа головы, наоборот, «перегружена».

Концы лишены питания, а кожа головы, наоборот, «перегружена». Горячая вода и фен. Высокая температура раскрывает кутикулу волоса и усиливает потерю влаги.

Высокая температура раскрывает кутикулу волоса и усиливает потерю влаги. Неправильное нанесение масок. Средства, предназначенные для длины, попадают на корни и утяжеляют их.

Как работает кожа головы

Кожа головы выделяет себум, чтобы защитить волосяной стержень. Но если баланс нарушен, жир распределяется неравномерно: корни становятся жирными, а концы не получают ни капли естественной смазки. Это и создаёт контраст — «жир сверху, ломкость снизу».

Сравнение: здоровые и «разбалансированные» волосы

Признак Здоровые волосы Жирные корни, сухие концы Текстура Однородная, эластичная Контраст по длине Блеск Равномерный Только у корней Мытьё Каждые 2–3 дня Уже на следующий день Концы Гладкие Ломкие, секущиеся

Что исправить в уходе

1. Правильный шампунь

Выбирайте балансирующий или мягкий очищающий шампунь без сульфатов. Наносите его только на кожу головы, а пену распределяйте по длине.

2. Кондиционер — только на длину

Никогда не наносите увлажняющие средства на корни. Достаточно обработать волосы от середины до кончиков.

3. Тёплая, а не горячая вода

Слишком горячая вода усиливает работу сальных желёз. Ополаскивайте волосы прохладной водой для блеска и гладкости.

4. Лёгкие несмываемые средства

Используйте спреи, масла или флюиды с лёгкой текстурой — они ухаживают за кончиками, не утяжеляя пряди.

5. Маски — курсом, не каждый день

Раз в неделю делайте питательную маску на длину. При жирной коже головы можно применять глиняные маски — но только у корней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Мыть голову ежедневно → гиперсекреция себума → через день мягким шампунем.

Маски у корней → жирный блеск и зуд → наносить только на длину.

Фен без термозащиты → ломкость → спрей с защитой до 200 °C.

А что если волосы крашеные?

Окрашивание само по себе сушит концы, поэтому важно добавлять в уход масла и сыворотки с керамидами и аминокислотами. Используйте шампуни для окрашенных волос — они мягче и сохраняют баланс.

Плюсы и минусы ухода при комбинированных волосах

Плюсы Минусы Можно восстановить баланс без салона Требует дисциплины Подходит для всех типов волос Эффект появляется не сразу Доступные домашние решения Нужен индивидуальный подбор средств Улучшает внешний вид уже через неделю Придётся менять привычки

FAQ

Как часто нужно мыть голову при жирных корнях?

Каждые 2 дня мягким шампунем, не чаще.

Можно ли использовать сухой шампунь?

Да, но не ежедневно, чтобы не забивать поры кожи головы.

Что делать с секущимися концами?

Регулярно подстригать и использовать масла после укладки.