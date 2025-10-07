Он не кричит, а ослепляет: новый горячий оттенок сезона стал маркером уверенности и риска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир моды устал от минимализма и пастельных компромиссов. После нескольких сезонов "чистой" эстетики и мягких оттенков на подиумы возвращается цвет, который невозможно игнорировать. Главный претендент на звание цвета 2026 года — оранжевый. Он уже мелькал в коллекциях Miu Miu, Saint Laurent, Gucci и Balmain, а теперь уверенно превращается в символ новой энергии и уверенности.

Модель на подиуме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Модель на подиуме

От подиума к гардеробу

Пока модные дома готовятся к весенне-летним показам, тренд уже перешёл в уличную моду. Апельсиновый цвет появился на сумках, трикотажных костюмах, пальто и даже на обуви — от глянцевых лоферов до сапог из лакированной кожи.

Коллекции 2025/2026 годов только укрепили этот курс. Оранжевые платья Saint Laurent стали вирусными, а Balmain и Ferragamo предложили образы в диапазоне от неонового до терракотового. Яркость больше не пугает — она символизирует уверенность и свободу от правил.

Какой оттенок будет на пике

Оранжевый в 2026 году — это не один цвет, а целая палитра эмоций.

  • Апельсиновый: классика, ассоциирующаяся с солнцем и движением.
  • Красный апельсин: глубокий, драматичный, идеально подходит для вечерних нарядов.
  • Абрикосовый и охристый: для тех, кто предпочитает мягкие переходы и "теплый" минимализм.

Такой диапазон позволяет вписать тренд даже в строгий офисный стиль.

Модные оттенки 2026 года

Оттенок Настроение С чем сочетается Где уместен
Апельсиновый Дерзкий, бодрый Беж, серый, хаки Пальто, сумки
Красный апельсин Эффектный, вечерний Черный, бордо Платья, аксессуары
Абрикосовый Нежный, женственный Молочный, песочный Блузы, топы
Охра Землистый, утонченный Кофейный, хаки Верхняя одежда

Почему именно оранжевый

Каждый модный цикл отражает дух времени. После тревожных лет и экономии эмоций люди снова стремятся к радости и яркости. Оранжевый — это не просто цвет, это метафора тепла, энергии и уверенности. Он ассоциируется с обновлением и внутренним светом, а потому идеально вписывается в эстетику "жить здесь и сейчас".

В каких тканях оранжевый выглядит лучше

Не каждый материал способен раскрыть потенциал этого цвета.

"Вязаные вещи, кожа и глянец лучше всего передают характер оранжевого — он остаётся ярким, но не вульгарным", — отмечают стилисты модных домов.

В 2026 году дизайнеры делают ставку на фактуры: крупная вязка, мягкий трикотаж, глянцевая кожа и даже лаковая поверхность.

  • Трикотаж: оранжевые свитеры и джемперы в стиле oversize придают свежести и визуально "освещают" лицо.
  • Кожа: юбки и жакеты из мягкой кожи апельсинового оттенка смотрятся дорого и выразительно.
  • Глянец и змеиную фактуру можно выбирать смело — главное, чтобы цвет оставался монохромным, без лишних контрастов.

Как внедрить оранжевый в гардероб

  • Начните с аксессуаров: сумка, ремень или перчатки помогут привыкнуть к цвету.
  • Добавьте один акцент: пальто или свитер оранжевого цвета — и весь образ оживает.
  • Сбалансируйте нейтральными оттенками: серый, белый, хаки и деним — лучшие союзники.
  • Выбирайте качественные ткани: натуральная кожа, шерсть и кашемир раскрывают глубину цвета лучше синтетики.
  • Следите за макияжем: легкий нюд или прозрачный блеск подчеркнут контраст.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать оранжевый с ярко-красным или салатовым.
    Последствие: цвет "ломает" образ, создавая визуальный шум.• Альтернатива: тёплые нейтральные тона — кофе, карамель, серый.
  • Ошибка: выбирать хлопковые изделия в оранжевом.
    Последствие: ткань выглядит тускло и дешево.
    Альтернатива: шелк, кожа, плотный трикотаж или сетка.
  • Ошибка: перегружать образ аксессуарами того же цвета.
    Последствие: эффект "тотального апельсина".
    Альтернатива: один акцентный элемент на фоне базового гардероба.

Какие аксессуары стоит выбрать

В тренде кожаные аксессуары мягкой формы. Сумки-хобо и шопперы апельсинового цвета легко впишутся в повседневный стиль. Перчатки и шарфы — беспроигрышный способ добавить яркости зимой.

А вот обувь и головные уборы в оранжевом стоит подбирать осторожно. Даже модные бренды советуют ограничиться нейтральной палитрой, чтобы не перегрузить образ.

Плюсы и минусы оранжевого тренда

Плюсы Минусы
Освежает любой образ Требует чувства меры
Уместен в любое время года Не всем идёт к тону кожи
Символизирует уверенность и энергию Сложно сочетать с холодными цветами
Привлекает внимание Быстро приедается без экспериментов
Повышает настроение Не подходит к строгому дресс-коду

А что если боитесь яркости

Попробуйте приглушённые тона: персиковый или охристый. Они не бросаются в глаза, но сохраняют тепло и глубину оранжевого. Такой подход — идеальный компромисс между трендом и сдержанностью.

Мифы и правда

  • Миф: оранжевый подходит только блондинкам.
    Правда: этот цвет универсален — тёплые тона идут брюнеткам, а светлые — идеально подчёркивают кожу с золотистым подтоном.
  • Миф: яркие цвета полнят.
    Правда: всё зависит от кроя. Вертикальные линии и матовые ткани визуально вытягивают силуэт.
  • Миф: оранжевый — только для лета.
    Правда: в 2026 году он будет повсюду: от шерстяных пальто до кожаных сапог.

2 интересных факта

  • По данным Pantone, оранжевый — цвет оптимизма, который психологически повышает уровень энергии и уверенности.
  • На подиумах Милана и Парижа оранжевый впервые превысил по частоте использования классический чёрный.

Исторический контекст

  • В 1960-х оранжевый стал символом молодёжной революции и свободы самовыражения.
  • В 1990-х его возвратили в моду дизайнеры Hermès и Prada как знак роскоши.

В 2026 году оранжевый перестаёт быть просто акцентом — это цвет людей, которые не боятся быть заметными. И если вы добавите хотя бы одну "апельсиновую" деталь в гардероб, окружающие точно почувствуют этот импульс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
