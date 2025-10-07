Он не кричит, а ослепляет: новый горячий оттенок сезона стал маркером уверенности и риска

Мир моды устал от минимализма и пастельных компромиссов. После нескольких сезонов "чистой" эстетики и мягких оттенков на подиумы возвращается цвет, который невозможно игнорировать. Главный претендент на звание цвета 2026 года — оранжевый. Он уже мелькал в коллекциях Miu Miu, Saint Laurent, Gucci и Balmain, а теперь уверенно превращается в символ новой энергии и уверенности.
Пока модные дома готовятся к весенне-летним показам, тренд уже перешёл в уличную моду. Апельсиновый цвет появился на сумках, трикотажных костюмах, пальто и даже на обуви — от глянцевых лоферов до сапог из лакированной кожи.
Коллекции 2025/2026 годов только укрепили этот курс. Оранжевые платья Saint Laurent стали вирусными, а Balmain и Ferragamo предложили образы в диапазоне от неонового до терракотового. Яркость больше не пугает — она символизирует уверенность и свободу от правил.
Оранжевый в 2026 году — это не один цвет, а целая палитра эмоций.
Такой диапазон позволяет вписать тренд даже в строгий офисный стиль.
|Оттенок
|Настроение
|С чем сочетается
|Где уместен
|Апельсиновый
|Дерзкий, бодрый
|Беж, серый, хаки
|Пальто, сумки
|Красный апельсин
|Эффектный, вечерний
|Черный, бордо
|Платья, аксессуары
|Абрикосовый
|Нежный, женственный
|Молочный, песочный
|Блузы, топы
|Охра
|Землистый, утонченный
|Кофейный, хаки
|Верхняя одежда
Каждый модный цикл отражает дух времени. После тревожных лет и экономии эмоций люди снова стремятся к радости и яркости. Оранжевый — это не просто цвет, это метафора тепла, энергии и уверенности. Он ассоциируется с обновлением и внутренним светом, а потому идеально вписывается в эстетику "жить здесь и сейчас".
Не каждый материал способен раскрыть потенциал этого цвета.
"Вязаные вещи, кожа и глянец лучше всего передают характер оранжевого — он остаётся ярким, но не вульгарным", — отмечают стилисты модных домов.
В 2026 году дизайнеры делают ставку на фактуры: крупная вязка, мягкий трикотаж, глянцевая кожа и даже лаковая поверхность.
В тренде кожаные аксессуары мягкой формы. Сумки-хобо и шопперы апельсинового цвета легко впишутся в повседневный стиль. Перчатки и шарфы — беспроигрышный способ добавить яркости зимой.
А вот обувь и головные уборы в оранжевом стоит подбирать осторожно. Даже модные бренды советуют ограничиться нейтральной палитрой, чтобы не перегрузить образ.
|Плюсы
|Минусы
|Освежает любой образ
|Требует чувства меры
|Уместен в любое время года
|Не всем идёт к тону кожи
|Символизирует уверенность и энергию
|Сложно сочетать с холодными цветами
|Привлекает внимание
|Быстро приедается без экспериментов
|Повышает настроение
|Не подходит к строгому дресс-коду
Попробуйте приглушённые тона: персиковый или охристый. Они не бросаются в глаза, но сохраняют тепло и глубину оранжевого. Такой подход — идеальный компромисс между трендом и сдержанностью.
В 2026 году оранжевый перестаёт быть просто акцентом — это цвет людей, которые не боятся быть заметными. И если вы добавите хотя бы одну "апельсиновую" деталь в гардероб, окружающие точно почувствуют этот импульс.
