Френч трещит по швам: старый маникюр больше не в моде — вот что носят звёзды

6:59
Красота и стиль

Пока одни осенью обновляют гардероб, другие начинают с маникюра. В этом сезоне в моде спокойствие и сдержанность — лаконичные формы, короткая длина и теплые, уютные оттенки, напоминающие осенний свет. Голливудский нейл-мастер Том Бачик, который работает с Селеной Гомес, Марго Робби и Дженнифер Лопес, выделил главные тенденции, на которые стоит обратить внимание.

Уход за ногтями маслом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за ногтями маслом

Минимализм и короткая длина

Главная идея сезона — комфорт и естественность. Короткие ногти снова на пике популярности: они удобны, ухоженно выглядят и идеально подходят для насыщенного ритма жизни. Оптимальная форма — квадрат с мягкими углами. Такая форма визуально удлиняет пальцы и придает рукам аккуратный вид. Эту тенденцию подхватили даже те, кто обычно выбирает длинные ногти, включая мировых знаменитостей.

Тем, кто не готов полностью отказаться от длины, подойдет умеренный вариант — свободный край длиной в пару миллиметров. Это добавляет элегантности, сохраняя практичность.

Эффект "поджаренных" ногтей

Еще один символ осеннего сезона — эффект "toasted nails", или "поджаренные ногти". Это мягкое свечение на ногтях, создающее ощущение тепла и уюта. Секрет техники прост: сначала наносится теплый осенний оттенок — тыквенный, кофейный, карамельный или бежевый, — затем сверху покрывается прозрачным лаком с золотистыми или перламутровыми частицами.

Такой маникюр напоминает отражение осеннего солнца на коже и подходит к любому тону рук. У звездных клиенток мастера можно увидеть вариации с основой цвета спелой тыквы, карамели и бежа, дополненные золотисто-розовым мерцанием.

Украшения и блеск

После периода строгого минимализма в моду снова возвращаются акценты. Небольшие стразы, миниатюрные камни и металлические детали делают маникюр выразительным, не перегружая образ. В этом сезоне популярна современная версия френча: белую линию заменяют мелкие кристаллы, выложенные в ряд по кончику ногтя.

Лучше всего такие акценты смотрятся на коротких ногтях с нейтральной основой — прозрачной, розовой или бежевой. Это добавляет блеска и делает руки ухоженными, сохраняя при этом утонченность.

Микро-френч 2.0

Классический френч остается актуальным, но теперь он выглядит тоньше и изящнее. Микро-френч — это маникюр с очень тонкой линией на кончиках ногтей, что делает его особенно легким и аккуратным. Тонкая белая окантовка визуально увеличивает длину ногтя, а нюдовый или розоватый слой сверху делает переход мягким.

Такой стиль особенно популярен среди поклонниц минимализма и натурального ухода, напоминая о безупречных ногтях супермоделей 90-х.

Сравнение трендов

Тренд Особенности Подходит для
Короткие квадратные ногти Удобны, практичны, визуально удлиняют пальцы Любая форма рук
Поджаренные ногти Мягкий блеск, тёплый эффект Осенние образы
Маникюр со стразами Современно, с лёгким блеском Вечерние мероприятия
Микро-френч Минималистичный, аккуратный Офис и повседневность

Советы шаг за шагом: как сделать модный осенний маникюр

  1. Подпилите ногти, придавая им квадратную форму с мягкими углами.

  2. Нанесите базовое покрытие для укрепления — подойдёт средство с кальцием или кератином.

  3. Для эффекта "поджаренных" ногтей выберите лак теплого тона — от тыквенного до кофейного.

  4. После высыхания добавьте слой золотистого или перламутрового лака.

  5. Для микро-френча проведите тонкую белую линию и покройте её прозрачным или розовым оттенком.

  6. Закрепите результат топом с глянцевым эффектом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить лак слишком толстым слоем.
    Последствие: появляются трещины и сколы.
    Альтернатива: использовать несколько тонких слоёв с просушкой каждого.

  • Ошибка: игнорировать базовое покрытие.
    Последствие: ногти тускнеют и желтеют.
    Альтернатива: применять укрепляющую базу с витаминами Е и В5.

  • Ошибка: не запечатывать край ногтя.
    Последствие: лак быстро облезает.
    Альтернатива: проводить кистью по торцу при нанесении каждого слоя.

А что если попробовать градиент

Осенний маникюр необязательно должен быть однотонным. Градиент от светлого бежевого к насыщенному шоколадному или бордовому придаёт ногтям глубину и визуально удлиняет их. Сделать плавный переход можно при помощи губки: нанесите два оттенка рядом и аккуратно отпечатайте на ногтях. Этот способ прост и эффектен даже без салонного опыта.

Плюсы и минусы трендов

Тренд Плюсы Минусы
Короткие ногти Практичны, быстро сохнут Меньше вариантов дизайна
Поджаренные ногти Универсальны, придают теплоту коже Требуют аккуратности в нанесении
Украшения и стразы Подходят для праздников, смотрятся дорого Могут цепляться за одежду
Микро-френч Уходовый эффект, подходит всем Требует точности при нанесении

FAQ

Как подобрать оттенок для осени?
Лучше выбирать теплые, насыщенные цвета: терракотовый, кофейный, бордовый, карамельный. Они гармонируют с осенней палитрой и одеждой.

Сколько держится микро-френч?
При правильном нанесении и использовании качественного топа — до десяти дней без сколов.

Можно ли сочетать стразы и френч?
Да, мелкие кристаллы по линии френча создают элегантный акцент и не перегружают образ.

Мифы и правда о маникюре

  • Миф: короткие ногти не смотрятся эффектно.
    Правда: аккуратная квадратная форма и нюдовый лак делают руки ухоженными.

  • Миф: стразы подходят только для длинных ногтей.
    Правда: микродекор на коротких ногтях выглядит даже более изысканно.

  • Миф: нюдовые оттенки скучны.
    Правда: добавьте золотистый шиммер, и маникюр заиграет новым светом.

Три интересных факта

  1. Первые френчи придумали в Голливуде в 1970-х, чтобы актрисы могли быстро менять наряды без переделки маникюра.
  2. Нюдовые лаки часто используют в кино, потому что они делают руки визуально моложе.
  3. Теплые тона лака подчеркивают загар и создают впечатление здоровой кожи.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
