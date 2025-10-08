Секрет красивой кожи осенью: визажисты раскрыли главный трюк с тональным кремом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Осень — переходный сезон, когда кожа особенно чувствительно реагирует на смену погоды, отопление и перепады влажности. Летом мы стремимся к лёгкости и свежести макияжа, а с приходом прохлады тональные средства начинают играть другую роль — защищать и ухаживать.

Девушка наносит тональный крем
Фото: https://i.pinimg.com/736x/33/79/b7/3379b7b71cc5686c4bbb5aef5a7afc84.jpg
Девушка наносит тональный крем

Визажист сети «Золотое Яблоко» Мария Андронова рассказала, как подобрать идеальный тон на осень и какие формулы помогут коже выглядеть здоровой.

"Оптимальными текстурами на осень становятся легкие жидкие средства, тональные бальзамы и сывороточные формулы с ухаживающими свойствами", — отметила визажист Мария Андронова.

Почему важно менять тональный крем по сезону

Осенью воздух становится суше, а кожа — чувствительнее. Холод и отопление вытягивают влагу, и даже жирный тип кожи может начать шелушиться. Поэтому плотные матовые текстуры, которые хорошо работают летом, осенью способны подчеркнуть сухость и неровности.

Тональное средство в этот период должно не только выравнивать тон, но и ухаживать за кожей: увлажнять, защищать и адаптироваться к изменениям температуры. Именно поэтому визажисты советуют пересмотреть косметичку с наступлением осени, пишет Газета.Ru.

Таблица «Какой крем выбрать для вашего типа кожи»

Тип кожи Рекомендуемые формулы Эффект и преимущества
Жирная Матирующие текстуры, стойкие кремы, тональные стики Контроль блеска, гладкий финиш, устойчивость
Сухая и чувствительная Увлажняющие кремы с маслами и гиалуроновой кислотой Комфорт, мягкость, отсутствие шелушений
Комбинированная Балансирующие текстуры с сатиновым финишем Естественное свечение без жирного блеска
Проблемная Некомедогенные флюиды и BB-кремы Лёгкое «дышащее» покрытие, не забивает поры

Советы шаг за шагом: как подобрать идеальный тон на осень

  1. Определите тип кожи. Это основа правильного выбора. Жирной подойдёт матирующее покрытие, сухой — увлажняющее.

  2. Оцените свои привычки. Если вы регулярно пользуетесь сыворотками и кремами, можно выбрать стойкую текстуру. При минимальном уходе — мягкие увлажняющие формулы.

  3. Обратите внимание на состав. Осенью коже полезны масла ши, жожоба, арганы, гиалуроновая кислота, экстракты центеллы и алоэ.

  4. Выбирайте жидкие или кремовые текстуры. Они распределяются тонко и не подчеркивают сухость.

  5. Используйте влажный спонж. Это помогает нанести крем равномерно и добиться естественного эффекта.

  6. Не забывайте о фиксации. Легкая пудра или матирующие салфетки помогут сохранить макияж в течение дня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать плотный матовый тон, как летом.
    Последствие: подчеркнутые шелушения и «маска» на лице.
    Альтернатива: лёгкие жидкие средства с сияющим или сатиновым финишем.

  • Ошибка: наносить тон без увлажняющего крема.
    Последствие: сухость, стянутость и ухудшение текстуры кожи.
    Альтернатива: подготовить кожу сывороткой или базой с гиалуроновой кислотой.

  • Ошибка: не учитывать условия работы.
    Последствие: обезвоживание из-за кондиционеров и отопления.
    Альтернатива: выбрать BB- или CC-крем с ухаживающими компонентами.

А что если не менять привычный крем?

Тем, кто не готов к смене любимого средства, визажисты советуют простой трюк: добавить к тональному крему пару капель увлажняющей сыворотки или масла. Это смягчит текстуру, придаст сияние и сделает макияж более естественным.

Если кожа комбинированная, можно использовать два средства — матирующее для зоны Т и увлажняющее для щёк. Такой подход поможет сохранить баланс и избежать жирного блеска.

Таблица «Плюсы и минусы разных формул»

Формула Плюсы Минусы
Матирующий крем Устойчивость, ровный тон, минимальный блеск Может подсушивать при низкой влажности
Увлажняющий крем Комфорт, эластичность, естественное сияние Не всегда стойкий
BB-/CC-крем Лёгкость, уход и тон в одном Средняя плотность покрытия
Кушон Быстрое нанесение, компактность Требует частого обновления
Сывороточный тон Уход + макияж, невесомое покрытие Может не подойти при жирной коже

FAQ

Какой тональный крем подходит для осени?
Лёгкие жидкие текстуры с ухаживающими компонентами — маслами, гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами.

Можно ли использовать летний матовый крем осенью?
Можно, но лучше смягчить его каплей масла или сыворотки, чтобы избежать сухости.

Как продлить стойкость макияжа?
Используйте праймер под тон и фиксирующий спрей. Также помогает припудривание в Т-зоне.

Как подобрать оттенок?
Осенью кожа светлеет, поэтому стоит выбрать тон на полтона светлее летнего.

Мифы и правда о тональных средствах

Миф: плотный тон лучше маскирует несовершенства.
Правда: современные лёгкие формулы дают ровный тон без эффекта «маски».

Миф: BB-крем не подходит для жирной кожи.
Правда: существуют матирующие версии BB и CC-кремов с контролем блеска.

Миф: увлажняющие кремы делают кожу жирной.
Правда: правильная формула восстанавливает баланс влаги, не усиливая себум.

Сон и психология

Кожа реагирует на стресс и недосып быстрее, чем кажется. Осенью, когда темнеет раньше, важно соблюдать режим сна: во сне кожа активно обновляется, и тон ложится лучше. Психологи отмечают: лёгкий утренний макияж с естественным сиянием повышает уверенность и помогает легче переносить хмурые дни.

Три интересных факта

  1. В Японии BB-кремы изначально создавались как лечебные средства после косметических процедур.

  2. Масло жожоба по составу ближе всего к естественному себуму кожи человека.

  3. При нанесении тона влажным спонжем расход средства снижается почти на треть.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке женщины пользовались «тональными пудрами» из рисовой муки и свинцовых белил — не самым безопасным составом. В 1920-х годах появились первые безопасные кремовые тона, а в 2000-х — BB- и CC-кремы, объединившие макияж и уход. Сегодня индустрия красоты стремится к универсальности: современные формулы не только украшают, но и лечат кожу, помогая ей адаптироваться к изменениям климата.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
