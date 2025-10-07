Минус десять лет или плюс пятнадцать: окрашивания, которые играют с возрастом без пощады

Многие уверены, что смена цвета волос — просто способ обновить образ. На деле — это инструмент, который может как омолодить, так и добавить несколько лет. Один неверный оттенок — и даже идеально подобранный макияж не спасёт. Почему так происходит и какие окрашивания реально "старят" лицо, разбираемся вместе с экспертом компании Paul Mitchell Анастасией Ермоловой.
"Неправильный цвет волос способен визуально утяжелить лицо и подчеркнуть несовершенства", — отметила эксперт компании Paul Mitchell Анастасия Ермолова.
Брюнетки часто выбирают окрашивание "в свой тон", полагая, что это выглядит естественно. Но однотонные тёмные волосы создают эффект тяжести и визуально добавляют возраст. Лучше добавить мягкие карамельные или шоколадные переливы — они смягчат черты и вернут лицу свет и объем.
Техника "мягкого омбре" или шатуш с плавным переходом от тёмных корней к светлым кончикам делает прическу динамичнее. А ещё такой вариант удобен в уходе: можно реже посещать салон, ведь отрастающие корни не бросаются в глаза.
Холодные платиновые и пепельные оттенки безжалостно подчеркивают морщины и тусклость кожи. Они красивы на подиуме, но редко хорошо смотрятся в жизни. Зато тёплые оттенки блонда — мёд, шампань, золотистый беж — действуют как мягкий фильтр: придают лицу сияние и свежесть.
Пастельные переливы — лиловый, розовое золото, персик — выглядят молодо и трендово, а при правильном уходе не требуют частого обновления. Пигмент можно поддерживать тонирующим шампунем с мягкими ингредиентами, например, без сульфатов.
Окрашивание в мягкие пастельные оттенки помогает визуально освежить образ. Такие цвета напоминают о юности, лёгкости и беззаботности. Особенно удачно смотрятся нюдовые розовые и бежевые оттенки — они универсальны, подходят большинству типов внешности и не требуют агрессивного осветления.
Пастельные пряди в сочетании с натуральной основой добавляют лицу объём и мягкое свечение. Это хороший способ освежить образ без кардинальных перемен.
Глубокие чёрные и фиолетовые тона редко кому идут. Они визуально сужают лицо, усиливают контраст с кожей и делают выражение жёстким. Особенно неудачно тёмные оттенки смотрятся в паре со светлой кожей — на её фоне даже небольшие несовершенства становятся заметнее.
Если душа просит темных тонов, добавь пару более светлых прядей у лица — это сделает образ мягче. Техника брондирования или бэбилайтс добавит блеска, а переход между оттенками будет плавным.
Готовые краски из супермаркета часто дают плоский, неестественный цвет. К тому же такие продукты содержат агрессивные пигменты и аммиак, из-за чего волосы теряют блеск. Однотонное окрашивание "из коробки" может визуально утяжелить черты и добавить возраст.
Салонные краски с кератином или маслами обеспечивают насыщенность цвета и блеск без пересушивания. К тому же мастер подберёт оттенок, который подчеркнёт естественный подтон кожи.
Определи свой подтон кожи — тёплый или холодный. Это поможет выбрать правильную палитру.
Если кожа бледная, избегай пепельных и сероватых оттенков — они придают усталый вид.
Добавь объём при помощи многотонального окрашивания: мелкое мелирование, балаяж или airtouch.
Используй уход с пигментом — тонирующие маски и шампуни помогут сохранить цвет.
Регулярно обновляй кончики, чтобы волосы выглядели живыми — секущиеся края "старят" даже с красивым оттенком.
Все больше женщин выбирают естественность — серебристые волосы в моде. Главное — чтобы седина была ухоженной. Существуют тонирующие шампуни с фиолетовым пигментом, убирающие желтизну и придающие благородный блеск. Добавь правильный макияж и мягкий оттенок губ — и образ будет гармоничным.
|Техника
|Плюсы
|Минусы
|Омбре
|Мягкий переход, не требует частого обновления
|Может подсушивать концы
|Балаяж
|Натуральный эффект, объём
|Сложно сделать самостоятельно
|Airtouch
|Щадящий способ осветления
|Дорогая процедура
|Тонирование
|Ухаживает за волосами
|Быстро смывается
— Как выбрать идеальный оттенок?
Выбирай цвет на тон светлее своего натурального. Он выглядит мягче и естественнее.
— Что делать, если краска легла слишком темно?
Используй шампунь глубокой очистки или маску с кислотами — они помогут смягчить оттенок.
— Сколько стоит окрашивание в салоне?
В среднем от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от техники и длины волос.
Психологи отмечают, что женщины после окрашивания чувствуют себя увереннее и чаще принимают важные решения.
Блондинки статистически выглядят моложе, но брюнетки воспринимаются как более надёжные.
Первая краска для волос появилась ещё в Древнем Египте — на основе хны и индиго.
В Древнем Риме женщины осветляли волосы травами и солнцем, считая светлый цвет символом статуса.
В Средневековье красный оттенок считался признаком ведьмовства и запрещался церковью.
В XX веке с появлением химических красителей окрашивание стало символом свободы и самовыражения.
