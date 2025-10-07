Минус десять лет или плюс пятнадцать: окрашивания, которые играют с возрастом без пощады

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие уверены, что смена цвета волос — просто способ обновить образ. На деле — это инструмент, который может как омолодить, так и добавить несколько лет. Один неверный оттенок — и даже идеально подобранный макияж не спасёт. Почему так происходит и какие окрашивания реально "старят" лицо, разбираемся вместе с экспертом компании Paul Mitchell Анастасией Ермоловой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Элегантная прическа

"Неправильный цвет волос способен визуально утяжелить лицо и подчеркнуть несовершенства", — отметила эксперт компании Paul Mitchell Анастасия Ермолова.

Темноволосым — не переборщи с однотонностью

Брюнетки часто выбирают окрашивание "в свой тон", полагая, что это выглядит естественно. Но однотонные тёмные волосы создают эффект тяжести и визуально добавляют возраст. Лучше добавить мягкие карамельные или шоколадные переливы — они смягчат черты и вернут лицу свет и объем.

Техника "мягкого омбре" или шатуш с плавным переходом от тёмных корней к светлым кончикам делает прическу динамичнее. А ещё такой вариант удобен в уходе: можно реже посещать салон, ведь отрастающие корни не бросаются в глаза.

Блондинкам — выбираем тепло, не лёд

Холодные платиновые и пепельные оттенки безжалостно подчеркивают морщины и тусклость кожи. Они красивы на подиуме, но редко хорошо смотрятся в жизни. Зато тёплые оттенки блонда — мёд, шампань, золотистый беж — действуют как мягкий фильтр: придают лицу сияние и свежесть.

Пастельные переливы — лиловый, розовое золото, персик — выглядят молодо и трендово, а при правильном уходе не требуют частого обновления. Пигмент можно поддерживать тонирующим шампунем с мягкими ингредиентами, например, без сульфатов.

Пастель — секрет минус десяти лет

Окрашивание в мягкие пастельные оттенки помогает визуально освежить образ. Такие цвета напоминают о юности, лёгкости и беззаботности. Особенно удачно смотрятся нюдовые розовые и бежевые оттенки — они универсальны, подходят большинству типов внешности и не требуют агрессивного осветления.

Пастельные пряди в сочетании с натуральной основой добавляют лицу объём и мягкое свечение. Это хороший способ освежить образ без кардинальных перемен.

Опасная зона: готические оттенки

Глубокие чёрные и фиолетовые тона редко кому идут. Они визуально сужают лицо, усиливают контраст с кожей и делают выражение жёстким. Особенно неудачно тёмные оттенки смотрятся в паре со светлой кожей — на её фоне даже небольшие несовершенства становятся заметнее.

Если душа просит темных тонов, добавь пару более светлых прядей у лица — это сделает образ мягче. Техника брондирования или бэбилайтс добавит блеска, а переход между оттенками будет плавным.

Магазинные краски — прошлый век

Готовые краски из супермаркета часто дают плоский, неестественный цвет. К тому же такие продукты содержат агрессивные пигменты и аммиак, из-за чего волосы теряют блеск. Однотонное окрашивание "из коробки" может визуально утяжелить черты и добавить возраст.

Салонные краски с кератином или маслами обеспечивают насыщенность цвета и блеск без пересушивания. К тому же мастер подберёт оттенок, который подчеркнёт естественный подтон кожи.

Советы шаг за шагом

Определи свой подтон кожи — тёплый или холодный. Это поможет выбрать правильную палитру. Если кожа бледная, избегай пепельных и сероватых оттенков — они придают усталый вид. Добавь объём при помощи многотонального окрашивания: мелкое мелирование, балаяж или airtouch. Используй уход с пигментом — тонирующие маски и шампуни помогут сохранить цвет. Регулярно обновляй кончики, чтобы волосы выглядели живыми — секущиеся края "старят" даже с красивым оттенком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: окрашивание "в один тон" без переливов.

→ Последствие: лицо становится тусклым, черты — резкими.

→ Альтернатива: добавить светлые блики у лица, выбрать оттенок на полтона светлее.

→ Последствие: лицо становится тусклым, черты — резкими. → Альтернатива: добавить светлые блики у лица, выбрать оттенок на полтона светлее. Ошибка: выбор слишком холодного блонда.

→ Последствие: кожа выглядит серой, глаза теряют яркость.

→ Альтернатива: тёплый блонд с золотистым подтоном.

→ Последствие: кожа выглядит серой, глаза теряют яркость. → Альтернатива: тёплый блонд с золотистым подтоном. Ошибка: окрашивание в глубокий чёрный.

→ Последствие: визуально старит.

→ Альтернатива: техника брондирования или шатуш с мягкими переходами.

А что если оставить седину

Все больше женщин выбирают естественность — серебристые волосы в моде. Главное — чтобы седина была ухоженной. Существуют тонирующие шампуни с фиолетовым пигментом, убирающие желтизну и придающие благородный блеск. Добавь правильный макияж и мягкий оттенок губ — и образ будет гармоничным.

Плюсы и минусы популярных техник

Техника Плюсы Минусы Омбре Мягкий переход, не требует частого обновления Может подсушивать концы Балаяж Натуральный эффект, объём Сложно сделать самостоятельно Airtouch Щадящий способ осветления Дорогая процедура Тонирование Ухаживает за волосами Быстро смывается

FAQ

— Как выбрать идеальный оттенок?

Выбирай цвет на тон светлее своего натурального. Он выглядит мягче и естественнее.

— Что делать, если краска легла слишком темно?

Используй шампунь глубокой очистки или маску с кислотами — они помогут смягчить оттенок.

— Сколько стоит окрашивание в салоне?

В среднем от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от техники и длины волос.

Мифы и правда

Миф: чем темнее цвет, тем выразительнее лицо.

Правда: тёмные оттенки утяжеляют черты и подчеркивают морщины.

чем темнее цвет, тем выразительнее лицо. тёмные оттенки утяжеляют черты и подчеркивают морщины. Миф: натуральный цвет всегда лучший выбор.

Правда: со временем кожа меняется, и цвет, подходивший раньше, может старить.

натуральный цвет всегда лучший выбор. со временем кожа меняется, и цвет, подходивший раньше, может старить. Миф: частое окрашивание портит волосы.

Правда: современные краски с маслами и кератином ухаживают за структурой волоса.

Три интересных факта

Психологи отмечают, что женщины после окрашивания чувствуют себя увереннее и чаще принимают важные решения. Блондинки статистически выглядят моложе, но брюнетки воспринимаются как более надёжные. Первая краска для волос появилась ещё в Древнем Египте — на основе хны и индиго.

Исторический контекст

В Древнем Риме женщины осветляли волосы травами и солнцем, считая светлый цвет символом статуса. В Средневековье красный оттенок считался признаком ведьмовства и запрещался церковью. В XX веке с появлением химических красителей окрашивание стало символом свободы и самовыражения.