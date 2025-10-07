Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда история шепчет из стен:случайная находка, перевернувшая представление о ремесле начала XX века
Два дня, чтобы всё изменить: маршруты уикенд-туризма, которые подарят перезагрузку и вдохновение
Секрет в мелочах: Пресняков раскрыл, как ежедневно наполняет жизнь Подольской радостью
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Блюдо, ради которого захочется включить духовку: картофельные сырники с характером
Молоко возвращает себе доброе имя: чем напиток оправдал доверие врачей
Астрахань, о которой не пишут путеводители: куда поехать за новыми впечатлениями
Курсы акций важнейших предприятий резко упали. Цены на товары снизились... — писала газета Правда 7 октября 1931 года
Кожа дышит по-новому: секрет ухода, от которого исчезают тусклость и усталость

Гладкость исчезает, блеск уходит, кожа шелушится — и всё из-за модного ухода, которому верят миллионы

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Пена, блеск и правда о чистоте: стоит ли верить бессульфатным шампуням
Бессульфатные шампуни появились на волне заботы о здоровье волос и быстро обрели статус почти волшебного средства. Производители уверяют, что мягкие формулы без агрессивных моющих компонентов бережно очищают кожу головы, не пересушивая её. Но многие, попробовав их, сталкиваются с шелушением, жирностью или эффектом "пакли". Почему так происходит — разберёмся подробно.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg
Девушка моет голову

Что такое сульфаты и зачем они нужны

Сульфаты — это поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые создают густую пену и эффективно очищают кожу и волосы. Самые известные — SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate). Именно они "вымывают" из прядей всё лишнее — себум, пыль, остатки стайлинга и силиконов.

Именно благодаря сульфатам волосы после мытья легко расчесываются, становятся блестящими и воздушными. Но если пользоваться такими средствами слишком часто или не подбирать их по типу волос, можно столкнуться с пересушиванием кожи головы и ломкостью кончиков.

Если волосы окрашены или ослаблены после завивки, чрезмерное очищение может разрушить защитную мантию и ускорить вымывание краски. Однако для здоровых волос умеренное использование сульфатных шампуней не опасно.

Почему сульфаты стали "плохими героями" ухода

История антипатии к сульфатам началась с тревожных публикаций в Сети: якобы они вызывают аллергию и раздражают кожу. На деле же всё зависит от концентрации вещества и частоты применения. Современные шампуни используют щадящие формулы и часто добавляют смягчающие компоненты — масла, протеины, экстракты растений.

Реальный вред возможен лишь при неправильном уходе: если средство не подходит типу волос или кожа головы чувствительная. Поэтому важно обращать внимание не только на надпись "без SLS", но и на состав в целом.

Что особенного в бессульфатных шампунях

Главная идея таких средств — мягкое очищение без пены и агрессии. Вместо сульфатов применяются производные аминокислот, бетаинов и растительных сахаров. Они не пересушивают волосы, не раздражают кожу и сохраняют естественную защиту. Однако у медали есть обратная сторона.

Частые жалобы пользователей

  • Шелушение и зуд. Мягкие ПАВ не справляются с остатками укладочных средств, кожного сала и чешуек эпидермиса. В результате появляется ощущение загрязнённости и зуд.
  • Жирность. Из-за недостаточного очищения волосы быстрее теряют свежесть.
  • Отсутствие блеска. Без силиконов пряди кажутся тусклыми и спутанными.
  • Повышенный расход и цена. Чтобы промыть волосы, нужно больше средства, а стоят такие шампуни дороже обычных.

Сравнение: сульфатные и бессульфатные шампуни

Критерий Сульфатные Бессульфатные
Очищение Глубокое, быстрое Мягкое, постепенное
Подходят для Жирных, густых волос Сухих, окрашенных, ломких
Эффект Блеск, объём, свежесть Мягкость, защита цвета
Минусы Может сушить и раздражать кожу Может не смывать стайлинг, оставлять плёнку
Цена Доступная Выше средней

Советы шаг за шагом: как использовать правильно

  1. Не наноси много шампуня. Чайной ложки достаточно для средней длины.

  2. Промывай только корни. Пена, стекающая по длине, очистит кончики без пересушивания.

  3. Не держи средство дольше минуты. Исключение — если производитель рекомендует иное.

  4. Раз в неделю мой голову сульфатным шампунем. Это предотвратит накопление себума и остатков ухода.

  5. Добавь в рутину пилинг для кожи головы. Он поможет удалить загрязнения, с которыми мягкие ПАВ не справляются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полный отказ от сульфатов.
    Последствие: волосы жирнятся, появляется налёт.
    Альтернатива: чередуй оба типа шампуней.

  • Ошибка: использование бессульфатного шампуня без кондиционера.
    Последствие: спутанные, тусклые пряди.
    Альтернатива: подбирай кондиционер с маслами арганы, жожоба, ши.

  • Ошибка: мытьё головы в слишком горячей воде.
    Последствие: повреждение кутикулы.
    Альтернатива: тёплая или прохладная вода — лучший выбор для блеска.

А что если волосы окрашены

В этом случае бессульфатные средства действительно полезны: мягкое очищение помогает дольше сохранять пигмент. Но раз в 10 дней стоит всё же использовать шампунь с сульфатами, чтобы убрать накопления ухода. И не забывай о масках с кератином или пантенолом — они возвращают плотность и эластичность.

Плюсы и минусы бессульфатных шампуней

Плюсы Минусы
Подходят для окрашенных и чувствительных волос Могут плохо смывать укладочные средства
Не пересушивают кожу головы Меньше пены, сложнее распределять
Продлевают жизнь цвета Требуют большее количество на одно мытьё
Снижают риск раздражений Стоимость выше

FAQ

— Можно ли постоянно пользоваться бессульфатным шампунем?
Да, если волосы сухие или ломкие. Но периодически добавляй сульфатное средство для глубокого очищения.

— Почему волосы стали тусклыми после перехода?
Органические ПАВ не дают эффекта мгновенного блеска. Нужен кондиционер или маска с протеинами.

— Подходит ли бессульфатный шампунь для жирных волос?
Редко. Лучше чередовать с классическим очищением или выбирать формулу с экстрактом мяты и зелёного чая.

— Можно ли мыть им волосы после кератина?
Да, ведь агрессивные ПАВ разрушают кератиновое покрытие, а мягкие сохраняют результат процедуры.

Мифы и правда

  • Миф: сульфаты опасны для здоровья.
    Правда: их безопасность подтверждена исследованиями при правильных дозировках.

  • Миф: безсульфатные шампуни полностью натуральные.
    Правда: в их составе тоже есть синтетические компоненты.

  • Миф: чем больше пены — тем чище волосы.
    Правда: количество пены не связано с качеством очищения.

Три интересных факта

  1. Мягкие шампуни особенно полезны в регионах с жёсткой водой — она усиливает раздражение от сульфатов.

  2. После перехода на бессульфатный уход волосы могут "привыкать" около месяца — это норма.

  3. Многие профессиональные линии (например, L'Oréal Professionnel, Kerastase) давно включают оба типа шампуней для гибкого ухода.

Исторический контекст

  1. Первые сульфатные шампуни появились в 1930-х годах, заменив хозяйственное мыло.

  2. Массовое движение за отказ от SLS началось в США в 2000-х, когда блогеры запустили тренд на "чистую косметику".

  3. Сегодня более 60% премиальных брендов имеют бессульфатные линейки, но полностью от сульфатов не отказался никто.

Бессульфатные шампуни не чудо, а просто один из инструментов ухода. Они отлично подходят тем, у кого окрашенные или чувствительные волосы, но требуют грамотного чередования с более мощным очищением. У здоровых волос нет повода бояться сульфатов — важно лишь не злоупотреблять ими и выбирать формулу по типу прядей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Домашние животные
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Вечер отдыха превращается в кошмар: Джон Уилкс Бут стреляет в Авраама Линкольна Игорь Буккер Секреты обречённых на гибель и победителей в войне: как узнать, в какой стране ты живёшь Любовь Степушова Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Два дня, чтобы всё изменить: маршруты уикенд-туризма, которые подарят перезагрузку и вдохновение
Секрет в мелочах: Пресняков раскрыл, как ежедневно наполняет жизнь Подольской радостью
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Блюдо, ради которого захочется включить духовку: картофельные сырники с характером
Молоко возвращает себе доброе имя: чем напиток оправдал доверие врачей
Астрахань, о которой не пишут путеводители: куда поехать за новыми впечатлениями
Курсы акций важнейших предприятий резко упали. Цены на товары снизились... — писала газета Правда 7 октября 1931 года
Кожа дышит по-новому: секрет ухода, от которого исчезают тусклость и усталость
Новый вид телефонного обмана: обещают выдать ключи от подъезда, а получают доступ к личным данным
Восток на кухне: ароматные мясные пирожки, что сведут с ума даже гурмана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.