Гладкость исчезает, блеск уходит, кожа шелушится — и всё из-за модного ухода, которому верят миллионы

Пена, блеск и правда о чистоте: стоит ли верить бессульфатным шампуням
Бессульфатные шампуни появились на волне заботы о здоровье волос и быстро обрели статус почти волшебного средства. Производители уверяют, что мягкие формулы без агрессивных моющих компонентов бережно очищают кожу головы, не пересушивая её. Но многие, попробовав их, сталкиваются с шелушением, жирностью или эффектом "пакли". Почему так происходит — разберёмся подробно.
Сульфаты — это поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые создают густую пену и эффективно очищают кожу и волосы. Самые известные — SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate). Именно они "вымывают" из прядей всё лишнее — себум, пыль, остатки стайлинга и силиконов.
Именно благодаря сульфатам волосы после мытья легко расчесываются, становятся блестящими и воздушными. Но если пользоваться такими средствами слишком часто или не подбирать их по типу волос, можно столкнуться с пересушиванием кожи головы и ломкостью кончиков.
Если волосы окрашены или ослаблены после завивки, чрезмерное очищение может разрушить защитную мантию и ускорить вымывание краски. Однако для здоровых волос умеренное использование сульфатных шампуней не опасно.
История антипатии к сульфатам началась с тревожных публикаций в Сети: якобы они вызывают аллергию и раздражают кожу. На деле же всё зависит от концентрации вещества и частоты применения. Современные шампуни используют щадящие формулы и часто добавляют смягчающие компоненты — масла, протеины, экстракты растений.
Реальный вред возможен лишь при неправильном уходе: если средство не подходит типу волос или кожа головы чувствительная. Поэтому важно обращать внимание не только на надпись "без SLS", но и на состав в целом.
Главная идея таких средств — мягкое очищение без пены и агрессии. Вместо сульфатов применяются производные аминокислот, бетаинов и растительных сахаров. Они не пересушивают волосы, не раздражают кожу и сохраняют естественную защиту. Однако у медали есть обратная сторона.
|Критерий
|Сульфатные
|Бессульфатные
|Очищение
|Глубокое, быстрое
|Мягкое, постепенное
|Подходят для
|Жирных, густых волос
|Сухих, окрашенных, ломких
|Эффект
|Блеск, объём, свежесть
|Мягкость, защита цвета
|Минусы
|Может сушить и раздражать кожу
|Может не смывать стайлинг, оставлять плёнку
|Цена
|Доступная
|Выше средней
Не наноси много шампуня. Чайной ложки достаточно для средней длины.
Промывай только корни. Пена, стекающая по длине, очистит кончики без пересушивания.
Не держи средство дольше минуты. Исключение — если производитель рекомендует иное.
Раз в неделю мой голову сульфатным шампунем. Это предотвратит накопление себума и остатков ухода.
Добавь в рутину пилинг для кожи головы. Он поможет удалить загрязнения, с которыми мягкие ПАВ не справляются.
Ошибка: полный отказ от сульфатов.
Последствие: волосы жирнятся, появляется налёт.
Альтернатива: чередуй оба типа шампуней.
Ошибка: использование бессульфатного шампуня без кондиционера.
Последствие: спутанные, тусклые пряди.
Альтернатива: подбирай кондиционер с маслами арганы, жожоба, ши.
Ошибка: мытьё головы в слишком горячей воде.
Последствие: повреждение кутикулы.
Альтернатива: тёплая или прохладная вода — лучший выбор для блеска.
В этом случае бессульфатные средства действительно полезны: мягкое очищение помогает дольше сохранять пигмент. Но раз в 10 дней стоит всё же использовать шампунь с сульфатами, чтобы убрать накопления ухода. И не забывай о масках с кератином или пантенолом — они возвращают плотность и эластичность.
|Плюсы
|Минусы
|Подходят для окрашенных и чувствительных волос
|Могут плохо смывать укладочные средства
|Не пересушивают кожу головы
|Меньше пены, сложнее распределять
|Продлевают жизнь цвета
|Требуют большее количество на одно мытьё
|Снижают риск раздражений
|Стоимость выше
— Можно ли постоянно пользоваться бессульфатным шампунем?
Да, если волосы сухие или ломкие. Но периодически добавляй сульфатное средство для глубокого очищения.
— Почему волосы стали тусклыми после перехода?
Органические ПАВ не дают эффекта мгновенного блеска. Нужен кондиционер или маска с протеинами.
— Подходит ли бессульфатный шампунь для жирных волос?
Редко. Лучше чередовать с классическим очищением или выбирать формулу с экстрактом мяты и зелёного чая.
— Можно ли мыть им волосы после кератина?
Да, ведь агрессивные ПАВ разрушают кератиновое покрытие, а мягкие сохраняют результат процедуры.
Миф: сульфаты опасны для здоровья.
Правда: их безопасность подтверждена исследованиями при правильных дозировках.
Миф: безсульфатные шампуни полностью натуральные.
Правда: в их составе тоже есть синтетические компоненты.
Миф: чем больше пены — тем чище волосы.
Правда: количество пены не связано с качеством очищения.
Мягкие шампуни особенно полезны в регионах с жёсткой водой — она усиливает раздражение от сульфатов.
После перехода на бессульфатный уход волосы могут "привыкать" около месяца — это норма.
Многие профессиональные линии (например, L'Oréal Professionnel, Kerastase) давно включают оба типа шампуней для гибкого ухода.
Первые сульфатные шампуни появились в 1930-х годах, заменив хозяйственное мыло.
Массовое движение за отказ от SLS началось в США в 2000-х, когда блогеры запустили тренд на "чистую косметику".
Сегодня более 60% премиальных брендов имеют бессульфатные линейки, но полностью от сульфатов не отказался никто.
Бессульфатные шампуни не чудо, а просто один из инструментов ухода. Они отлично подходят тем, у кого окрашенные или чувствительные волосы, но требуют грамотного чередования с более мощным очищением. У здоровых волос нет повода бояться сульфатов — важно лишь не злоупотреблять ими и выбирать формулу по типу прядей.
