Идеал отменяется: брови перестали подчиняться шаблонам и стали самым дерзким акцентом лица

Когда-то брови должны были быть идеально симметричными и строго очерченными. Сегодня эти правила потеряли силу: мода на «естественность» и индивидуальность сделала брови главным инструментом самовыражения. От густых «диких» до выбеленных и графичных — современные визажисты уверены: идеальных бровей не существует, зато есть характер.
Брови пережили всё — от тонких ниточек 90-х до хаотичных и пушистых форм 2020-х.
2010-е: эпоха контуринга и чётких линий.
2020-е: отказ от шаблонов, возвращение к естественности.
2025 год: полная свобода — визажисты предлагают рассматривать брови как часть образа, а не строгую рамку для лица.
«Современные брови — это не геометрия, а настроение», — отмечает визажист Алина Морозова.
Тренд на плотные и слегка небрежные брови сохраняется. Их подчёркивают гелем, фиксирующим форму, но без чётких контуров. Волоски зачёсываются вверх, создавая естественный объём и лёгкий эффект лифтинга.
Кому подходит: обладательницам мягких черт лица и светлых оттенков кожи.
Популярный способ сделать брови «живыми» и послушными. Процедура фиксирует направление роста волосков и помогает обходиться без макияжа. Главное — не переусердствовать, чтобы брови не выглядели «залакированными».
Парадоксально, но отсутствие бровей стало новым выражением стиля. Осветлённые или выбеленные дуги создают футуристичный, утончённый образ и подчёркивают взгляд.
Кому подходит: тем, кто не боится экспериментов и любит контраст макияжа глаз.
«Выбеленные брови не всем идут, но они делают лицо интересным и загадочным», — считает стилист Мария Левина.
Вместо привычного коричневого и графитового визажисты используют оттенки розового, фиолетового и даже голубого. Это не повседневный макияж, а способ выразить настроение.
|Стиль
|Характеристика
|Эффект
|Густые натуральные
|Минимум макияжа, максимум текстуры
|Молодость, мягкость
|Ламинированные
|Аккуратные, приподнятые волоски
|Лифтинг-эффект
|Выбеленные
|Светлые или «исчезающие»
|Акцент на глаза, авангард
|Цветные
|Смелые оттенки и контрасты
|Арт-образ, индивидуальность
|Плюсы
|Минусы
|Свобода самовыражения
|Не каждый формат подходит под черты лица
|Минимум макияжа
|Требует регулярного ухода
|Универсальность
|Может выглядеть небрежно при отсутствии формы
|Подходит для любых возрастов
|Некоторые тренды слишком смелые
Да, но в максимально естественном исполнении — эффект «теней», а не нарисованных линий.
Ламинирование даёт форму, окрашивание — насыщенность цвета. Лучше сочетать.
Да, например, слегка осветлённые и зафиксированные вверх — баланс естественности и авангарда.
