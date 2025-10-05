Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыба или морской монстр: кого на самом деле вы кладёте себе в тарелку под видом палтуса
Спина не просыпается вместе с телом: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать для вашего здоровья
Уловки банков: как вас заставляют переплачивать за кредитные страховки
Строители скрывают этот метод: как купить материалов ровно столько, сколько нужно, и не переплатить
Туристическая витрина для избранных? Россияне в шоке от цен на Байкале
Конец рабочей недели — начало бед: почему пятница собирает больше аварий, чем выходные
Осень — время действий: как правильная обработка после листопада может спасти деревья зимой
Нарцисс атакует? Примените метод Серого камня и забудьте о драмах
Отчаяние сменилось вдохновением: как один разговор спас Вику Цыганову от ухода со сцены

Минус температура — плюс стресс: правда о ледяном ритуале красоты

3:13
Моя семья » Красота и стиль

Холодный душ для лица стал популярным бьюти-трендом благодаря обещаниям мгновенной свежести и лифтинг-эффекта. Видео с ледяными кубиками и утренним «погружением» в холодную воду заполнили соцсети, а поклонники метода уверяют: кожа становится гладкой, поры сужаются, а отёков — как не бывало. Но действительно ли холод полезен для кожи или это стресс, от которого стоит воздержаться?

Ледяной массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледяной массаж лица

Как холод воздействует на кожу

При контакте с холодной водой сосуды резко сужаются, а затем расширяются, когда кожа возвращается к нормальной температуре. Это улучшает кровообращение, придаёт лицу здоровый румянец и помогает временно убрать отёки. Кроме того, холод снижает чувствительность нервных окончаний и может уменьшить воспаления.

Плюсы холодного душа для лица:

  • освежает и пробуждает кожу утром;
  • помогает снять отёчность;
  • делает кожу визуально более плотной;
  • улучшает микроциркуляцию;
  • усиливает эффект кремов и сывороток при нанесении после процедуры.

Когда холод может навредить

Холодная вода — это стрессовый фактор, и при частом воздействии он может навредить:

  • сосуды теряют эластичность из-за постоянных перепадов температуры;
  • кожа становится более чувствительной и склонной к покраснениям;
  • при куперозе (сосудистой сеточке) холод усиливает проявления;
  • при сухом типе кожи возможны шелушения и микротрещины.

Сравнение: польза и вред холодного душа

Плюсы Минусы
Быстро бодрит и освежает Может травмировать сосуды
Уменьшает отёки Усиливает купероз
Повышает тонус кожи Не подходит сухой и чувствительной коже
Улучшает эффект ухода Требует осторожности


Советы шаг за шагом

  1. Используйте прохладную, а не ледяную воду (около 15–18 °C).
  2. Делайте процедуру не дольше 10–20 секунд.
  3. Не трите кожу после — промокните мягким полотенцем.
  4. Нанесите увлажняющий крем, чтобы восстановить барьер.
  5. При куперозе или чувствительной коже замените холод водой комнатной температуры или охлаждённым тоником.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Протирать лицо льдом каждый день → ломкость капилляров → 2–3 раза в неделю.
  • Использовать ледяную воду зимой → покраснение и шелушение → умеренная температура.
  • Держать холод на коже слишком долго → раздражение → короткое воздействие.

А что если хочется эффекта без стресса?

Попробуйте охлаждённые тканевые маски или гель-ролики для лица. Они дают лёгкий лифтинг и снимают отёки без экстремального охлаждения.

FAQ

Можно ли делать холодный душ каждый день?

Да, если кожа нормальная и без проблем с сосудами — но не дольше 20 секунд.

Подходит ли лёд для жирной кожи?

Да, умеренно — он сужает поры и снижает выработку себума.

Можно ли чередовать горячую и холодную воду?

Нет, резкие перепады температуры вредны для сосудов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг
Наука и техника
6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Аргентинский рынок не верит в чудеса: все готовятся к скачку, даже когда доллар стоит
Этим людям нельзя даже смотреть в сторону бойцовских породы: самая частая ошибка покупателей
Закроют последнюю лазейку: поправки в КоАП вводят единые правила для всех автомобилей
Он старше их дедушек, но они визжат: молодёжь устроила овации своему новому кумиру из 90-х
Блинчики, которые тают на языке: десерт на сливках, от которого пахнет детством
Дневной крем — щит, ночная сыворотка — лекарство: разбираем, кто делает кожу моложе на самом деле
Маринад, который красит, лечит и хранит вкус лета: лук и смородина нашли друг друга
Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера
Не новости и не кофе: утренний ритуал, который снижает стресс и замедляет старение
Розовая слизь в ванной: почему это страшнее, чем плесень, и как от нее избавиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.