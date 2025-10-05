Дневной крем — щит, ночная сыворотка — лекарство: разбираем, кто делает кожу моложе на самом деле

В косметичке почти каждой женщины найдётся и дневной крем, и ночная сыворотка. Оба средства обещают сделать кожу гладкой и сияющей, но работают они по-разному. Одни питают и защищают, другие восстанавливают и обновляют. Так кто же на самом деле эффективнее — дневной крем или ночная сыворотка?
Дневной крем создаёт барьер защиты от внешних факторов — ультрафиолета, пыли, холода и сухого воздуха. Он делает кожу гладкой, помогает удерживать влагу и служит основой под макияж.
Типичные активы: гиалуроновая кислота, витамины С и Е, керамиды, антиоксиданты, SPF-фильтры.
Во сне кожа активнее восстанавливается, делятся клетки, усиливается кровоток — поэтому ночные сыворотки работают на обновление и восстановление. Их формулы насыщены активными веществами, которые глубже проникают и стимулируют регенерацию.
Активные ингредиенты: ретинол, пептиды, ниацинамид, АНА- и ВНА-кислоты, антиоксиданты.
|Параметр
|Дневной крем
|Ночная сыворотка
|Основное действие
|Защита и увлажнение
|Восстановление и обновление
|Время применения
|Утро
|Вечер
|Консистенция
|Более плотная, с SPF
|Лёгкая, концентрированная
|Активы
|Гиалуронка, антиоксиданты
|Ретинол, кислоты, пептиды
|Эффект
|Комфорт и защита
|Глубокое омоложение
Если бюджет или время ограничены — оставьте дневной крем с SPF. Без защиты от солнца даже самая эффективная сыворотка не спасёт от старения.
Нет, многие активы (ретинол, кислоты) делают кожу чувствительной к солнцу.
Да, чтобы зафиксировать влагу и усилить эффект.
Ночная сыворотка — она воздействует глубже, но без дневной защиты эффект будет неполным.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.