Дневной крем — щит, ночная сыворотка — лекарство: разбираем, кто делает кожу моложе на самом деле

В косметичке почти каждой женщины найдётся и дневной крем, и ночная сыворотка. Оба средства обещают сделать кожу гладкой и сияющей, но работают они по-разному. Одни питают и защищают, другие восстанавливают и обновляют. Так кто же на самом деле эффективнее — дневной крем или ночная сыворотка?

Как работает дневной крем

Дневной крем создаёт барьер защиты от внешних факторов — ультрафиолета, пыли, холода и сухого воздуха. Он делает кожу гладкой, помогает удерживать влагу и служит основой под макияж.

Главные задачи дневного крема:

поддерживать уровень увлажнённости;

защищать от агрессивной среды;

уменьшать воздействие свободных радикалов;

предотвращать фотостарение (если есть SPF).

Типичные активы: гиалуроновая кислота, витамины С и Е, керамиды, антиоксиданты, SPF-фильтры.

Что делает ночная сыворотка

Во сне кожа активнее восстанавливается, делятся клетки, усиливается кровоток — поэтому ночные сыворотки работают на обновление и восстановление. Их формулы насыщены активными веществами, которые глубже проникают и стимулируют регенерацию.

Главные задачи ночной сыворотки:

восстанавливать кожу после дневных стрессов;

выравнивать тон и текстуру;

стимулировать выработку коллагена;

усиливать обновление клеток.

Активные ингредиенты: ретинол, пептиды, ниацинамид, АНА- и ВНА-кислоты, антиоксиданты.

Сравнение: дневной крем и ночная сыворотка

Параметр Дневной крем Ночная сыворотка Основное действие Защита и увлажнение Восстановление и обновление Время применения Утро Вечер Консистенция Более плотная, с SPF Лёгкая, концентрированная Активы Гиалуронка, антиоксиданты Ретинол, кислоты, пептиды Эффект Комфорт и защита Глубокое омоложение

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использовать сыворотку днём с кислотами → повышенная чувствительность к солнцу → только на ночь.

Пропускать дневной уход → пересушивание и раздражение → защита и SPF обязательны.

Переусердствовать с активами ночью → раздражение кожи → чередовать средства.

Советы шаг за шагом

Утром очищайте кожу и наносите дневной крем с SPF не ниже 30. Вечером — двойное очищение, затем сыворотка и, при необходимости, ночной крем. Не наносите много средств сразу — кожа усвоит лишь часть активов. Раз в неделю делайте «паузу» от активов, чтобы не перегружать кожу. Подбирайте продукты по типу кожи: жирной — лёгкие флюиды, сухой — питательные формулы.

А что если выбрать одно средство?

Если бюджет или время ограничены — оставьте дневной крем с SPF. Без защиты от солнца даже самая эффективная сыворотка не спасёт от старения.

FAQ

Можно ли использовать ночную сыворотку утром?

Нет, многие активы (ретинол, кислоты) делают кожу чувствительной к солнцу.

Нужно ли после сыворотки наносить крем?

Да, чтобы зафиксировать влагу и усилить эффект.

Что эффективнее для антивозрастного ухода?

Ночная сыворотка — она воздействует глубже, но без дневной защиты эффект будет неполным.