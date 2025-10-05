Дневной крем — щит, ночная сыворотка — лекарство: разбираем, кто делает кожу моложе на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

В косметичке почти каждой женщины найдётся и дневной крем, и ночная сыворотка. Оба средства обещают сделать кожу гладкой и сияющей, но работают они по-разному. Одни питают и защищают, другие восстанавливают и обновляют. Так кто же на самом деле эффективнее — дневной крем или ночная сыворотка?

Сыворотка
Фото: https://www.freepik.com
Сыворотка

Как работает дневной крем

Дневной крем создаёт барьер защиты от внешних факторов — ультрафиолета, пыли, холода и сухого воздуха. Он делает кожу гладкой, помогает удерживать влагу и служит основой под макияж.

Главные задачи дневного крема:

  • поддерживать уровень увлажнённости;
  • защищать от агрессивной среды;
  • уменьшать воздействие свободных радикалов;
  • предотвращать фотостарение (если есть SPF).

Типичные активы: гиалуроновая кислота, витамины С и Е, керамиды, антиоксиданты, SPF-фильтры.

Что делает ночная сыворотка

Во сне кожа активнее восстанавливается, делятся клетки, усиливается кровоток — поэтому ночные сыворотки работают на обновление и восстановление. Их формулы насыщены активными веществами, которые глубже проникают и стимулируют регенерацию.

Главные задачи ночной сыворотки:

  • восстанавливать кожу после дневных стрессов;
  • выравнивать тон и текстуру;
  • стимулировать выработку коллагена;
  • усиливать обновление клеток.

Активные ингредиенты: ретинол, пептиды, ниацинамид, АНА- и ВНА-кислоты, антиоксиданты.

Сравнение: дневной крем и ночная сыворотка

Параметр Дневной крем Ночная сыворотка
Основное действие Защита и увлажнение Восстановление и обновление
Время применения Утро Вечер
Консистенция Более плотная, с SPF Лёгкая, концентрированная
Активы Гиалуронка, антиоксиданты Ретинол, кислоты, пептиды
Эффект Комфорт и защита Глубокое омоложение

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать сыворотку днём с кислотами → повышенная чувствительность к солнцу → только на ночь.
  • Пропускать дневной уход → пересушивание и раздражение → защита и SPF обязательны.
  • Переусердствовать с активами ночью → раздражение кожи → чередовать средства.

Советы шаг за шагом

  1. Утром очищайте кожу и наносите дневной крем с SPF не ниже 30.
  2. Вечером — двойное очищение, затем сыворотка и, при необходимости, ночной крем.
  3. Не наносите много средств сразу — кожа усвоит лишь часть активов.
  4. Раз в неделю делайте «паузу» от активов, чтобы не перегружать кожу.
  5. Подбирайте продукты по типу кожи: жирной — лёгкие флюиды, сухой — питательные формулы.

А что если выбрать одно средство?

Если бюджет или время ограничены — оставьте дневной крем с SPF. Без защиты от солнца даже самая эффективная сыворотка не спасёт от старения.

FAQ

Можно ли использовать ночную сыворотку утром?

Нет, многие активы (ретинол, кислоты) делают кожу чувствительной к солнцу.

Нужно ли после сыворотки наносить крем?

Да, чтобы зафиксировать влагу и усилить эффект.

Что эффективнее для антивозрастного ухода?

Ночная сыворотка — она воздействует глубже, но без дневной защиты эффект будет неполным.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
