Один узел — сто образов: простой приём выводит платок на уровень роскоши

Осенью платок снова становится не просто модным штрихом, а полноценной частью образа. Он способен заменить шарф, шапку и даже украшение, добавить яркий акцент в базовый гардероб и спасти в ветреную погоду. В этом сезоне дизайнеры и стилисты единодушны: чем крупнее формат, тем благороднее выглядит образ. Главное — выбрать подходящую ткань и завязать узел с вкусом.
Для шеи и головы оптимальны квадраты 70-90 см. Такой платок не давит, но при этом позволяет делать сложные узлы. Если нужен вариант на плечи — выбирайте формат 100-120 см: его можно накинуть как накидку или обернуть вокруг пальто-халата.
Лучшие материалы для повседневного ношения — плотный шелк, тонкая шерсть или кашемир. Они держат форму и при этом приятны к телу. Маленькие каре теперь чаще носят как аксессуар: на ручке сумки, на хвосте или запястье. Крупные платки, наоборот, придают образу статусность, позволяют экспериментировать с драпировкой и создают ощущение роскоши.
Модные узлы сегодня максимально естественные. Забудьте про тугие бабушкины косынки — в ходу легкость и небрежность.
Платок — один из самых удобных способов добавить цвет, особенно если одежда преимущественно нейтральная. Классика жанра — винный, изумрудный, кобальтовый и карамельный оттенки. Они придают лицу свежесть и легко сочетаются с серым, бежевым и темно-синим.
Если в гардеробе преобладает клетка или мелкий узор, лучше выбрать однотонный платок. А вот к гладким пальто подойдут орнаменты и монограммы. Чтобы образ выглядел целостно, повторите один цвет из платка в помаде, сумке или ремне.
С тренчем. Завяжите платок под воротником, выпустите угол на грудь. Получится утончённый акцент без шарфа.
С кожаной курткой. Сложите платок полоской, оберните один раз и завяжите сбоку — короткие хвосты добавят динамики.
С пальто-халатом. Крупный платок накиньте треугольником и перехватите поясом. Так создаётся иллюзия жилета, а силуэт выглядит собранно.
Для дождливой погоды выбирайте модели из твила: они меньше мнутся и лучше держат форму.
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Шелк
|Легкий, блестящий, держит узел
|Может скользить, требует деликатного ухода
|Шерсть
|Теплая, уютная, мягко драпируется
|Может колоться, чувствительна к влаге
|Кашемир
|Роскошный, не раздражает кожу, согревает
|Дорогой, требует бережного хранения
|Твил
|Плотный, устойчив к деформации
|Менее мягкий на ощупь
|Вискоза
|Универсальный и доступный
|Не держит форму при сложных узлах
А если платок использовать нестандартно? Его можно обернуть вокруг ручки сумки, сделать из него пояс или украсить волосы. Узкий платок на талии придаёт фигуре выразительность, а вплетённый в косу — мягкость и романтичность.
В жаркие дни тонкий шелковый платок спасает от солнца, а в межсезонье заменяет шапку. Главное — не бояться экспериментов.
|Плюсы
|Минусы
|Добавляет стиль и индивидуальность
|Требует знания базовых узлов
|Заменяет шарф или головной убор
|Может сминаться при ветре
|Компактный и лёгкий аксессуар
|Нужен уход, особенно за шелком
|Универсален: подходит под любой стиль
|В дешёвой ткани теряет эффектность
Как выбрать платок под пальто?
Если пальто классическое — выбирайте яркий акцент, например, глубокий бордовый или лазурный. Если пальто с принтом, платок должен быть однотонным.
Сколько стоит хороший шелковый платок?
Цена варьируется от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от бренда и качества ткани. Отличные модели можно найти у российских марок, работающих с итальянским шелком.
Что лучше: натуральный шелк или твил?
Шелк выигрывает в эстетике и лёгкости, твил — в практичности и долговечности. Для поездок или дождливой погоды твил предпочтительнее.
Миф: платки носят только пожилые женщины.
Правда: сегодня это универсальный аксессуар, который носят и тинейджеры, и модные блогеры.
Миф: шелковый платок — слишком нарядно для повседневности.
Правда: в сочетании с джинсами и базовой рубашкой он выглядит стильно, а не вычурно.
Миф: платки вышли из моды.
Правда: мода циклична, и сейчас они снова на пике популярности — от подиумов Hermès до стритстайла.
Самые дорогие платки производит Hermès — каждый рисунок создается вручную, иногда до 600 часов работы.
В России традиция носить платки особенно сильна: павлопосадские изделия до сих пор ткут на старинных станках.
Современные экоплатки делают из переработанного шелка и вискозы, не уступающей натуральной по внешнему виду.
