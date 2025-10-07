Бабушкин сундук или трендсеттер: какой винтаж покорил подиумы в сезоне зима 2025

Этой зимой в моде — осознанный подход к стилю, где винтажные находки гармонично сочетаются с современными трендами. Стилист Владислав Лисовец рассказал, как оставаться модным и элегантным даже в лютые морозы.
Верхняя одежда. Искусственные шубы и дубленки с акцентом на плечи
Силуэт. Объемный, структурированный
Направление. Эстетика old money и осознанное потребление
Детали. Казаки на каблуке, стильные сумки, яркая помада
Стоит отметить, что тренд на искусственный мех и винтаж соответствует глобальной тенденции устойчивой моды — выглядеть стильно, не жертвуя этическими принципами, подчеркивает Газета.Ru.
Шаг 1. Выбор верхней одежды
Предпочтение стоит отдать дубленкам и искусственным шубам с выраженными плечами. Дубленки могут быть с большими громоздкими плечами. Под них можно спокойно носить пиджаки, которые сейчас в тренде, рассказал стилист.
Шаг 2. Создание силуэта
Сочетание объемной верхней одежды с структурированными пиджаками создает модный силуэт с акцентом на плечи.
Шаг 3. Добавление винтажных элементов
Шубы из секонд-хендов или гардероба мам и бабушек прекрасно впишутся в общую стилистику.
Шаг 4. Завершение образа
Элегантная обувь, стильные аксессуары и яркая помада превращают практичный зимний наряд в законченный стилевой ансамбль.
|Ошибка
|Последствие
|Решение
|Спортивная одежда как повседневный вариант
|Образ выглядит незавершенным
|Сохранять спортивный стиль для соответствующих мероприятий
|Пренебрежение аксессуарами
|Образ остается безличным
|Добавить качественные аксессуары — сумки, украшения
|Несоблюдение баланса объемов
|Силуэт выглядит громоздким
|Сочетать объемный верх с более приталенным низом
Особое внимание стоит уделить обуви — казаки на небольшом каблуке станут идеальным завершением образа.
|Верхняя одежда
|Силуэт
|Уместность
|Дубленка с акцентом на плечи
|Объемный, структурированный
|Повседневный и вечерний образ
|Винтажная шуба
|Классический, с элементами ретро
|Особые случаи, создание элегантного образа
|Утепленное пальто
|Более сдержанный
|Офис, деловые встречи
|Пуховик
|Практичный
|Сильные морозы, активный отдых
Преимущества
Возможность комбинировать винтаж и современность
Акцент на экологичность и осознанное потребление
Универсальность образов
Долговечность качественной верхней одежды
Сложности
Необходимость тщательного подбора сочетаний
Балансирование объемов требует чувства стиля
Винтажные вещи могут требовать реставрации
|Миф
|Правда
|"Зимой нельзя выглядеть стильно"
|"Сверху главное, чтобы было тепло. Утепленное пальто, дубленка, какая-нибудь винтажная шуба — это всегда красиво выглядит"
|"Пуховик — это не модно"
|В морозы пуховик допустим, главное — элегантный низ
|"Винтаж — это старомодно"
|Винтажные вещи соответствуют тренду на устойчивую моду
|"Образный плечи — непрактично"
|Это тренд, который создает модный силуэт
1. Можно ли носить пуховик и оставаться стильным?
Да, если сочетать его с элегантными вещами — качественными брюками, стильной обувью и аксессуарами.
2. Где искать винтажные шубы?
В секонд-хендах, на онлайн-площадках, в гардеробах старших родственниц.
3. Как носить объемные плечи?
Сочетать с более сдержанным низом и структурированными аксессуарами.
4. Какие цвета в приоритете?
Классические зимние — черный, коричневый, бежевый, а также насыщенные jewel-тона.
5. Как адаптировать тренды для офиса?
Выбирать утепленные пальто классического кроя и сочетать их с деловой обувью.
"Довести этот образ, чтоб он был не только для тепла, а еще и как стиль", — ключевая рекомендация стилиста.
Зима-2024 предлагает модницам идеальный баланс между практичностью и элегантностью. Акцент на осознанное потребление, винтажные находки и качественные вещи, которые прослужат не один сезон, делает этот тренд не только стильным, но и разумным выбором для современной женщины. Главное — помнить, что даже в сильные морозы можно выглядеть безупречно, если подходить к созданию образа комплексно.
