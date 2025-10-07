Бабушкин сундук или трендсеттер: какой винтаж покорил подиумы в сезоне зима 2025

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Этой зимой в моде — осознанный подход к стилю, где винтажные находки гармонично сочетаются с современными трендами. Стилист Владислав Лисовец рассказал, как оставаться модным и элегантным даже в лютые морозы.

Осенняя шуба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя шуба

Ключевые тренды зимнего сезона

  • Верхняя одежда. Искусственные шубы и дубленки с акцентом на плечи

  • Силуэт. Объемный, структурированный

  • Направление. Эстетика old money и осознанное потребление

  • Детали. Казаки на каблуке, стильные сумки, яркая помада

Стоит отметить, что тренд на искусственный мех и винтаж соответствует глобальной тенденции устойчивой моды — выглядеть стильно, не жертвуя этическими принципами, подчеркивает Газета.Ru.

Основные элементы зимнего образа: пошаговый гид

Шаг 1. Выбор верхней одежды
Предпочтение стоит отдать дубленкам и искусственным шубам с выраженными плечами. Дубленки могут быть с большими громоздкими плечами. Под них можно спокойно носить пиджаки, которые сейчас в тренде, рассказал стилист.

Шаг 2. Создание силуэта
Сочетание объемной верхней одежды с структурированными пиджаками создает модный силуэт с акцентом на плечи.

Шаг 3. Добавление винтажных элементов
Шубы из секонд-хендов или гардероба мам и бабушек прекрасно впишутся в общую стилистику.

Шаг 4. Завершение образа
Элегантная обувь, стильные аксессуары и яркая помада превращают практичный зимний наряд в законченный стилевой ансамбль.

Ошибки и решения в зимнем стиле

 
Ошибка Последствие Решение
Спортивная одежда как повседневный вариант Образ выглядит незавершенным Сохранять спортивный стиль для соответствующих мероприятий
Пренебрежение аксессуарами Образ остается безличным Добавить качественные аксессуары — сумки, украшения
Несоблюдение баланса объемов Силуэт выглядит громоздким Сочетать объемный верх с более приталенным низом

Особое внимание стоит уделить обуви — казаки на небольшом каблуке станут идеальным завершением образа.

Сравнительный анализ: стильные альтернативы

 
Верхняя одежда Силуэт Уместность
Дубленка с акцентом на плечи Объемный, структурированный Повседневный и вечерний образ
Винтажная шуба Классический, с элементами ретро Особые случаи, создание элегантного образа
Утепленное пальто Более сдержанный Офис, деловые встречи
Пуховик Практичный Сильные морозы, активный отдых

Плюсы и минусы зимних трендов

Преимущества

  • Возможность комбинировать винтаж и современность

  • Акцент на экологичность и осознанное потребление

  • Универсальность образов

  • Долговечность качественной верхней одежды

Сложности

  • Необходимость тщательного подбора сочетаний

  • Балансирование объемов требует чувства стиля

  • Винтажные вещи могут требовать реставрации

Правда и мифы о зимней моде

 
Миф Правда
"Зимой нельзя выглядеть стильно" "Сверху главное, чтобы было тепло. Утепленное пальто, дубленка, какая-нибудь винтажная шуба — это всегда красиво выглядит"
"Пуховик — это не модно" В морозы пуховик допустим, главное — элегантный низ
"Винтаж — это старомодно" Винтажные вещи соответствуют тренду на устойчивую моду
"Образный плечи — непрактично" Это тренд, который создает модный силуэт

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли носить пуховик и оставаться стильным?
Да, если сочетать его с элегантными вещами — качественными брюками, стильной обувью и аксессуарами.

2. Где искать винтажные шубы?
В секонд-хендах, на онлайн-площадках, в гардеробах старших родственниц.

3. Как носить объемные плечи?
Сочетать с более сдержанным низом и структурированными аксессуарами.

4. Какие цвета в приоритете?
Классические зимние — черный, коричневый, бежевый, а также насыщенные jewel-тона.

5. Как адаптировать тренды для офиса?
Выбирать утепленные пальто классического кроя и сочетать их с деловой обувью.

"Довести этот образ, чтоб он был не только для тепла, а еще и как стиль", — ключевая рекомендация стилиста.

Зима-2024 предлагает модницам идеальный баланс между практичностью и элегантностью. Акцент на осознанное потребление, винтажные находки и качественные вещи, которые прослужат не один сезон, делает этот тренд не только стильным, но и разумным выбором для современной женщины. Главное — помнить, что даже в сильные морозы можно выглядеть безупречно, если подходить к созданию образа комплексно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
