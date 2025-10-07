Бабушкин сундук или трендсеттер: какой винтаж покорил подиумы в сезоне зима 2025

Этой зимой в моде — осознанный подход к стилю, где винтажные находки гармонично сочетаются с современными трендами. Стилист Владислав Лисовец рассказал, как оставаться модным и элегантным даже в лютые морозы.

Ключевые тренды зимнего сезона

Верхняя одежда. Искусственные шубы и дубленки с акцентом на плечи

Силуэт. Объемный, структурированный

Направление. Эстетика old money и осознанное потребление

Детали. Казаки на каблуке, стильные сумки, яркая помада

Стоит отметить, что тренд на искусственный мех и винтаж соответствует глобальной тенденции устойчивой моды — выглядеть стильно, не жертвуя этическими принципами, подчеркивает Газета.Ru.

Основные элементы зимнего образа: пошаговый гид

Шаг 1. Выбор верхней одежды

Предпочтение стоит отдать дубленкам и искусственным шубам с выраженными плечами. Дубленки могут быть с большими громоздкими плечами. Под них можно спокойно носить пиджаки, которые сейчас в тренде, рассказал стилист.

Шаг 2. Создание силуэта

Сочетание объемной верхней одежды с структурированными пиджаками создает модный силуэт с акцентом на плечи.

Шаг 3. Добавление винтажных элементов

Шубы из секонд-хендов или гардероба мам и бабушек прекрасно впишутся в общую стилистику.

Шаг 4. Завершение образа

Элегантная обувь, стильные аксессуары и яркая помада превращают практичный зимний наряд в законченный стилевой ансамбль.

Ошибки и решения в зимнем стиле

Ошибка Последствие Решение Спортивная одежда как повседневный вариант Образ выглядит незавершенным Сохранять спортивный стиль для соответствующих мероприятий Пренебрежение аксессуарами Образ остается безличным Добавить качественные аксессуары — сумки, украшения Несоблюдение баланса объемов Силуэт выглядит громоздким Сочетать объемный верх с более приталенным низом

Особое внимание стоит уделить обуви — казаки на небольшом каблуке станут идеальным завершением образа.

Сравнительный анализ: стильные альтернативы

Верхняя одежда Силуэт Уместность Дубленка с акцентом на плечи Объемный, структурированный Повседневный и вечерний образ Винтажная шуба Классический, с элементами ретро Особые случаи, создание элегантного образа Утепленное пальто Более сдержанный Офис, деловые встречи Пуховик Практичный Сильные морозы, активный отдых

Плюсы и минусы зимних трендов

Преимущества

Возможность комбинировать винтаж и современность

Акцент на экологичность и осознанное потребление

Универсальность образов

Долговечность качественной верхней одежды

Сложности

Необходимость тщательного подбора сочетаний

Балансирование объемов требует чувства стиля

Винтажные вещи могут требовать реставрации

Правда и мифы о зимней моде

Миф Правда "Зимой нельзя выглядеть стильно" "Сверху главное, чтобы было тепло. Утепленное пальто, дубленка, какая-нибудь винтажная шуба — это всегда красиво выглядит" "Пуховик — это не модно" В морозы пуховик допустим, главное — элегантный низ "Винтаж — это старомодно" Винтажные вещи соответствуют тренду на устойчивую моду "Образный плечи — непрактично" Это тренд, который создает модный силуэт

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли носить пуховик и оставаться стильным?

Да, если сочетать его с элегантными вещами — качественными брюками, стильной обувью и аксессуарами.

2. Где искать винтажные шубы?

В секонд-хендах, на онлайн-площадках, в гардеробах старших родственниц.

3. Как носить объемные плечи?

Сочетать с более сдержанным низом и структурированными аксессуарами.

4. Какие цвета в приоритете?

Классические зимние — черный, коричневый, бежевый, а также насыщенные jewel-тона.

5. Как адаптировать тренды для офиса?

Выбирать утепленные пальто классического кроя и сочетать их с деловой обувью.

"Довести этот образ, чтоб он был не только для тепла, а еще и как стиль", — ключевая рекомендация стилиста.

Зима-2024 предлагает модницам идеальный баланс между практичностью и элегантностью. Акцент на осознанное потребление, винтажные находки и качественные вещи, которые прослужат не один сезон, делает этот тренд не только стильным, но и разумным выбором для современной женщины. Главное — помнить, что даже в сильные морозы можно выглядеть безупречно, если подходить к созданию образа комплексно.