Из изгнанников в звёзды: тренд, считавшийся антимодным, стал символом сезона

Осень-2025 преподнесла модницам настоящий сюрприз — возвращение поясных сумок, но уже в совершенно новом прочтении. Аксессуар, который ещё недавно ассоциировался со спортивными прогулками и туристическими маршрутами, теперь стал ключевой деталью модных образов. Его носят с пальто, жакетами и даже вечерними платьями. Поясная сумка перестала быть просто удобным дополнением — она стала заявлением.
Мода на поясные сумки уже переживала свои взлёты. Первый бум случился в середине 2010-х, когда их носили все — от модных блогеров до уличных туристов. Затем тренд трансформировался в спортивный шик, но вскоре минимализм вытеснил объёмные модели с подиумов. Однако, как это часто бывает, прошлое вернулось — и теперь в новой форме.
"Осень стерла грань между утилитарностью и украшением", — отмечает стилист Мелани Нош.
Сегодняшние поясные сумки — это уже не просто функциональные аксессуары. Они напоминают архитектурные элементы одежды: ремни, мини-юбки или даже части жакета.
Современные модели карго похожи на всё сразу — и на ремень, и на мини-рюкзак, и на декоративный элемент. Мягкие складки делают некоторые сумки похожими на баску, а жёсткие формы — на футуристичные тубусы. Такой дизайн идеально вписывается в повседневную жизнь мегаполиса: в них помещается всё необходимое — телефон, ключи, наушники и блеск для губ.
Эта трансформация изменила само восприятие аксессуара. Поясная сумка стала частью одежды, инструментом для создания пропорций и акцентов.
Классика — на бёдрах поверх джинсов или юбки. Но осенью-2025 дизайнеры предложили более неожиданные решения. Теперь сумку можно носить:
Главное — не прятать аксессуар. Сегодня его показывают, а не скрывают.
|Модель
|Стиль
|Материалы
|Подходит к образу
|Карго
|Утилитарный, авангард
|Нейлон, хлопок
|Пальто, пуховики
|Мини
|Декоративный
|Кожа, велюр
|Вечерние образы
|Ремень-сумка
|Городской, минимализм
|Замша, текстиль
|Жакеты, костюмы
|Баска-сумка
|Женственный
|Мягкая кожа
|Юбки, платья
|Тубус
|Спортивный футуризм
|Технический нейлон
|Парки, бомберы
В новом сезоне поясные сумки настолько функциональны, что могут заменить обычную. Для городских прогулок, выставок или вечеринок этого аксессуара более чем достаточно. Некоторые модели включают съёмные кармашки, отделения для карт и даже держатели для наушников — удобно и футуристично.
|Преимущества
|Недостатки
|Свободные руки и лёгкость
|Не подходит для больших вещей
|Подчеркивает талию
|Может мешать при сидении
|Универсальность (для офиса и прогулок)
|Требует продуманного стиля
|Элемент декора
|Иногда выглядит вызывающе
Лучше всего подойдёт лаконичная модель из кожи или замши нейтрального оттенка.
Да. Главное — размещать её поверх пальто или пуховика.
Средняя цена — от 4 до 15 тысяч рублей, в зависимости от бренда и материала.
Поясная сумка больше не просто функциональный аксессуар — этой осенью она стала символом новой элегантности, соединяющей комфорт, стиль и характер в одном движении талии.
