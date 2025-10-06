Культовая деталь возвращается: чёлка следующего сезона ломает правила и добавляет драму

Лето-2026 обещает стать временем, когда челка вновь станет главным акцентом прически. Длинная, густая, лохматая или едва заметная — она возвращается во всех вариантах, подчеркивая естественность и индивидуальность. Парижская Неделя моды весна-лето 2026 лишь подтвердила этот факт: челка больше не просто деталь, а полноценная часть образа, задающая настроение всему луку.
Стилисты показов Balmain, Dries Van Noten, Louis Vuitton и Mugler продемонстрировали, насколько по-разному можно трактовать этот элемент. В этом сезоне не существует единственного правильного варианта — челка адаптируется под любой тип лица и длину волос. Главное правило — естественность и движение.
"Независимо от формы лица, у челки теперь нет строгих рамок", — отметила эксперт по укладкам Мелани Нош.
Balmain предложили ностальгический, но при этом современный вариант — косую челку с лёгким изгибом. Она мягко обрамляет лицо и делает акцент на глазах. Этот стиль подойдёт обладательницам овального и треугольного лица. Косая линия визуально вытягивает черты и добавляет динамики образу.
Чтобы укладка выглядела актуально, стилисты советуют использовать текстурирующий спрей и расческу с крупными зубьями: немного небрежности — и образ готов.
Tom Ford сделал ставку на драму: густая и почти прямая челка, чуть заходящая на глаза. Это вариант для тех, кто хочет загадочности и акцента на взгляде. Особенно эффектно она смотрится с распущенными прямыми волосами и идеально гладкой текстурой.
Для ухода за такой челкой понадобятся термозащитный спрей и утюжок с тонкими пластинами — иначе идеальная линия быстро потеряет форму.
Ещё один тренд Balmain — "дикие" челки с рваными концами. Они напоминают о свободе и гранже 2000-х. Это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить образу энергии и чуть рокового настроения.
Рваная челка сочетается с кожаными куртками, массивными украшениями и естественным макияжем. Главное — не переусердствовать с укладкой: лёгкий хаос здесь часть концепции.
Louis Vuitton представили челку, плавно переходящую в общую длину волос. Она мягко обрамляет лицо и подходит практически всем. Такой стиль универсален: его можно носить как с прямыми, так и с волнистыми волосами.
Чтобы сохранить форму, стоит использовать лёгкое масло для кончиков и несмываемый кондиционер. Это поможет избежать пушистости и подчеркнуть плавность линий.
Так называемая "занавесная" челка (или curtain bangs) остаётся в топе. Mugler сделали её более выраженной и геометричной. Пробор по центру, плавные волны по бокам — результат женственный, но с характером.
Такой тип челки легко укладывать с помощью круглой щётки и фена. Подходит практически под любые прически — от пучков до локонов.
Кудрявая челка — новый символ свободы. Rabanne доказали: локоны на лбу не нужно бояться, их можно и нужно показывать. Мягкие завитки добавляют лицу нежности и естественности.
Главный секрет — увлажнение. Используй крем для кудрей и расческу с редкими зубьями, чтобы не нарушить форму локонов.
Acne Studios показали максимально расслабленную интерпретацию — "лохматую" челку с нарочитой небрежностью. Она выглядит так, будто её слегка подсушили феном и оставили как есть. Этот вариант идеально подойдёт тем, кто не хочет тратить много времени на укладку.
Для придания объёма достаточно сухого шампуня и пары движений пальцами.
Мини-чёлка или "baby bangs" — тренд для смелых. Dries Van Noten сделали её ультракороткой и прямой, едва прикрывающей лоб. Такая челка подчеркивает скулы и придаёт образу артистичность.
Лучше всего микрочёлка смотрится на тёмных волосах и при идеальной симметрии стрижки. Ухаживать за ней просто — нужно лишь регулярно подравнивать длину.
|Стиль
|Характер
|Кому подойдёт
|Уход
|Косая
|Нежность и динамика
|Овальное, треугольное лицо
|Текстурирующий спрей
|Длинная густая
|Загадочность
|Крупные черты лица
|Утюжок, термозащита
|Рваная
|Смелость, гранж
|Любой тип
|Мусс для объёма
|Многослойная
|Универсальность
|Все типы
|Несмываемый кондиционер
|Шторы
|Элегантность
|Круглое, овальное лицо
|Щётка и фен
|Кудрявая
|Естественность
|Кудрявые волосы
|Крем для локонов
|Лохматая
|Лёгкость
|Прямые волосы
|Сухой шампунь
|Микро
|Экспериментальность
|Узкие черты лица
|Регулярная коррекция
Попробуй накладную челку. Сегодня их делают из натуральных волос, и они выглядят как настоящие. Можно "примерить" разные формы перед радикальными изменениями.
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Длинная
|Много вариантов укладки
|Требует частой стрижки
|Короткая
|Смело и ярко
|Подходит не всем
|Косая
|Корректирует черты
|Теряет форму без укладки
|Кудрявая
|Натурально
|Сложно контролировать
|Лохматая
|Объёмно и стильно
|Может выглядеть неаккуратно
Занавесную или многослойную — они визуально вытягивают лицо.
Да, но лучше выбрать лёгкую текстуру, а не плотный срез.
Используй сухой шампунь и расчеши феном от корней вниз.
Чёлка — не просто деталь стрижки, а способ заявить о себе, подчеркнуть характер и подарить образу ту самую лёгкость, которой так не хватает летним дням.
