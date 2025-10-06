Культовая деталь возвращается: чёлка следующего сезона ломает правила и добавляет драму

Лето-2026 обещает стать временем, когда челка вновь станет главным акцентом прически. Длинная, густая, лохматая или едва заметная — она возвращается во всех вариантах, подчеркивая естественность и индивидуальность. Парижская Неделя моды весна-лето 2026 лишь подтвердила этот факт: челка больше не просто деталь, а полноценная часть образа, задающая настроение всему луку.

Чёлка возвращается — и диктует стиль

Стилисты показов Balmain, Dries Van Noten, Louis Vuitton и Mugler продемонстрировали, насколько по-разному можно трактовать этот элемент. В этом сезоне не существует единственного правильного варианта — челка адаптируется под любой тип лица и длину волос. Главное правило — естественность и движение.

"Независимо от формы лица, у челки теперь нет строгих рамок", — отметила эксперт по укладкам Мелани Нош.

Косая чёлка от Balmain — привет из 90-х

Balmain предложили ностальгический, но при этом современный вариант — косую челку с лёгким изгибом. Она мягко обрамляет лицо и делает акцент на глазах. Этот стиль подойдёт обладательницам овального и треугольного лица. Косая линия визуально вытягивает черты и добавляет динамики образу.

Чтобы укладка выглядела актуально, стилисты советуют использовать текстурирующий спрей и расческу с крупными зубьями: немного небрежности — и образ готов.

Длинная густая чёлка от Tom Ford

Tom Ford сделал ставку на драму: густая и почти прямая челка, чуть заходящая на глаза. Это вариант для тех, кто хочет загадочности и акцента на взгляде. Особенно эффектно она смотрится с распущенными прямыми волосами и идеально гладкой текстурой.

Для ухода за такой челкой понадобятся термозащитный спрей и утюжок с тонкими пластинами — иначе идеальная линия быстро потеряет форму.

Дикие и рваные челки в Balmain

Ещё один тренд Balmain — "дикие" челки с рваными концами. Они напоминают о свободе и гранже 2000-х. Это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить образу энергии и чуть рокового настроения.

Рваная челка сочетается с кожаными куртками, массивными украшениями и естественным макияжем. Главное — не переусердствовать с укладкой: лёгкий хаос здесь часть концепции.

Длинная и многослойная чёлка Louis Vuitton

Louis Vuitton представили челку, плавно переходящую в общую длину волос. Она мягко обрамляет лицо и подходит практически всем. Такой стиль универсален: его можно носить как с прямыми, так и с волнистыми волосами.

Чтобы сохранить форму, стоит использовать лёгкое масло для кончиков и несмываемый кондиционер. Это поможет избежать пушистости и подчеркнуть плавность линий.

Шторы-чёлки от Mugler — романтика и структура

Так называемая "занавесная" челка (или curtain bangs) остаётся в топе. Mugler сделали её более выраженной и геометричной. Пробор по центру, плавные волны по бокам — результат женственный, но с характером.

Такой тип челки легко укладывать с помощью круглой щётки и фена. Подходит практически под любые прически — от пучков до локонов.

Кудрявая чёлка от Rabanne

Кудрявая челка — новый символ свободы. Rabanne доказали: локоны на лбу не нужно бояться, их можно и нужно показывать. Мягкие завитки добавляют лицу нежности и естественности.

Главный секрет — увлажнение. Используй крем для кудрей и расческу с редкими зубьями, чтобы не нарушить форму локонов.

Лохматая челка в стиле Acne Studios

Acne Studios показали максимально расслабленную интерпретацию — "лохматую" челку с нарочитой небрежностью. Она выглядит так, будто её слегка подсушили феном и оставили как есть. Этот вариант идеально подойдёт тем, кто не хочет тратить много времени на укладку.

Для придания объёма достаточно сухого шампуня и пары движений пальцами.

Микробахрома от Dries Van Noten

Мини-чёлка или "baby bangs" — тренд для смелых. Dries Van Noten сделали её ультракороткой и прямой, едва прикрывающей лоб. Такая челка подчеркивает скулы и придаёт образу артистичность.

Лучше всего микрочёлка смотрится на тёмных волосах и при идеальной симметрии стрижки. Ухаживать за ней просто — нужно лишь регулярно подравнивать длину.

Сравнение стилей чёлок

Стиль Характер Кому подойдёт Уход Косая Нежность и динамика Овальное, треугольное лицо Текстурирующий спрей Длинная густая Загадочность Крупные черты лица Утюжок, термозащита Рваная Смелость, гранж Любой тип Мусс для объёма Многослойная Универсальность Все типы Несмываемый кондиционер Шторы Элегантность Круглое, овальное лицо Щётка и фен Кудрявая Естественность Кудрявые волосы Крем для локонов Лохматая Лёгкость Прямые волосы Сухой шампунь Микро Экспериментальность Узкие черты лица Регулярная коррекция

Советы шаг за шагом

Определи форму лица — от неё зависит идеальная длина и густота.

Перед стрижкой сделай консультацию с мастером: челка может изменить пропорции лица.

Для ухода подбери термозащиту, лёгкий мусс или масло.

Укладывай челку на слегка влажные волосы, суши вниз — для объёма.

Раз в 3-4 недели подравнивай длину, чтобы сохранить форму.

А что если не уверены

Попробуй накладную челку. Сегодня их делают из натуральных волос, и они выглядят как настоящие. Можно "примерить" разные формы перед радикальными изменениями.

Плюсы и минусы

Тип Плюсы Минусы Длинная Много вариантов укладки Требует частой стрижки Короткая Смело и ярко Подходит не всем Косая Корректирует черты Теряет форму без укладки Кудрявая Натурально Сложно контролировать Лохматая Объёмно и стильно Может выглядеть неаккуратно

FAQ

Какую чёлку выбрать для круглого лица

Занавесную или многослойную — они визуально вытягивают лицо.

Можно ли сделать чёлку на тонких волосах

Да, но лучше выбрать лёгкую текстуру, а не плотный срез.

Как быстро уложить чёлку утром

Используй сухой шампунь и расчеши феном от корней вниз.

Мифы и правда

Миф: чёлка идёт только молодым.

Правда: правильная форма освежает любой возраст.

чёлка идёт только молодым. правильная форма освежает любой возраст. Миф: чёлка требует ежедневной укладки.

Правда: современные текстурные средства позволяют сохранить форму на 2-3 дня.

чёлка требует ежедневной укладки. современные текстурные средства позволяют сохранить форму на 2-3 дня. Миф: кудрявые волосы и чёлка несовместимы.

Правда: мягкая кудрявая форма выглядит естественно и модно.

Три интересных факта

Первые челки носили ещё в Древнем Египте — их делали жрецы и знать.

В 60-е годы Брижит Бардо превратила занавесную челку в культовую.

Исторический контекст

В 20-х челка была элементом женской эмансипации: девушки с короткими стрижками бросали вызов нормам.

В 90-х косая челка стала символом поп-культуры — от Бритни Спирс до Наоми Кэмпбелл.

Чёлка — не просто деталь стрижки, а способ заявить о себе, подчеркнуть характер и подарить образу ту самую лёгкость, которой так не хватает летним дням.