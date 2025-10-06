Чёрный больше не в моде: неожиданные цветовые пары, задающие тон осеннему стилю

Освоив эти сочетания, вы сможете составлять образы, которые не только отражают настроение осени, но и делают ваш стиль уверенным, современным и по-настоящему выразительным.
Осень — время, когда гардероб наконец-то раскрывается во всей красе. Можно позволить себе многослойность, играть с фактурами, комбинировать плотные ткани и тёплые оттенки. Но чтобы образ выглядел по-настоящему современно, важно не просто выбрать красивые вещи, а правильно сочетать цвета. Стилистки уверены: осень — не повод прятаться в чёрное и серое.
Собрали пять лучших цветовых комбинаций сезона, которые визуально согревают, подчёркивают индивидуальность и делают любой образ дороже.
Красный считается одним из самых сильных цветов в палитре. Он привлекает внимание, добавляет уверенности и мгновенно делает образ выразительным. Но важно правильно подобрать ему "пару".
Стилистка Мишель Барретт уверена, что лучший способ "освежить" красный — добавить к нему небесно-голубой. Этот контраст делает сочетание одновременно дерзким и интеллигентным.
"Наденьте клубнично-красное трикотажное платье, шелковый шарф голубого или бирюзового оттенка и угольно-серое пальто — получите смелый, но уравновешенный образ", — говорит стилистка Мишель Барретт.
Красный и голубой особенно эффектно смотрятся на светлой коже и в солнечную погоду. Если боитесь ярких контрастов — добавьте голубой в виде аксессуаров: сумки, шарфа или обуви.
Если красный — это энергия, то горчичный и серый — о стабильности и тепле. Это сочетание идеально подходит для осени, напоминая о жёлтых листьях на влажной земле.
Барретт советует выбирать текстурные ткани: серый трикотаж, мягкую кожу, бархат или сатин. Добавьте акцент горчичного цвета — шарф крупной вязки, пальто или сумку.
Секрет баланса прост: горчичный — как солнечное пятно, а серый — фон, на котором оно раскрывается. Такое сочетание подойдёт и для офиса, и для прогулки.
Сочетание двух природных оттенков — шоколадного и цвета camel - давно стало классикой осени. Оно создаёт ощущение комфорта, мягкости и лёгкой роскоши.
Стилистка Элизабет Косич отмечает, что такая палитра подходит абсолютно всем:
"Шоколадный оттенок хорошо сочетается с любым тоном кожи, а верблюжий добавляет образу утончённости", — поясняет Элизабет Косич.
Достаточно надеть шоколадное платье-свитер, добавить светло-коричневые сапоги и пальто цвета верблюжьей шерсти — и получится идеальный осенний наряд, который выглядит дорого без усилий.
Чтобы добавить глубины, можно включить третий оттенок — молочный или кофейный, который поддержит общий тон и не перегрузит образ.
Оливковый — один из самых "умных" цветов в гардеробе. Он универсален, не маркий, но при этом выглядит стильно и дорого. А с джинсовым синим образует расслабленное и гармоничное сочетание.
Косич называет эту комбинацию идеальной для повседневной осени:
"Достаточно надеть любимые джинсы и добавить парку или жакет оливкового цвета — и вы уже готовы к прогулке или поездке за город", — говорит стилистка Элизабет Косич.
Секрет успеха в том, что оба цвета относятся к "природной" палитре — смотрятся естественно и не требуют сложных аксессуаров.
Если хочется больше яркости, добавьте контраст: обувь цвета бордо или сумку терракотового оттенка.
Тёмно-синий нередко называют "новым чёрным". Он так же элегантен, но мягче и благороднее. Серебро рядом с ним даёт ощущение света и лёгкости.
По словам Косич, это сочетание подходит для вечерних выходов и формальных событий:
"Серебряные туфли, клатч или серьги-люстры мгновенно делают тёмно-синий образ праздничным", — отмечает Элизабет Косич.
Попробуйте надеть тёмно-синее платье, серые сапоги и добавить аксессуары с лёгким металлическим блеском — результат будет сдержанным, но выразительным.
|Цветовое сочетание
|Эффект
|Для какого стиля подходит
|Красный + голубой
|Смелый, динамичный
|Кэжуал, городская мода
|Горчичный + серый
|Тёплый, уютный
|Смарт-кэжуал, офис
|Шоколадный + верблюжий
|Элегантный, благородный
|Классика, минимализм
|Оливковый + джинсовый
|Практичный, универсальный
|Спорт-шик, уличный стиль
|Тёмно-синий + серебряный
|Современный, вечерний
|Элегант, деловой стиль
Самый безопасный способ — использовать правило 60/30/10:
Так можно экспериментировать, не боясь переборщить.
