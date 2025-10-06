Чёрный больше не в моде: неожиданные цветовые пары, задающие тон осеннему стилю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осень — время, когда гардероб наконец-то раскрывается во всей красе. Можно позволить себе многослойность, играть с фактурами, комбинировать плотные ткани и тёплые оттенки. Но чтобы образ выглядел по-настоящему современно, важно не просто выбрать красивые вещи, а правильно сочетать цвета. Стилистки уверены: осень — не повод прятаться в чёрное и серое.

Девушка в коричневом пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коричневом пальто

Собрали пять лучших цветовых комбинаций сезона, которые визуально согревают, подчёркивают индивидуальность и делают любой образ дороже.

Красный и голубой — энергия и свежесть в одном дуэте

Красный считается одним из самых сильных цветов в палитре. Он привлекает внимание, добавляет уверенности и мгновенно делает образ выразительным. Но важно правильно подобрать ему "пару".

Стилистка Мишель Барретт уверена, что лучший способ "освежить" красный — добавить к нему небесно-голубой. Этот контраст делает сочетание одновременно дерзким и интеллигентным.

"Наденьте клубнично-красное трикотажное платье, шелковый шарф голубого или бирюзового оттенка и угольно-серое пальто — получите смелый, но уравновешенный образ", — говорит стилистка Мишель Барретт.

Красный и голубой особенно эффектно смотрятся на светлой коже и в солнечную погоду. Если боитесь ярких контрастов — добавьте голубой в виде аксессуаров: сумки, шарфа или обуви.

Горчичный и угольно-серый — спокойствие и уют

Если красный — это энергия, то горчичный и серый — о стабильности и тепле. Это сочетание идеально подходит для осени, напоминая о жёлтых листьях на влажной земле.

Барретт советует выбирать текстурные ткани: серый трикотаж, мягкую кожу, бархат или сатин. Добавьте акцент горчичного цвета — шарф крупной вязки, пальто или сумку.

Секрет баланса прост: горчичный — как солнечное пятно, а серый — фон, на котором оно раскрывается. Такое сочетание подойдёт и для офиса, и для прогулки.

Шоколадный и верблюжья шерсть — новая элегантность нейтралов

Сочетание двух природных оттенков — шоколадного и цвета camel - давно стало классикой осени. Оно создаёт ощущение комфорта, мягкости и лёгкой роскоши.

Стилистка Элизабет Косич отмечает, что такая палитра подходит абсолютно всем:

"Шоколадный оттенок хорошо сочетается с любым тоном кожи, а верблюжий добавляет образу утончённости", — поясняет Элизабет Косич.

Достаточно надеть шоколадное платье-свитер, добавить светло-коричневые сапоги и пальто цвета верблюжьей шерсти — и получится идеальный осенний наряд, который выглядит дорого без усилий.

Чтобы добавить глубины, можно включить третий оттенок — молочный или кофейный, который поддержит общий тон и не перегрузит образ.

Оливковый и джинсовый — практичность с характером

Оливковый — один из самых "умных" цветов в гардеробе. Он универсален, не маркий, но при этом выглядит стильно и дорого. А с джинсовым синим образует расслабленное и гармоничное сочетание.

Косич называет эту комбинацию идеальной для повседневной осени:

"Достаточно надеть любимые джинсы и добавить парку или жакет оливкового цвета — и вы уже готовы к прогулке или поездке за город", — говорит стилистка Элизабет Косич.

Секрет успеха в том, что оба цвета относятся к "природной" палитре — смотрятся естественно и не требуют сложных аксессуаров.

Если хочется больше яркости, добавьте контраст: обувь цвета бордо или сумку терракотового оттенка.

Тёмно-синий и серебряный — альтернатива чёрному

Тёмно-синий нередко называют "новым чёрным". Он так же элегантен, но мягче и благороднее. Серебро рядом с ним даёт ощущение света и лёгкости.

По словам Косич, это сочетание подходит для вечерних выходов и формальных событий:

"Серебряные туфли, клатч или серьги-люстры мгновенно делают тёмно-синий образ праздничным", — отмечает Элизабет Косич.

Попробуйте надеть тёмно-синее платье, серые сапоги и добавить аксессуары с лёгким металлическим блеском — результат будет сдержанным, но выразительным.

Лучшие осенние сочетания

Цветовое сочетание Эффект Для какого стиля подходит
Красный + голубой Смелый, динамичный Кэжуал, городская мода
Горчичный + серый Тёплый, уютный Смарт-кэжуал, офис
Шоколадный + верблюжий Элегантный, благородный Классика, минимализм
Оливковый + джинсовый Практичный, универсальный Спорт-шик, уличный стиль
Тёмно-синий + серебряный Современный, вечерний Элегант, деловой стиль

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать слишком много насыщенных тонов.
    Последствие: образ выглядит тяжело и "кричащe".
    Альтернатива: используйте один акцентный цвет и нейтральную базу.
  • Ошибка: подбирать вещи одинакового тона без контраста.
    Последствие: одежда "сливается", теряется глубина.
    Альтернатива: добавляйте фактуру — замшу, шерсть, металл.
  • Ошибка: бояться тёплых оттенков осенью.
    Последствие: гардероб становится скучным и "зимним".
    Альтернатива: вводите акценты — шарфы, сумки, обувь насыщенных цветов.

А что если сомневаетесь в сочетаниях

Самый безопасный способ — использовать правило 60/30/10:

  • 60%: базовый цвет (например, серый или бежевый),
  • 30%: дополнительный (оливковый, горчичный, шоколадный),
  • 10%: акцент (яркий шарф, обувь или украшение).

Так можно экспериментировать, не боясь переборщить.

Мифы и правда

  • Миф: осенью носят только тёплые цвета.
    Правда: холодные оттенки — голубой, серебряный, синий — прекрасно уравновешивают тёплые тона.
  • Миф: нейтральные цвета скучны.
    Правда: именно они делают образ дорогим и многослойным.
  • Миф: нельзя сочетать металл и ткань.
    Правда: контраст блеска и матовости делает образ глубже.

Исторический контекст

  • Ещё в 1950-х Dior и Balenciaga создавали осенние коллекции, основанные на природных оттенках — терракоте, шоколаде и сером.
  • В 1990-х мода увлеклась чистыми цветами — красным, синим, зелёным — именно тогда появились смелые дуэты вроде "red + sky blue".
  • Сегодня тренд вернулся к балансу: дизайнеры соединяют природные тона с яркими акцентами, создавая мягкие, но запоминающиеся сочетания.

2 интересных факта

  • По данным Pantone, в 2025 году в моде сохраняются "земляные" оттенки — коричневый, песочный и серо-оливковый.
  • Красный признан "цветом уверенности" и психологически ассоциируется с энергией и успехом.

Освоив эти сочетания, вы сможете составлять образы, которые не только отражают настроение осени, но и делают ваш стиль уверенным, современным и по-настоящему выразительным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
