Секунда до сияния: макияж, который делает лицо звёздным даже после тяжёлого дня

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Когда на сборы остаётся всего 15 минут, а выглядеть нужно на все сто, выручает макияж в стиле «быстро и эффектно». Он не требует сложных техник или профессиональных кистей, зато придаёт лицу свежесть, блеск и выразительность. Главное — сосредоточиться на нескольких акцентах.

Румяна зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Румяна зимой

Основные принципы

  • Минимум шагов, максимум эффекта. Выбирайте продукты, которые можно наносить пальцами.
  • Ставка на сияние. Кремовые текстуры и хайлайтер мгновенно освежают лицо.
  • Один акцент. Или глаза, или губы — оба вместе займут слишком много времени.

Быстрый пошаговый макияж

Основа. Нанесите лёгкий тон или BB-крем, чтобы выровнять цвет лица.

Коррекция. Немного консилера под глаза и на покраснения — только там, где нужно.

Сияние. Добавьте кремовый хайлайтер на скулы, спинку носа и внутренние уголки глаз.

Глаза

  • Для эффекта «дымки» нанесите бронзер или тени пальцем на подвижное веко.
  • Подкрутите ресницы и нанесите тушь в два слоя.
  • Брови. Причешите их гелем — этого достаточно.
  • Румянец. Кремовые румяна придадут лицу свежесть (можно использовать помаду).

Губы

  • Для естественности — тинт или блеск.
  • Для драматичности — красная или ягодная помада.

Сравнение: дневной и вечерний экспресс-макияж

Элемент Дневной Вечерний
Основа BB-крем Тон с сиянием
Глаза Светлые тени, одна тушь Тени с блеском, акцент на ресницах
Губы Нюд Яркий цвет или блеск
Хайлайтер Минимум Активнее, для свечения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать плотный тон → эффект маски → лёгкий BB-крем.
  • Делать контуринг в спешке → неровности → бронзер одним движением.
  • Красить и глаза, и губы ярко → перегруз → акцент только в одном месте.

А что если совсем нет времени?

Сосредоточьтесь на трёх шагах: тушь, хайлайтер и блеск для губ. Это универсальное комбо, которое мгновенно освежает лицо. формула, которая всегда работает.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
