Укол, который обещает вернуть молодость: правда ли коллаген работает, а не просто красиво звучит

Красота и стиль

Коллагеновые уколы стали настоящим хитом: их обсуждают блогеры, рекомендуют подруги, предлагают почти в каждом салоне. Процедура обещает чудеса — подтянутую кожу, исчезновение морщин и сияющий овал лица. Но насколько эта "инъекция молодости" действительно эффективна, и в чем кроется её секрет?

Девушка у косметолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка у косметолога

Что такое коллагенотерапия

Коллагенотерапия — это косметологическая методика, при которой в кожу с помощью тонких игл вводятся препараты на основе коллагена. На первый взгляд всё просто: сделали инъекцию — кожа стала плотнее. Однако суть глубже.

Введённый коллаген не просто заполняет морщины, а стимулирует фибробласты — клетки, отвечающие за выработку собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. То есть препарат не "маскирует" возраст, а запускает процессы омоложения изнутри.

"Коллагенотерапия — это не про мгновенный эффект. Она запускает собственный потенциал кожи", — отметила косметолог Ирина Марченко.

По сути, уколы действуют как "будильник" для уставших клеток, напоминая им, что пора работать. Именно поэтому эффект проявляется постепенно, а результат может сохраняться до года.

Сравнение: чем коллаген отличается от филлеров

Параметр Коллагенотерапия Филлеры
Состав Белок коллаген животного происхождения Гиалуроновая кислота
Механизм Стимулирует выработку собственного коллагена Заполняет объем
Эффект Постепенный, длительный Быстрый, но временный
Подходит для Тонкой и дряблой кожи Потери объема, носогубных складок
Риск аллергии Выше Ниже

Кому подходит процедура

Уколы коллагена рекомендуют при мелкоморщинистом типе старения — когда кожа теряет плотность и эластичность, а на лице появляется сеточка морщин. Для деформационно-отечного типа коллаген применяют точечно, чтобы укрепить связки и замедлить опущение тканей. А при мускульном или усталом типе старения инъекции используют как дополнение к аппаратным методикам.

Также коллагенотерапия помогает при:

  • растяжках и стриях после беременности или резкого похудения;
  • атрофических рубцах (постакне, послеоперационные шрамы);
  • ослаблении тургора кожи рук, шеи, зоны декольте.

"Коллаген действует как фундамент, на котором потом выстраивается новая, здоровая ткань", — пояснила косметолог Ирина Марченко.

Советы шаг за шагом: как проходит процедура

  • Подготовка: кожу тщательно очищают, наносят анестезирующий крем на 20-30 минут.
  • Инъекция: используются тончайшие иглы или канюли — врач вводит препарат на нужную глубину.
  • Реабилитация: несколько часов возможна лёгкая отёчность или покраснение, которые проходят быстро.
  • Уход после: в течение 3-5 дней нельзя посещать баню, бассейн, солярий и активно заниматься спортом.

Результат проявляется постепенно: через 3-4 недели кожа становится плотнее, а через пару месяцев — заметно моложе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать процедуру без анализа на аллергию.
    Последствие: сильная реакция и воспаление.
    Альтернатива: аллергопроба на животный белок за 48 часов до сеанса.

  • Ошибка: повторять курс слишком часто.
    Последствие: риск фиброза — избыточного утолщения тканей.
    Альтернатива: интервал между курсами не менее 6 месяцев.

  • Ошибка: делать уколы при воспалении или акне.
    Последствие: распространение инфекции.
    Альтернатива: сначала лечение кожи, затем — коллагенотерапия.

Какие препараты используют

На российском рынке популярны три марки: Collost и Сферогель (Россия), а также Nithya (Италия). Collost и Nithya получают из бычьего коллагена I типа, а Сферогель — из свиного или бычьего гидролизата. Все они животного происхождения, поэтому всегда существует риск аллергии.

Препарат Страна Источник коллагена Особенность
Collost Россия Бычий коллаген Быстрое восстановление после акне
Сферогель Россия Свиной/бычий гидролизат Высокая плотность, эффект лифтинга
Nithya Италия Бычий коллаген Мягкое и равномерное распределение

Кому противопоказано

Коллагеновые уколы имеют внушительный список ограничений. В числе основных:

  • аллергия на животный белок;
  • аутоиммунные заболевания (волчанка, склеродермия);
  • беременность и лактация;
  • активные воспаления или инфекции;
  • приём антикоагулянтов и нарушения свертываемости крови.

Косметологи советуют проходить полное обследование и консультацию с врачом, особенно при хронических болезнях.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Улучшает плотность и эластичность кожи Возможны аллергические реакции
Подходит для коррекции рубцов и растяжек Не даёт мгновенного эффекта
Запускает естественную выработку коллагена Не подходит при аутоиммунных заболеваниях
Совместим с другими процедурами Требует курса и реабилитации

А что если заменить уколы?

Тем, кто боится игл, доступны альтернативы:

  • Пептидные сыворотки с коллагенстимулирующим эффектом.
  • Аппаратные методики (RF-лифтинг, микротоки, лазерная шлифовка).
  • Биоревитализация на основе гиалуроновой кислоты.
  • Добавки с гидролизатом коллагена (приём курсом 2-3 месяца).

Все эти способы помогают поддерживать синтез собственного коллагена, но эффект менее выражен, чем после инъекций.

Что говорит доказательная медицина

С точки зрения клинических исследований, коллагенотерапия показала эффективность в лечении рубцов, постакне и поверхностных морщин, но не является "золотым стандартом". Основная причина — высокий риск аллергических реакций и отсроченных осложнений.

"Это не метод первого выбора, но он может быть эффективным в комплексе процедур", — подчеркнула косметолог Ирина Марченко.

Медики напоминают: у коллагена животного происхождения возможен фиброз или образование гранулём — плотных доброкачественных узелков в месте инъекции. Поэтому выбирать специалиста нужно тщательно.

Исторический контекст

  • Первые инъекционные препараты на основе коллагена появились в 1981 году в США.
  • Современные формулы прошли очистку и реже вызывают аллергию.
  • В 2020-х годах коллагенотерапия вошла в топ-10 косметологических процедур по числу запросов.
  • На рынке активно развиваются веганские аналоги коллагена из водорослей и дрожжей.

3 интересных факта

  • Коллаген составляет до 30% всех белков в организме и отвечает за прочность кожи, суставов и сосудов.
  • После 25 лет выработка коллагена снижается примерно на 1,5% в год.

Главное, что стоит помнить: уколы коллагена — это не чудо-средство, а инструмент, который при грамотном подходе и руках профессионала способен подарить коже не вечную, но очень достойную молодость.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
