Кроссовки этого цвета затмили чёрные: модный переворот осени 2025

Осень 2025 года окончательно закрепляет смену парадигмы в базовом гардеробе: классические черные кроссовки уступают пьедестал модельным коричневым. Этот тренд, охвативший улицы модных столиц, предлагает безграничные возможности для создания повседневно-шикарных образов в духе "тихой роскоши". Земляные оттенки — от нежного бежа до глубокого шоколадного — дарят ощущение тепла и естественности, оставаясь самой элегантной и актуальной палитрой сезона.
Коричневый цвет уверенно вытесняет черный не только в casual-образах, но и в более формальных луках, становясь универсальным фаворитом. Ключевой тенденцией осени/зимы 2025-2026 становится монохром: комбинирование одежды и аксессуаров разных оттенков коричневого. Сочетание кроссовок с курткой, свитером или сумкой в одной цветовой гамме — верный путь к стильному и современному образу.
Сочетать коричневые кроссовки на самом деле проще простого. Этот нейтральный оттенок не требует сложных маневров и вписывается даже в самые элегантные повседневные ансамбли. пишет греческий Vogue.
Шаг 1. Выберите образ.
Базовый повседневный: коричневые кроссовки + прямые джины + белая футболка + кожаная куртка-бомбер.
Умный кэжуал (Smart Casual): коричневые замшевые кроссовки + брюки-чинос + рубашка-оксфорд + кардиган.
Монохромный: кроссовки оттенка "кофе с молоком" + комплект (брюки и пиджак) в тон или на полтона светлее/темнее.
Шаг 2. Подберите верхнюю одежду. Идеальными партнерами станут кожаные куртки, пальто бежевого цвета, тренчи и куртки из искусственного меха или вельвета.
Шаг 3. Добавьте акценты. Сочетайте цвет обуви с аксессуарами: коричневой кожаной сумкой, ремнем или шарфом. Это создаст гармоничную и продуманную композицию.
Ошибка. Сочетать темно-шоколадные кроссовки с черными узкими джинсами.
Последствие. Визуальный "обрыв" и тяжесть в образе, отсутствие гармонии между верхом и низом.
Альтернатива. Замените черные джинсы на джинсы-васильки, деним среднего отмыва или кремовые/бежевые брюки. Это создаст плавный цветовой переход.
Ошибка. Надевать светлые бежевые кроссовки с яркой и пёстрой одеждой (кислотные цвета, крупный цветочный принт).
Последствие. Обувь "потеряется", а образ будет выглядеть перегруженным и безвкусным.
Альтернатива. Комбинируйте светлые кроссовки с одеждой в спокойной, нейтральной палитре: белый, серый, оливковый, голубой. Это подчеркнет изысканность оттенка обуви.
Плюсы.
Универсальность. Легко комбинируются с денимом, брюками, юбками и даже платьями.
Актуальность. Являются главным обувным трендом сезона.
Практичность. Коричневый цвет менее маркий, чем белый, и более интересный, чем черный.
Элегантность. Добавляют образу утонченности и стиля "тихой роскоши".
Минусы
Требуют продуманности. Не всегда сочетаются с уже имеющейся в гардеробе черной верхней одеждой.
Разнообразие оттенков. Могут возникнуть сложности с точным попаданием в цвет при подборе аксессуаров для монохрома.
В: С какими цветами в одежде лучше всего сочетать коричневые кроссовки?
О: Идеальные партнеры — вся нейтральная палитра: белый, бежевый, кремовый, серый, хаки, а также деним и пастельные оттенки (голубой, розовый). Яркие акценты вроде бордового или изумрудного тоже отлично работают.
В: Можно ли носить коричневые кроссовки с чёрным пальто?
О: Да, это смелое, но допустимое сочетание. Чтобы смягчить контраст, добавьте "переходный" элемент: джинсы среднего отмыва, серые брюки или сумку, сочетающую в себе черный и коричневый.
В: Какие носки носить с коричневыми кроссовками?
О: Беспроигрышный вариант — носки в тон обуви или в тон брюкам. Для дерзкого акцента подойдут носки с принтом в осенней гамме (оранжевый, горчичный, зеленый).
Миф 1: "Коричневые кроссовки — это только для осени".
Правда: Это заблуждение. Светлые парусиновые или кожаные модели отлично смотрятся весной и летом с платьями и льняными брюками. Это всесезонная инвестиция.
Миф 2: "Коричневые кроссовки делают образ старомодным".
Правда: Абсолютно неверно! Современные силуэты (adidas Samba, Nike Cortez) и актуальные материалы (замша, текстиль) делают их писком моды. Все зависит от выбранной модели.
Миф 3: "Их сложнее сочетать, чем черные".
Правда: Напротив, теплый коричневый цвет часто выглядит мягче и гармоничнее в ансамбле, чем строгий черный. Он естественно вписывается в большинство цветовых палитр.
|Модель
|Бренд
|Ключевые особенности
|С чем лучше сочетать
|Samba
|adidas
|Классический силуэт, контрастные белые полосы, кожаный верх.
|Умный кэжуал, джинсы-бананы, вельветовые брюки.
|Gazelle
|adidas
|Узнаваемая форма, мягкая замша, насыщенные оттенки.
|Спортивный шик, косухи, плащи.
|Cortez
|Nike
|Винтажный беговой силуэт, комбинация кожи и замши.
|В стиле 90-х, широкие джинсы, ветровки.
|Speedcat
|Puma
|Минималистичный низкопрофильный дизайн, кожа.
|Юбки-миди, кожаные брюки, образы в стиле минимализм.
|Кроссовки с принтом
|Gucci, Dries Van Noten
|Фирменные узоры, дизайнерские детали, премиальные материалы.
|Монохромные образы, чтобы не перегружать лук.
Коричневые кроссовки — это не просто обувь, а полноценный инструмент для создания стиля. Инвестировав в одну-две пары, вы получите ключ к десяткам модных и комфортных образов на любой случай.
Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.