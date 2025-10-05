10 техник, которые превращают волосы в искусство: гид по самым модным окрашиваниям сезона

Колористика сегодня — целая наука. Новые техники окрашивания появляются с такой скоростью, что даже мастерам иногда приходится пересматривать свои знания. Но разобраться в них не так сложно, если понимать базовые принципы: почти все современные методы — вариации нескольких основных подходов. Разберёмся, чем отличается балаяж от шатуша, а бронд от омбре, и почему одни техники требуют осветления, а другие можно сделать даже дома.
Любое окрашивание можно условно разделить на два типа: одноэтапное, когда краска наносится сразу на естественный цвет волос, и двухэтапное, где сначала идёт осветление, а затем — тонирование или окраска в выбранный оттенок. Отсюда рождаются десятки разновидностей: от классического мелирования до сложных миксов вроде бейбилайтс и брондирования.
Это самый простой и привычный вариант. Его ещё называют одноэтапным, потому что краска наносится за один раз.
Такое окрашивание позволяет полностью изменить цвет — например, стать брюнеткой или рыжей. Иногда этот тип путают с тонированием, но между ними есть разница: при тонировании оттенок меняется едва заметно, а при классическом окрашивании — кардинально.
если хочется полностью сменить имидж;
если волосы здоровы и не пересушены.
Эта техника — база для большинства современных направлений колористики. Сначала мастер осветляет пряди, а затем окрашивает их в выбранный цвет. Именно этот этап позволяет добиться модных оттенков блонда, карамели или холодного жемчуга.
полное осветление от корней до кончиков;
частичное — например, в стиле балаяжа, когда осветляют лишь отдельные зоны.
Мелирование — вечная классика, проверенная десятилетиями. Это частичное осветление отдельных прядей, создающее эффект бликов.
Современные разновидности мелирования — контуринг, бейбилайтс, airtouch — на самом деле всё те же игры с распределением света и тени на волосах.
Мелирование может быть:
классическим — равномерное по всей длине;
калифорнийским — с естественным переходом цвета от корней;
французским — с мягким рассеянным эффектом без резких контрастов.
Если мелирование — это несколько осветлённых прядей, то колорирование — настоящая живопись.
Мастер работает сразу с несколькими оттенками, нередко — с 5-7 вариациями одного цвета.
Цель — не просто поменять тон, а создать глубину, насыщенность и эффект дорогого блонда или сложного каштана.
Колорирование часто выбирают звёзды — именно поэтому его называют окрашиванием с эффектом "old money".
Самое узнаваемое окрашивание последних лет. Его суть — плавный переход оттенков от корней к кончикам, будто солнце само осветило пряди.
При балаяже краска наносится "на глаз" лёгкими мазками, без фольги и чётких границ. Осветляются отдельные участки волос на разной высоте, а затем тонируются для естественного результата.
Отличие от мелирования — мягкость переходов и отсутствие резких линий.
Шатуш часто путают с балаяжем, но у него есть особенность: окрашиваются только нижние части прядей, без затрагивания прикорневой зоны.
Мастер слегка начёсывает волосы и наносит осветляющий состав от середины длины. Это создаёт эффект выгоревших на солнце кончиков — мягкий, естественный и практически не требующий коррекции.
Такое окрашивание особенно любят те, кто хочет реже посещать салон и сохранить качество волос.
Техника омбре — старшая сестра балаяжа, но с более контрастным переходом.
Цвет меняется от тёмного у корней к светлому на концах.
Можно использовать любые оттенки: карамель, шоколад, розовое золото, даже бирюзовый.
Главное — плавность растяжки.
Сделать омбре можно даже дома, если не требуется осветление. Но блонд-варианты всё же лучше доверить мастеру.
Щадящий вариант балаяжа. При нём осветляется максимум треть волос, обычно вокруг лица и на верхних слоях.
Так создаётся эффект "солнечных поцелуев" — будто волосы чуть выгорели после отпуска.
Метод популярен у тех, кто впервые решился на окрашивание и хочет выглядеть естественно.
После бейбилайтс можно постепенно переходить к более смелым экспериментам, если понравится результат.
Название бронд происходит от слов brown и blonde - то есть смесь коричневых и светлых тонов.
Идеально подходит для шатенок, которые хотят осветлиться, не становясь блондинками.
Волосы после брондирования выглядят многомерными, переливаются на солнце, а тёплые карамельные полутона делают образ мягче.
Часто брондирование используют и на светлых волосах для создания иллюзии густоты.
Это один из самых модных трендов последних сезонов. Волосы окрашиваются по секторам — отдельными блоками, слоями или прядями.
Можно сделать яркие контрасты (например, чёрный и бирюзовый) или наоборот — скрытое окрашивание, когда нижний слой волос окрашен в другой цвет и виден только при движении.
Блочное окрашивание особенно любят молодые девушки и те, кто хочет добавить образу дерзости.
|Вид окрашивания
|Эффект
|Требует осветления
|Уход после процедуры
|Однотонное
|Полная смена цвета
|Нет
|Минимальный
|Двухэтапное
|Радикальная смена тона
|Да
|Повышенный
|Мелирование
|Блики и визуальный объём
|Да
|Средний
|Колорирование
|Глубина и насыщенность
|Иногда
|Высокий
|Балаяж
|Мягкие переходы
|Частично
|Средний
|Шатуш
|Естественное выгорание
|Частично
|Минимальный
|Омбре
|Контраст от тёмного к светлому
|Не всегда
|Средний
|Бейбилайтс
|Лёгкий подсвет
|Частично
|Минимальный
|Бронд
|Тёплое сияние
|Частично
|Средний
|Блочное
|Арт-эффект, контрасты
|Иногда
|Разный
Ошибка: выбирать оттенок по фото в интернете.
Последствие: цвет может лечь иначе из-за исходной базы.
Альтернатива: делать тест-прядь и консультацию у колориста.
Ошибка: осветлять волосы дома.
Последствие: неравномерный тон, ломкость.
Альтернатива: использовать тонирующие спреи или мелки для временного эффекта.
Ошибка: не ухаживать за окрашенными волосами.
Последствие: цвет быстро тускнеет.
Альтернатива: применять бессульфатные шампуни и маски с кератином.
Попробуй кислотные тоники или временные пигменты. Они не проникают в структуру волоса и смываются за 2-3 недели. Это отличный способ протестировать новый образ.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Балаяж
|Естественный эффект, подходит всем
|Требует опыта мастера
|Шатуш
|Минимум ухода
|Не подходит для коротких волос
|Омбре
|Можно делать дома
|Риск "полосатости"
|Бейбилайтс
|Щадящее окрашивание
|Эффект менее заметен
|Бронд
|Добавляет блеск и объём
|Трудно исправить самостоятельно
Какое окрашивание самое безопасное?
Бейбилайтс и шатуш считаются наиболее щадящими — они затрагивают меньше 30% волос.
Сколько держится балаяж?
До 4 месяцев без коррекции, если использовать тонирующий шампунь.
Можно ли сделать колорирование дома?
Технически да, но добиться плавных переходов самостоятельно почти невозможно — лучше довериться профессионалу.
Миф: сложное окрашивание всегда портит волосы.
Правда: современные щадящие составы позволяют сохранить их здоровье.
Миф: балаяж подходит только блондинкам.
Правда: на тёмных оттенках он выглядит не менее эффектно.
Миф: чем больше оттенков, тем красивее результат.
Правда: важна гармония, а не количество цветов.
Первая техника мелирования была запатентована в 1961 году во Франции.
Термин "балаяж" происходит от французского balayer - "подметать", из-за движения кисти.
Омбре придумали парикмахеры Голливуда — доказательств этому нет.
В Древнем Египте женщины осветляли волосы смесью мёда и солнца.
В Римской империи популярным считался рыжий оттенок, получаемый с помощью шафрана.
Говорят, Клеопатра первой использовала натуральную хну для балаяжа — легенда без подтверждения.
