10 техник, которые превращают волосы в искусство: гид по самым модным окрашиваниям сезона

Колористика сегодня — целая наука. Новые техники окрашивания появляются с такой скоростью, что даже мастерам иногда приходится пересматривать свои знания. Но разобраться в них не так сложно, если понимать базовые принципы: почти все современные методы — вариации нескольких основных подходов. Разберёмся, чем отличается балаяж от шатуша, а бронд от омбре, и почему одни техники требуют осветления, а другие можно сделать даже дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с пепельно-серебристыми волосами

Основные подходы к окрашиванию

Любое окрашивание можно условно разделить на два типа: одноэтапное, когда краска наносится сразу на естественный цвет волос, и двухэтапное, где сначала идёт осветление, а затем — тонирование или окраска в выбранный оттенок. Отсюда рождаются десятки разновидностей: от классического мелирования до сложных миксов вроде бейбилайтс и брондирования.

Однотонное окрашивание

Это самый простой и привычный вариант. Его ещё называют одноэтапным, потому что краска наносится за один раз.

Такое окрашивание позволяет полностью изменить цвет — например, стать брюнеткой или рыжей. Иногда этот тип путают с тонированием, но между ними есть разница: при тонировании оттенок меняется едва заметно, а при классическом окрашивании — кардинально.

Когда выбрать:

если хочется полностью сменить имидж;

если волосы здоровы и не пересушены.

Двухэтапное окрашивание

Эта техника — база для большинства современных направлений колористики. Сначала мастер осветляет пряди, а затем окрашивает их в выбранный цвет. Именно этот этап позволяет добиться модных оттенков блонда, карамели или холодного жемчуга.

Примеры:

полное осветление от корней до кончиков;

частичное — например, в стиле балаяжа, когда осветляют лишь отдельные зоны.

Мелирование

Мелирование — вечная классика, проверенная десятилетиями. Это частичное осветление отдельных прядей, создающее эффект бликов.

Современные разновидности мелирования — контуринг, бейбилайтс, airtouch — на самом деле всё те же игры с распределением света и тени на волосах.

Мелирование может быть:

классическим — равномерное по всей длине;

калифорнийским — с естественным переходом цвета от корней;

французским — с мягким рассеянным эффектом без резких контрастов.

Колорирование

Если мелирование — это несколько осветлённых прядей, то колорирование — настоящая живопись.

Мастер работает сразу с несколькими оттенками, нередко — с 5-7 вариациями одного цвета.

Цель — не просто поменять тон, а создать глубину, насыщенность и эффект дорогого блонда или сложного каштана.

Колорирование часто выбирают звёзды — именно поэтому его называют окрашиванием с эффектом "old money".

Балаяж

Самое узнаваемое окрашивание последних лет. Его суть — плавный переход оттенков от корней к кончикам, будто солнце само осветило пряди.

При балаяже краска наносится "на глаз" лёгкими мазками, без фольги и чётких границ. Осветляются отдельные участки волос на разной высоте, а затем тонируются для естественного результата.

Отличие от мелирования — мягкость переходов и отсутствие резких линий.

Шатуш

Шатуш часто путают с балаяжем, но у него есть особенность: окрашиваются только нижние части прядей, без затрагивания прикорневой зоны.

Мастер слегка начёсывает волосы и наносит осветляющий состав от середины длины. Это создаёт эффект выгоревших на солнце кончиков — мягкий, естественный и практически не требующий коррекции.

Такое окрашивание особенно любят те, кто хочет реже посещать салон и сохранить качество волос.

Омбре

Техника омбре — старшая сестра балаяжа, но с более контрастным переходом.

Цвет меняется от тёмного у корней к светлому на концах.

Можно использовать любые оттенки: карамель, шоколад, розовое золото, даже бирюзовый.

Главное — плавность растяжки.

Сделать омбре можно даже дома, если не требуется осветление. Но блонд-варианты всё же лучше доверить мастеру.

Бейбилайтс

Щадящий вариант балаяжа. При нём осветляется максимум треть волос, обычно вокруг лица и на верхних слоях.

Так создаётся эффект "солнечных поцелуев" — будто волосы чуть выгорели после отпуска.

Метод популярен у тех, кто впервые решился на окрашивание и хочет выглядеть естественно.

После бейбилайтс можно постепенно переходить к более смелым экспериментам, если понравится результат.

Бронд

Название бронд происходит от слов brown и blonde - то есть смесь коричневых и светлых тонов.

Идеально подходит для шатенок, которые хотят осветлиться, не становясь блондинками.

Волосы после брондирования выглядят многомерными, переливаются на солнце, а тёплые карамельные полутона делают образ мягче.

Часто брондирование используют и на светлых волосах для создания иллюзии густоты.

Блочное окрашивание

Это один из самых модных трендов последних сезонов. Волосы окрашиваются по секторам — отдельными блоками, слоями или прядями.

Можно сделать яркие контрасты (например, чёрный и бирюзовый) или наоборот — скрытое окрашивание, когда нижний слой волос окрашен в другой цвет и виден только при движении.

Блочное окрашивание особенно любят молодые девушки и те, кто хочет добавить образу дерзости.

Таблица сравнения

Вид окрашивания Эффект Требует осветления Уход после процедуры Однотонное Полная смена цвета Нет Минимальный Двухэтапное Радикальная смена тона Да Повышенный Мелирование Блики и визуальный объём Да Средний Колорирование Глубина и насыщенность Иногда Высокий Балаяж Мягкие переходы Частично Средний Шатуш Естественное выгорание Частично Минимальный Омбре Контраст от тёмного к светлому Не всегда Средний Бейбилайтс Лёгкий подсвет Частично Минимальный Бронд Тёплое сияние Частично Средний Блочное Арт-эффект, контрасты Иногда Разный

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать оттенок по фото в интернете.

Последствие: цвет может лечь иначе из-за исходной базы.

Альтернатива: делать тест-прядь и консультацию у колориста.

Ошибка: осветлять волосы дома.

Последствие: неравномерный тон, ломкость.

Альтернатива: использовать тонирующие спреи или мелки для временного эффекта.

Ошибка: не ухаживать за окрашенными волосами.

Последствие: цвет быстро тускнеет.

Альтернатива: применять бессульфатные шампуни и маски с кератином.

А что если хочется сменить цвет без вреда

Попробуй кислотные тоники или временные пигменты. Они не проникают в структуру волоса и смываются за 2-3 недели. Это отличный способ протестировать новый образ.

Плюсы и минусы популярных техник

Метод Плюсы Минусы Балаяж Естественный эффект, подходит всем Требует опыта мастера Шатуш Минимум ухода Не подходит для коротких волос Омбре Можно делать дома Риск "полосатости" Бейбилайтс Щадящее окрашивание Эффект менее заметен Бронд Добавляет блеск и объём Трудно исправить самостоятельно

FAQ

Какое окрашивание самое безопасное?

Бейбилайтс и шатуш считаются наиболее щадящими — они затрагивают меньше 30% волос.

Сколько держится балаяж?

До 4 месяцев без коррекции, если использовать тонирующий шампунь.

Можно ли сделать колорирование дома?

Технически да, но добиться плавных переходов самостоятельно почти невозможно — лучше довериться профессионалу.

Мифы и правда

Миф: сложное окрашивание всегда портит волосы.

Правда: современные щадящие составы позволяют сохранить их здоровье.

Миф: балаяж подходит только блондинкам.

Правда: на тёмных оттенках он выглядит не менее эффектно.

Миф: чем больше оттенков, тем красивее результат.

Правда: важна гармония, а не количество цветов.

3 интересных факта

Первая техника мелирования была запатентована в 1961 году во Франции. Термин "балаяж" происходит от французского balayer - "подметать", из-за движения кисти. Омбре придумали парикмахеры Голливуда — доказательств этому нет.

Исторический контекст

В Древнем Египте женщины осветляли волосы смесью мёда и солнца. В Римской империи популярным считался рыжий оттенок, получаемый с помощью шафрана. Говорят, Клеопатра первой использовала натуральную хну для балаяжа — легенда без подтверждения.