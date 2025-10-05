Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимые фильмы великих режиссёров: как классика влияет на творчество Скорсезе, Спилберга и других
Тренировка, после которой вы не сможете вернуться в зал: ошибка, которую совершают почти все
Секрет раскрыт: почему Меркель рассмеялась в лицо требованиям Трампа о финансировании НАТО
Когда волк живёт в собаке: тёмная сторона алабая, о которой молчат заводчики
Беспощадный Оренбург: Слишковича отправили в отставку после 36 матчей
Без спреев и паники: хитрая бутылка превращается в капкан для мух за две минуты
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Зима приходит внезапно: ошибка, из-за которой весной теплица превращается в рассадник болезней
Игры с ежом в Балаково: один укус и мгновенная госпитализация — почему врачи бьют тревогу

Без накладок и начёса: трюк, из-за которого твой хвост выглядит как в рекламе

0:07
Моя семья » Красота и стиль

Пышный, объёмный хвост — мечта многих девушек, ведь он способен сделать образ ухоженным, молодым и даже немного дерзким. Но что делать, если волосы от природы не слишком густые, а наращивание не входит в планы? Оказывается, есть один маленький трюк, который визуально удвоит густоту хвоста — без накладных прядей и часовых укладок. Всё, что нужно — несколько минут, расческа, две резинки и маленький крабик.

Стильный низкий хвост с локонами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стильный низкий хвост с локонами

Почему хвост выглядит "плоским"

Даже у обладательниц длинных волос хвост иногда теряет объём. Основная причина — вес самих волос, из-за которого причёска "оседает". К тому же, если резинка слишком туго стягивает пряди, хвост теряет естественный объём. Добавим сюда частое использование утюжка, фенов и агрессивных средств — и вот он, тусклый, безжизненный пучок на затылке.

Но не всё потеряно. Существует простая техника, которая создаёт иллюзию густых волос, словно ты только что вышла из салона.

Трюк с двумя хвостами и крабиком

Этот метод известен стилистам уже давно, но активно распространился в соцсетях под хэштегом #doubleponytail. Секрет в том, что пряди собираются не в один хвост, а в два, наложенных друг на друга, при этом крабик приподнимает верхнюю часть волос, добавляя высоты и объёма.

Пошаговая инструкция

  1. Отдели верхнюю часть волос, будто собираешься сделать мальвинку. Собери её в хвост на макушке и закрепи резинкой.

  2. Остальные волосы раздели на две равные части. Соедини их над основанием первого хвоста и тоже зафиксируй резинкой.

  3. Нижний хвост раздели ещё раз пополам. Возьми одну часть, приподними её и закрепи у основания маленький крабик.

  4. Аккуратно опусти волосы сверху, чтобы спрятать крабик. Взбей хвост руками, придавая ему естественный объём.

Результат — хвост кажется в два раза гуще и длиннее, а сама прическа выглядит лёгкой и динамичной.

Таблица сравнения

Приём Объём Время на укладку Уровень сложности
Обычный хвост минимальный 2 минуты лёгкий
Хвост с двойной резинкой средний 5 минут средний
Трюк с крабиком максимальный 7 минут лёгкий

Советы шаг за шагом

  1. Используй щётку с натуральной щетиной — она не электризует волосы.

  2. Перед началом слегка сбрызни волосы сухим шампунем или текстурирующим спреем — это добавит плотности.

  3. Если волосы тонкие, лучше не затягивай резинки слишком сильно: свободная фиксация придаёт объём.

  4. Чтобы прическа держалась дольше, нанеси немного лака на корни, но избегай эффекта "шлема".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать большой крабик.
    Последствие: подъем будет неестественным, хвост станет "ломаным".
    Альтернатива: мини-крабик длиной не более 3 см.

  • Ошибка: собирать волосы влажными.
    Последствие: причёска быстро потеряет форму, волосы вытянутся.
    Альтернатива: подсуши феном и нанеси лёгкий мусс для фиксации.

  • Ошибка: не расчесать волосы перед созданием второго хвоста.
    Последствие: появятся комки и неаккуратные пряди.
    Альтернатива: расчеши волосы мягкой щёткой перед каждым шагом.

А что если волосы короткие

Даже каре можно превратить в "мини-хвост". Используй две резинки ближе к затылку — верхний хвост создаёт эффект густоты, нижний добавляет длину. А крабик под нижней резинкой поднимет конструкцию и придаст пышность.

Если волосы очень тонкие, попробуй трюк с пудрой для объёма. Она делает корни более плотными, а прическа сохраняет форму весь день.

Плюсы и минусы техники

Плюсы Минусы
Не требует инструментов и тепла Подходит не всем типам волос
Удваивает объём визуально Может "распадаться" без фиксации
Не портит волосы Неэффективен при очень коротких прядях
Можно делать ежедневно Нужно немного практики

FAQ

Как выбрать крабик для этого трюка?
Подойдёт мини-крабик с мягкими зубцами, который не вырывает волосы. Лучше брать пластиковый или силиконовый, без острых краёв.

Сколько держится такой хвост?
При нормальной активности — около 6-8 часов. Если нанести немного лака или сухого шампуня, эффект сохранится дольше.

Что лучше — крабик или дополнительная резинка?
Крабик удобнее: он приподнимает волосы и не утягивает кожу головы. Но если его нет, можно использовать вторую резинку с маленьким зазором.

Мифы и правда

  • Миф: густой хвост возможен только при длинных волосах.
    Правда: даже на средней длине можно добиться объёма с помощью двойного хвоста и крабика.

  • Миф: для густоты нужно использовать накладные пряди.
    Правда: правильное распределение волос даёт тот же эффект без искусственных средств.

  • Миф: трюк портит волосы.
    Правда: при мягкой фиксации и качественных аксессуарах волосы не ломаются и не путаются.

3 интересных факта

  1. Трюк с двойным хвостом впервые показали стилисты Victoria's Secret на подготовке к показу 2016 года.

  2. Некоторые блогеры утверждают, что такой приём утолщает волосы со временем — это не подтверждено.

  3. Визуальное удвоение объёма происходит за счёт того, что нижний хвост "выталкивает" верхний и создаёт многослойность.

Исторический контекст

  1. В древнем Китае хвост символизировал молодость и силу духа, а девушки носили высокие хвосты перед свадьбой.

  2. В эпоху Возрождения хвосты украшали лентами и жемчугом — это был признак аристократии.

  3. Считается, что конский хвост был изобретён парикмахером французского двора — достоверных источников нет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Фишинг, кражи, утечки: эстонские цифровые ID оказались дырявой бочкой
Загадка золотого песка: место, где встречаются легенды древности и кристально чистая вода, покорившая миллионы сердец
Полезные привычки подводят организм: эти продукты не оправдывают ожиданий
Туристы едут за морем, а находят историю: крепость Фуна — место, где Крым звучит иначе
Коса до пояса — не миф: осенний эликсир запускает рост там, где надежды не было
Меняй тело без абонемента: пошаговая программа из 7 упражнений для новичков
Цветы закипят от счастья: способ, который заставляет фиалку проснуться к жизни
Евроремонт перед продажей — худшая инвестиция: вот почему эти деньги никогда не окупятся
Орехи, которые пахнут Европой: осенний плод, заменивший картошку и покоривший гурманов
Монстры или герои? История собак, которых объявили вне закона в десятках стран
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.