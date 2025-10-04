Эпидермальный барьер — новый герой красоты: секрет сияющей кожи без перегруза уходом

Индустрия красоты не стоит на месте: формулы становятся умнее, текстуры — легче, а привычные средства получают новое звучание. Но среди постоянных новинок всё чаще звучит мысль — стоит вернуться к проверенному, сделать уход более осознанным и минималистичным. Рассказываем, какие тенденции будут определять ритуалы ухода за кожей до конца 2025 года.
Современная косметика всё чаще делает ставку на ингредиенты с доказанной эффективностью. В центре внимания — ретинол и витамин С. Эти компоненты снова стали героями многих формул, и неслучайно.
"Витамин С осветляет и защищает кожу, в то время как ретинол укрепляет и улучшает внешний вид тонких линий и морщин", — отметил дерматолог Джошуа Цайхнер.
Комбинация этих веществ помогает коже сохранять ровный тон и плотность, снижает тусклость и борется с первыми признаками старения. Главное правило — вводить такие активы постепенно и всегда использовать SPF-крем, особенно в дневное время.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Витамин С
|Антиоксидантная защита, сияние кожи
|Может окисляться при неправильном хранении
|Ретинол
|Выравнивает текстуру, борется с морщинами
|Может вызвать сухость и шелушение
|Комбинация
|Усиленный эффект омоложения
|Требует адаптации и защиты от солнца
Климат становится всё более непредсказуемым, и кожа реагирует мгновенно. Осенью, когда воздух становится суше, особенно важно поддерживать естественный барьер. В моду вошли лёгкие, но насыщенные формулы, которые восстанавливают липидный слой и предотвращают обезвоживание.
"Эти новые формулы стали легче, но при этом содержат ингредиенты, укрепляющие эпидермальный барьер, такие как жирные кислоты, керамиды, ниацинамид и глицерин", — говорит дерматолог Мона Гохара.
Такие средства не утяжеляют кожу и подходят даже для комбинированного типа. Используйте их в виде сывороток, кремов или ночных масок, чтобы удерживать влагу и сохранять мягкость.
Умывайтесь мягким гелем без сульфатов.
Наносите тоник с ниацинамидом или пантенолом.
Используйте сыворотку с керамидами.
Завершайте уход кремом с глицерином или скваланом.
Днём не забывайте про SPF-защиту.
Сегодняшние бальзамы для губ давно перестали быть просто средством от сухости. Их формулы сочетают уход, сияние и лёгкий объём.
"Современные женщины хотят иметь более полные губы, но предпочитают добиваться этого эффекта с помощью средств для губ, которые увлажняют и придают временный объём, а не с помощью наполнителей", — пояснил дерматолог Джошуа Цайхнер.
На полках появились гибридные продукты: бальзамы-тинты, бальзамы-блески, ухаживающие маски. Они создают эффект "сочных губ", не перегружая макияж и не вызывая липкости. Лучшие формулы включают масла ши и жожоба, пептиды и гиалуроновую кислоту.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использовать вазелин без ухода
|Кратковременное смягчение без восстановления
|Выбирать бальзамы с маслами и витаминами E и F
|Часто облизывать губы
|Обезвоживание и трещины
|Наносить бальзам 3-4 раза в день
|Игнорировать солнцезащиту
|Пигментация и сухость
|Бальзамы с SPF 15+
Среди всех инноваций в уходе именно экзосомы вызывают наибольший интерес. Эти молекулы действуют как "посланники", стимулируя собственные клетки кожи к обновлению.
"Действие экзосом основано на следующей идее: вместо того, чтобы 'высаживать' стволовые клетки в определенном месте, мы можем стимулировать функцию существующих там клеток с помощью молекул, вырабатываемых стволовыми клетками", — объяснила дерматолог Валия Мусату.
Научные исследования показали, что экзосомы увеличивают выработку эластина и коллагена в несколько сотен раз, делая кожу упругой и гладкой. Они чаще всего встречаются в сыворотках и ночных эссенциях, и подходят для тех, кто ищет мощное антивозрастное действие.
"Я думаю об экзосомах как о диком западе в области ухода за кожей: они обладают огромным потенциалом, но нам еще многое предстоит узнать о них — это открытие, за которым стоит понаблюдать", — сказала дерматолог Джошуа Цайхнер.
|Плюсы
|Минусы
|Повышают упругость и плотность кожи
|Высокая стоимость
|Стимулируют естественные процессы обновления
|Требуют стабильной формулы
|Подходят для возрастного ухода
|Мало долгосрочных исследований
Если кожа чувствительная и реагирует на активные компоненты, не стоит полностью отказываться от трендовых средств. Можно выбрать формулы с пониженной концентрацией ретинола или использовать производные витамина С, например, аскорбилфосфат. А для барьерного ухода — добавить увлажняющую сыворотку с бета-глюканом или церамидами.
Иногда эффект "сияющей кожи" даёт не столько количество средств, сколько их согласованность и регулярность применения.
Миф 1. Ретинол нельзя использовать летом.
Правда. Можно, если наносить его вечером и защищать кожу SPF-средством днём.
Миф 2. Увлажняющий крем нужен только зимой.
Правда. Даже летом кожа теряет влагу, особенно под кондиционером.
Миф 3. Экзосомы — это то же самое, что стволовые клетки.
Правда. Нет, экзосомы лишь передают сигналы клеткам, а не заменяют их.
Как выбрать сыворотку с витамином С?
Выбирайте флакон из тёмного стекла и концентрацию от 10 до 15%.
Что делать, если ретинол сушит кожу?
Снизьте частоту применения и добавьте крем с пантенолом или скваланом.
Стоит ли сочетать экзосомы и кислоты?
Да, но лучше использовать их в разное время суток: кислоты утром, экзосомы вечером.
Как ухаживать за губами зимой?
Регулярно наносите бальзам с маслами и SPF, делайте мягкий пилинг 1 раз в неделю.
Кожа может терять до 20 % влаги за одну ночь, если не нанести крем перед сном.
Некоторые формы витамина С эффективнее в паре с феруловой кислотой.
Экзосомы уже применяются в регенеративной медицине — и теперь успешно адаптируются в косметологии.
