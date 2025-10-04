Шампунь пьёт кофе, а вы — нет: странный способ остановить выпадение работает на ура

Осенью многие замечают: волосы словно теряют силу, становятся ломкими, тусклыми и начинают выпадать чаще, чем обычно. Это естественный процесс, но справиться с ним можно, если понимать, что именно влияет на состояние волос и как помочь им восстановиться.

Выпадение волос

Почему осенью волосы выпадают чаще

Сезонное выпадение волос — явление, с которым сталкиваются даже те, у кого нет генетических предпосылок к облысению. С наступлением холодов организм испытывает стресс: снижается уровень витамина D из-за нехватки солнца, воздух становится суше, а отопление ещё сильнее обезвоживает кожу головы. Всё это делает волосы более уязвимыми.

Кроме того, зимой мы чаще болеем, меньше двигаемся и питаемся не так разнообразно. Иммунная система ослабевает, а вместе с ней — и состояние волос. В этот период многие локоны переходят в фазу телогена, когда рост прекращается, и волос естественным образом выпадает.

Три стадии жизни волоса

Анаген - активная стадия роста, продолжается от 2 до 7 лет. Волос питается из фолликула и растёт примерно на сантиметр в месяц. Катаген - переходная стадия, длится около двух недель. Рост останавливается, фолликул "засыпает". Телоген - период покоя, который длится 2-4 месяца. После этого волос выпадает, и на его месте появляется новый.

Осенью именно телогенных волос становится больше — поэтому кажется, будто они выпадают чаще.

Основные причины выпадения волос

К выпадению могут приводить разные факторы — от генетики до внешнего воздействия.

гормональные сбои (беременность, послеродовой период, менопауза);

хронический стресс;

болезни щитовидной железы;

дефицит железа, цинка, витамина D или белка;

частое окрашивание, использование утюжков и фена без термозащиты.

"Сбалансированное питание имеет решающее значение для состояния ваших локонов. Убедитесь, что получаете с пищей достаточное количество железа, цинка, биотина или белка", — советует дерматолог Зейн Обаджи.

Два напитка, которые стоит нанести, а не выпить

Один из необычных, но действенных способов укрепить волосы — использовать привычные напитки как средство ухода. Вполне возможно, они уже есть у вас дома.

Кофе

Кофеин усиливает кровообращение в коже головы, "пробуждает" спящие фолликулы и стимулирует рост новых волос. Именно поэтому кофеин часто включают в шампуни, тоники и сыворотки против выпадения.

Как применять: заварите крепкий кофе, остудите и нанесите на корни. Лёгкий массаж улучшит впитывание активных веществ. Через 15-20 минут промойте волосы мягким шампунем.

Второй напиток — зелёный чай

Он содержит антиоксиданты, которые борются с воспалениями и укрепляют волосяные луковицы. Регулярное ополаскивание зелёным чаем придаёт блеск и снижает ломкость.

Как применять: заварите чай, остудите и используйте в качестве финального ополаскивания после мытья головы.

Советы шаг за шагом: как уменьшить выпадение волос

Мойте голову правильно. Используйте мягкий шампунь, массируйте кожу пальцами, не царапая её. Наносите кондиционер только на длину. Корни должны дышать. После мытья аккуратно промакивайте волосы полотенцем, не трите. Раз в неделю делайте питательную маску или обёртывание. Зимой используйте увлажняющий спрей или масло для кончиков. Сократите использование утюжка и фена, а если без них нельзя — наносите термозащиту. Принимайте витамин D, биотин и коллаген (по согласованию с врачом).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ежедневное мытьё головы горячей водой.

Последствие: кожа пересушивается, сальные железы работают активнее, волосы быстрее жирнеют и выпадают.

Альтернатива: мойте голову через день, водой не выше 37 °C.

Ошибка: использование жёстких шампуней с сульфатами.

Последствие: раздражение кожи, ломкость.

Альтернатива: выбирайте мягкие шампуни с растительными экстрактами и аминокислотами.

Ошибка: игнорирование регулярной стрижки.

Последствие: сечение кончиков, потеря объёма.

Альтернатива: подравнивайте длину каждые 8-10 недель.

Плюсы и минусы домашних средств

Домашние средства Плюсы Минусы Кофе и зелёный чай Натуральный состав, стимуляция роста Могут подсушивать окрашенные волосы Масла (касторовое, кокосовое) Глубокое питание, блеск Требуют тщательного смывания Аптечные витамины Восполняют дефицит элементов Эффект проявляется не сразу

А что если волосы выпадают всё сильнее

Если за 2-3 месяца интенсивного ухода ситуация не улучшается, стоит обратиться к трихологу. Он назначит анализы на железо, ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D. Иногда выпадение связано с хроническими воспалениями или приёмом определённых лекарств — это важно исключить.

FAQ

Как понять, что выпадение стало патологическим?

Если ежедневно выпадает более 150 волосков и на расчёске остаются целые пряди, стоит обратиться к специалисту.

Можно ли сочетать домашние маски и аптечные сыворотки?

Да, но чередуйте: в один день — маска, в другой — аптечное средство.

Помогает ли массаж кожи головы?

Да. Ежедневный лёгкий массаж в течение 5 минут улучшает микроциркуляцию и доставку питательных веществ к луковицам.

Какой расчёской лучше пользоваться?

Оптимальны деревянные гребни или щётки с натуральной щетиной — они меньше травмируют волосы.

Мифы и правда

Миф: чем чаще моешь голову, тем быстрее растут волосы.

Правда: рост волос не связан с частотой мытья, а излишнее очищение только сушит кожу.

Миф: облысение у женщин — редкость.

Правда: до 40% женщин сталкиваются с диффузным выпадением хотя бы раз в жизни.

Миф: витамины для волос можно пить бесконтрольно.

Правда: избыток витамина А или Е может вызвать обратный эффект — усиленное выпадение.

3 интересных факта о волосах

Каждый волос живёт от 2 до 7 лет, а его корень находится на глубине до 5 мм. В среднем у человека около 100 000 волос, и ежедневно выпадает до 100 из них. Волосяной покров реагирует на стресс раньше, чем кожа или ногти.