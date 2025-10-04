Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень работает на вас: что сделать сейчас, чтобы весной урожай сам просился в корзину
Восток в банке: баклажаны по-корейски с ярким ароматом — обычные салаты больше не захочется
Семнадцать маленьких тел и ни одной разгадки: мрачная тайна холма Эдинбурга не даёт покоя веками
Братский гений: как одна фраза из Тёмного рыцаря годами не даёт покоя Кристоферу Нолану
Полоскание становится сенсорным ритуалом: почему еноты видят лапами лучше, чем глазами
Просрочка превращает руль в капкан: как один день задержки стоит штрафа до 15 тысяч
Качаете только одну руку, а сила сохраняется в обеих: феномен, который ломает привычные правила спорта
Подаренная квартира — это капкан: как щедрость близких может обернуться огромным налогом
Шампунь способен лечить и калечить: как выбрать средство под свой тип волос

Волосы бегут, как солдаты с поля боя: скрытые враги густой шевелюры, о которых не говорят вслух

8:20
Моя семья » Красота и стиль

Потеря волос — это не только вопрос наследственности или возраста. Даже те, кто не имеет генетической предрасположенности к облысению, могут столкнуться с этой проблемой. Чтобы справиться с ней, важно разобраться в реальных источниках её появления — от питания до образа жизни и даже косметических процедур.

Выпавшие волосы на ладонях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выпавшие волосы на ладонях

Дефицит витаминов: сигнал тревоги изнутри

Первое, на что стоит обратить внимание при внезапном выпадении волос, — это рацион. Недостаток железа, цинка, биотина и белка напрямую отражается на состоянии локонов.

"Сбалансированное питание имеет решающее значение для состояния ваших локонов. Убедитесь, что получаете с пищей достаточное количество железа, цинка, биотина или белка", — сказал дерматолог Зейн Обаджи.

Жёсткие диеты, особенно модные системы питания вроде кето или детокс-программ, могут привести к истончению волос уже через пару недель. Об этом напоминает и коллега Обаджи — дерматолог Йорам Харт, подчёркивая, что организм просто не получает строительных элементов, необходимых для роста новых волосков.

Советы шаг за шагом

  1. Добавьте в рацион продукты с высоким содержанием железа (печень, шпинат, бобовые).

  2. Включите орехи и морепродукты как источник цинка.

  3. Принимайте биотиновые добавки, но только после консультации с врачом.

  4. Не злоупотребляйте протеиновыми коктейлями — излишек белка не всегда идёт на пользу.

Когда витаминов слишком много

Избыточное увлечение ретинолом или витамином А может обернуться противоположным эффектом.

"Приём слишком большого количества добавок вроде ретинола в течение длительного времени приводит к перегрузке волосяных фолликулов", — отметил хирург Майкл Мэй.

Когда фолликулы "устают" от перенасыщения, волосы преждевременно завершают фазу роста и начинают выпадать. Поэтому важно соблюдать баланс: даже полезные витамины при избытке превращаются в проблему.

Сладкая газировка и здоровье волос

Казалось бы, что общего у газированных напитков и густоты шевелюры? Как выяснилось, очень много. Исследования с участием более 60 тысяч человек показали: частое употребление сладкой газировки связано с повышенным риском выпадения волос. Причина — скачки инсулина, которые нарушают питание волосяных луковиц.

Если отказаться от газировки сложно, попробуйте заменить её на минеральную воду с лимоном или домашние морсы без сахара — они не только утоляют жажду, но и не мешают усвоению витаминов группы B.

Инъекции филлеров: неожиданный побочный эффект

Современные косметологические процедуры способны влиять не только на кожу, но и на волосы.

"Объём вводимых под кожу филлеров может оказывать давление на кровеносные сосуды, блокируя приток крови к близлежащим волосяным фолликулам", — пояснила врач-токсиколог Келли Джонсон-Арбор.

По её словам, подобное чаще наблюдается после уколов в области лба. Обычно такое выпадение носит временный характер — спустя несколько месяцев рост волос восстанавливается.

Стресс и волосы: очевидная, но реальная связь

Эмоциональные потрясения часто становятся толчком к телогеновой алопеции — временному выпадению волос, при котором фолликулы "засыпают".

"Психическое напряжение может нарушить нормальный цикл их роста и привести к телогеновой алопеции", — отметила дерматолог Зейн Обаджи.

Как только уровень стресса снижается, волосы начинают расти вновь. Поэтому, помимо косметических процедур, важно высыпаться, заниматься спортом и практиковать расслабляющие техники — йогу, дыхательные упражнения, прогулки.

Опасные лекарства: что нужно знать

Многие препараты могут влиять на состояние волос. Это касается не только химиотерапии, но и обычных лекарств — антидепрессантов, бета-блокаторов и гормональных средств. У некоторых женщин выпадение начинается после приёма медикаментов для похудения, воздействующих на гормон ГПП-1. Врачи считают, что причиной служит резкая потеря веса, которая нарушает цикл роста волос.

Если вы заметили такие изменения, не прекращайте лечение самостоятельно — обсудите ситуацию с врачом. Возможно, он подберёт мягкий аналог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самостоятельная отмена препарата.

  • Последствие: ухудшение состояния здоровья.

  • Альтернатива: корректировка дозировки под контролем специалиста и поддерживающий приём витаминов группы B.

Опасные прически и тугие резинки

"Тугие хвосты, косы или наращивание могут привести к тракционной алопеции — выпадению волос из-за натяжения", — предупредила дерматолог Зейн Обаджи.

Чтобы избежать этого, выбирайте мягкие резинки без металлических вставок и давайте волосам "отдыхать" от тугих укладок. Особенно аккуратно стоит обращаться с афропричёсками и дредами, где натяжение прядей особенно сильное.

Сухой шампунь: быстрый, но не безвредный

"Следует помнить, что сухой шампунь не очищает волосы — он лишь впитывает излишки себума", — сказала трихолог Ханна Габаарди.

Средство не удаляет грязь, а только маскирует жирность. При регулярном использовании частицы пудры забивают фолликулы, нарушая дыхание кожи головы. Это приводит к воспалениям и выпадению волос.

Используйте сухой шампунь не чаще двух раз в неделю и обязательно мойте голову обычным шампунем с мягкими ПАВ. Хорошо помогают линии с мицеллами или углём — они очищают без пересушивания.

А что если… волосы всё равно выпадают

Иногда даже соблюдение всех правил не приносит ожидаемого результата. В этом случае стоит пройти диагностику: анализы на гормоны щитовидной железы, ферритин и витамин D. Современные клиники также предлагают трихоскопию — обследование кожи головы под увеличением, которое позволяет определить состояние фолликулов и подобрать уход.

Плюсы и минусы популярных решений

Метод Плюсы Минусы
Биотиновые добавки Улучшают рост и структуру Эффект заметен не у всех
Масляные маски Питают и увлажняют При жирной коже могут забивать поры
Мезотерапия Быстрый результат Болезненность процедуры
Домашние средства (яичный желток, масла) Доступность Требуют времени и системности

Мифы и правда о выпадении волос

  • Миф: если волосы выпадают — значит, нужно их стричь.
    Правда: длина не влияет на состояние корней.

  • Миф: мыть голову каждый день вредно.
    Правда: частота зависит от типа кожи головы — при жирной коже ежедневное мытьё допустимо.

  • Миф: все средства от выпадения волос одинаковы.
    Правда: подход всегда индивидуален — от гормонального фона до уровня стресса.

FAQ

Как понять, что выпадение волос — это болезнь, а не норма?
Если на расчёске остаётся более 150 волос в день, стоит обратиться к трихологу.

Как выбрать шампунь от выпадения?
Ищите составы с кофеином, ниацинамидом или пантенолом — они стимулируют кровообращение и укрепляют луковицы.

Что лучше — витамины или наружные средства?
И то, и другое работает только в комплексе. Локальное лечение усиливает эффект от правильно подобранных добавок.

3 интересных факта

  1. У блондинов фолликулов больше, чем у брюнетов, но каждый волос тоньше.

  2. Волосы способны выдерживать нагрузку до 100 граммов на один прядь.

  3. Рост волос активнее весной и летом благодаря увеличению уровня витамина D.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Новости спорта
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Пустая железяка превращается в урожайный клад: неожиданный способ продлить жизнь бочке
Забота превратилась в халатность: перекормленный ретривер довёл хозяйку до суда и стал символом лишней любви
Загадка красного пятна: зачем черепаха красит себя, как воин, и что означают отметины на голове
Выбор без шансов: как водитель между аварией и сплошной всё равно остаётся виноватым
Строчки Оксимирона* попали в школьные олимпиады: как творчество иноагента стало учебным материалом
Невидимая сила сдувает воду с побережья: секреты, которые хранит Азовское море
Мозоли исчезнут без следа: три продукта из кухни заменят дорогой салон и вернут стопам мягкость
Бар, которого нет на карте: Козловский открывает дверь туда, где можно позвонить мёртвым
Солнечные всплески штурмуют здоровье: как тело реагирует на бури
Хотите грудь и руки сильнее? Жим лёжа сжигает жир и лечит сердце одновременно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.