Парикмахер — лучше пластического хирурга: стрижки забирают лишние сантиметры с лица

Красивые волосы способны менять не только настроение, но и визуальные пропорции лица. Бывает, что после отпуска или долгих праздников мы замечаем в зеркале слегка округлившиеся щёки или отёки. Иногда причина не в килограммах, а в особенностях строения лица. И тогда возникает вопрос: какие прически помогут выглядеть стройнее? Оказывается, несколько удачных решений способны визуально скорректировать овал и подчеркнуть сильные стороны внешности.
Круглое лицо часто воспринимают как признак полноты, но это заблуждение. На самом деле оно просто имеет мягкие линии, выраженные щёки и плавный переход от скул к подбородку. Такая форма делает образ моложе и дружелюбнее, ведь именно округлость дольше сохраняет свежесть черт. Но у обладательниц этого типа лица часто возникает желание слегка "вытянуть" его и подчеркнуть челюсть.
|Вид прически
|Визуальный эффект
|Кому подходит
|Кому не подходит
|Длинные прямые волосы с пробором по центру
|Удлиняют лицо, делают подбородок стройнее
|Круглое и овальное лицо
|Тем, у кого высокий лоб и редкие волосы
|Волнистые длинные волосы
|Смягчают угловатую челюсть
|Квадратное, ромбовидное лицо
|Очень круглое лицо
|Длинный боб (до плеч)
|Вытягивает подбородок, уменьшает объём щёк
|Круглое лицо
|Лицо-треугольник с острым подбородком
|Челка-занавес
|Заменяет контурирование, делает черты мягче
|Круглое и широкое лицо
|Узкое и длинное лицо
|Гладкий высокий пучок
|Подчеркивает скулы и форму лица
|При аккуратных чертах
|Круглое лицо без прядей у лица
Определите тип лица перед выбором стрижки. Для этого достаточно сфотографироваться анфас и оценить пропорции.
Если хотите визуально сузить лицо — делайте прямой пробор и выбирайте длину ниже подбородка.
Добавьте несколько тонких прядей у лица, чтобы смягчить круглость.
При окрашивании отдайте предпочтение более тёмным оттенкам — они создают тени и визуально уменьшают объём.
Используйте стайлинг: утюжок или фен с брашингом помогут вытянуть волосы и усилить эффект удлинения.
Ошибка: короткая ровная челка.
→ Последствие: лицо выглядит ещё шире.
→ Альтернатива: лёгкая челка-занавес или косая челка.
Ошибка: каре до середины щеки.
→ Последствие: акцент на объёме щёк.
→ Альтернатива: удлинённое каре или боб до плеч.
Ошибка: чрезмерные кудри вокруг лица.
→ Последствие: лишний объём, "детский" вид.
→ Альтернатива: мягкие локоны ниже линии скул.
А что если у вас нет возможности регулярно укладывать волосы? Решение — выбрать универсальную стрижку. Например, длинный боб до плеч выглядит аккуратно даже без сложной укладки. А прямой пробор можно заменить лёгкой асимметрией: она добавит динамику и отвлечёт внимание от ширины лица.
|Прическа
|Плюсы
|Минусы
|Длинные прямые волосы
|Корректируют овал, выглядят стильно
|Требуют ухода и укладки
|Волнистые волосы
|Добавляют женственности
|Усиливают округлость
|Длинный боб
|Универсален, прост в уходе
|Не подходит обладательницам короткой шеи
|Челка-занавес
|Смягчает лицо, скрывает высокий лоб
|Нуждается в ежедневной укладке
|Гладкий пучок
|Строгий и эффектный образ
|Подчёркивает щёки при круглом лице
Как выбрать стрижку для круглого лица?
Выбирайте длину ниже подбородка и избегайте объёма на уровне щёк.
Сколько стоит укладка у стилиста?
В среднем от 1500 до 4000 рублей в зависимости от салона, сложности и используемых средств.
Что лучше: тёмные или светлые оттенки волос?
Тёмные визуально стройнят и вытягивают лицо, светлые добавляют мягкости и объёма.
Миф: "Круглое лицо всегда выглядит полным".
Правда: это лишь особенности пропорций, не имеющие отношения к весу.
Миф: "Короткие стрижки противопоказаны при круглой форме лица".
Правда: пикси с удлинённой чёлкой или асимметрией может зрительно вытянуть лицо.
Миф: "Челка всегда расширяет лицо".
Правда: прямая челка — да, но занавес или косая челка помогают скрыть округлость.
Ким Кардашьян неоднократно демонстрировала, как прямой пробор и идеально гладкие волосы меняют восприятие её лица.
Визажисты часто используют окрашивание омбре именно на круглых лицах: тёмные корни и светлые концы визуально вытягивают овал.
Боб до плеч вошёл в топ-5 самых популярных женских стрижек последних лет в салонах Европы.
