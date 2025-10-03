Парикмахер — лучше пластического хирурга: стрижки забирают лишние сантиметры с лица

Красивые волосы способны менять не только настроение, но и визуальные пропорции лица. Бывает, что после отпуска или долгих праздников мы замечаем в зеркале слегка округлившиеся щёки или отёки. Иногда причина не в килограммах, а в особенностях строения лица. И тогда возникает вопрос: какие прически помогут выглядеть стройнее? Оказывается, несколько удачных решений способны визуально скорректировать овал и подчеркнуть сильные стороны внешности.

Почему форма лица имеет значение

Круглое лицо часто воспринимают как признак полноты, но это заблуждение. На самом деле оно просто имеет мягкие линии, выраженные щёки и плавный переход от скул к подбородку. Такая форма делает образ моложе и дружелюбнее, ведь именно округлость дольше сохраняет свежесть черт. Но у обладательниц этого типа лица часто возникает желание слегка "вытянуть" его и подчеркнуть челюсть.

Сравнение причесок

Вид прически Визуальный эффект Кому подходит Кому не подходит Длинные прямые волосы с пробором по центру Удлиняют лицо, делают подбородок стройнее Круглое и овальное лицо Тем, у кого высокий лоб и редкие волосы Волнистые длинные волосы Смягчают угловатую челюсть Квадратное, ромбовидное лицо Очень круглое лицо Длинный боб (до плеч) Вытягивает подбородок, уменьшает объём щёк Круглое лицо Лицо-треугольник с острым подбородком Челка-занавес Заменяет контурирование, делает черты мягче Круглое и широкое лицо Узкое и длинное лицо Гладкий высокий пучок Подчеркивает скулы и форму лица При аккуратных чертах Круглое лицо без прядей у лица

Советы шаг за шагом

Определите тип лица перед выбором стрижки. Для этого достаточно сфотографироваться анфас и оценить пропорции. Если хотите визуально сузить лицо — делайте прямой пробор и выбирайте длину ниже подбородка. Добавьте несколько тонких прядей у лица, чтобы смягчить круглость. При окрашивании отдайте предпочтение более тёмным оттенкам — они создают тени и визуально уменьшают объём. Используйте стайлинг: утюжок или фен с брашингом помогут вытянуть волосы и усилить эффект удлинения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: короткая ровная челка.

→ Последствие: лицо выглядит ещё шире.

→ Альтернатива: лёгкая челка-занавес или косая челка.

Ошибка: каре до середины щеки.

→ Последствие: акцент на объёме щёк.

→ Альтернатива: удлинённое каре или боб до плеч.

Ошибка: чрезмерные кудри вокруг лица.

→ Последствие: лишний объём, "детский" вид.

→ Альтернатива: мягкие локоны ниже линии скул.

А что если…

А что если у вас нет возможности регулярно укладывать волосы? Решение — выбрать универсальную стрижку. Например, длинный боб до плеч выглядит аккуратно даже без сложной укладки. А прямой пробор можно заменить лёгкой асимметрией: она добавит динамику и отвлечёт внимание от ширины лица.

Плюсы и минусы

Прическа Плюсы Минусы Длинные прямые волосы Корректируют овал, выглядят стильно Требуют ухода и укладки Волнистые волосы Добавляют женственности Усиливают округлость Длинный боб Универсален, прост в уходе Не подходит обладательницам короткой шеи Челка-занавес Смягчает лицо, скрывает высокий лоб Нуждается в ежедневной укладке Гладкий пучок Строгий и эффектный образ Подчёркивает щёки при круглом лице

FAQ

Как выбрать стрижку для круглого лица?

Выбирайте длину ниже подбородка и избегайте объёма на уровне щёк.

Сколько стоит укладка у стилиста?

В среднем от 1500 до 4000 рублей в зависимости от салона, сложности и используемых средств.

Что лучше: тёмные или светлые оттенки волос?

Тёмные визуально стройнят и вытягивают лицо, светлые добавляют мягкости и объёма.

Мифы и правда

Миф: "Круглое лицо всегда выглядит полным".

Правда: это лишь особенности пропорций, не имеющие отношения к весу.

Миф: "Короткие стрижки противопоказаны при круглой форме лица".

Правда: пикси с удлинённой чёлкой или асимметрией может зрительно вытянуть лицо.

Миф: "Челка всегда расширяет лицо".

Правда: прямая челка — да, но занавес или косая челка помогают скрыть округлость.

3 интересных факта

Ким Кардашьян неоднократно демонстрировала, как прямой пробор и идеально гладкие волосы меняют восприятие её лица. Визажисты часто используют окрашивание омбре именно на круглых лицах: тёмные корни и светлые концы визуально вытягивают овал. Боб до плеч вошёл в топ-5 самых популярных женских стрижек последних лет в салонах Европы.