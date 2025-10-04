Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке

Коллаген в порошке сегодня активно рекламируется как «напиток молодости», обещающий гладкую кожу, крепкие волосы и ногти. Но действительно ли эти добавки работают, или это всего лишь белок в красивой банке?
Коллаген — это основной белок соединительной ткани, отвечающий за упругость кожи, здоровье суставов, крепость волос и ногтей. С возрастом его выработка снижается: после 25 лет примерно на 1% в год, что приводит к морщинам, сухости и потере плотности кожи.
После попадания в организм он расщепляется на аминокислоты и пептиды. Уже из них организм «строит» собственный коллаген. То есть мы не получаем коллаген напрямую, а лишь материалы для его синтеза.
|Критерий
|Коллаген в порошке
|Белковые продукты
|Состав
|Пептиды и аминокислоты
|Аминокислоты
|Цель
|Кожа, суставы, ногти
|Общий белковый баланс
|Эффект
|Эластичность кожи, крепкие волосы
|Поддержка мышц и тканей
|Результат
|При регулярном приёме
|Зависят от рациона
Полноценный рацион с белком, витамином С, цинком и медью тоже стимулирует выработку коллагена. Добавки — лишь удобный способ поддержать кожу и суставы.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает состояние кожи и суставов
|Эффект не у всех выраженный
|Удобен в применении
|Требует регулярности
|Подходит для волос и ногтей
|Цена выше обычного белка
|Есть исследования, подтверждающие эффективность
|Не заменяет полноценное питание
Обычно после 25–30 лет, для профилактики снижения упругости.
Только после консультации с врачом.
Через 2–3 месяца регулярного приёма.
Коллаген в порошке может быть полезным дополнением к уходу за собой, но не стоит воспринимать его как чудо-средство. При регулярном приёме он помогает коже и суставам, однако лучший результат достигается только в комплексе с правильным питанием и полноценным уходом.
