Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке

4:17
Моя семья » Красота и стиль

Коллаген в порошке сегодня активно рекламируется как «напиток молодости», обещающий гладкую кожу, крепкие волосы и ногти. Но действительно ли эти добавки работают, или это всего лишь белок в красивой банке?

Девушка пьет смуззи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьет смуззи

Что такое коллаген

Коллаген — это основной белок соединительной ткани, отвечающий за упругость кожи, здоровье суставов, крепость волос и ногтей. С возрастом его выработка снижается: после 25 лет примерно на 1% в год, что приводит к морщинам, сухости и потере плотности кожи.

Как работает коллаген в порошке

После попадания в организм он расщепляется на аминокислоты и пептиды. Уже из них организм «строит» собственный коллаген. То есть мы не получаем коллаген напрямую, а лишь материалы для его синтеза.

Сравнение: коллаген и обычный белок

Критерий Коллаген в порошке Белковые продукты
Состав Пептиды и аминокислоты Аминокислоты
Цель Кожа, суставы, ногти Общий белковый баланс
Эффект Эластичность кожи, крепкие волосы Поддержка мышц и тканей
Результат При регулярном приёме Зависят от рациона

Правда и мифы

  • Правда: гидролизованный коллаген лучше усваивается и может действительно повышать эластичность кожи.
  • Миф: коллаген в порошке напрямую «заполняет» морщины. Эффект проявляется постепенно и зависит от организма.
  • Правда: исследования показывают, что при регулярном приёме (от 8 недель) кожа становится более увлажнённой и упругой.
  • Миф: любой порошок одинаково эффективен — качество сырья и дозировка имеют значение.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте гидролизованный коллаген — он лучше усваивается.
  2. Обратите внимание на дозировку — минимум 5–10 г в день.
  3. Принимайте курсом не менее 2–3 месяцев.
  4. Сочетайте с витамином С — он необходим для синтеза коллагена.
  5. Дополняйте рацион продуктами, стимулирующими его выработку (рыба, яйца, ягоды).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ждать мгновенного эффекта → разочарование → курс от 2 месяцев.
  • Выбирать случайный порошок → низкая эффективность → проверенные бренды.
  • Принимать без перерывов годами → неизвестные последствия → курсовой приём.

А что если просто есть правильно?

Полноценный рацион с белком, витамином С, цинком и медью тоже стимулирует выработку коллагена. Добавки — лишь удобный способ поддержать кожу и суставы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Улучшает состояние кожи и суставов Эффект не у всех выраженный
Удобен в применении Требует регулярности
Подходит для волос и ногтей Цена выше обычного белка
Есть исследования, подтверждающие эффективность Не заменяет полноценное питание

FAQ

С какого возраста принимать коллаген?

Обычно после 25–30 лет, для профилактики снижения упругости.

Можно ли беременным?

Только после консультации с врачом.

Когда ждать эффект?

Через 2–3 месяца регулярного приёма.

Мифы и правда

  • «Коллаген полностью омолаживает» — миф, он лишь помогает коже быть более упругой.
  • «Можно пить любой» — неправда, эффективность зависит от формы и дозы.
  • «Коллаген заменяет уход» — миф, нужен комплексный подход.

Три факта

  1. Первые коллагеновые добавки появились в Японии в 90-х годах.
  2. Гидролизованный коллаген усваивается лучше, чем обычный желатин.
  3. Эффективность подтверждают исследования, но результат индивидуален.

Коллаген в порошке может быть полезным дополнением к уходу за собой, но не стоит воспринимать его как чудо-средство. При регулярном приёме он помогает коже и суставам, однако лучший результат достигается только в комплексе с правильным питанием и полноценным уходом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
