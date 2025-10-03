Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
Революция в стартапах: почему форум в Казани должен попасть в календарь каждого инвестора
Сырые ночи, мокрые листья — и всё пропало: приёмы, которые возвращают урожай
Пептиды против ретинола: кто действительно выигрывает битву за молодость
После 60 лет: ходьба — это хорошо, но вот что еще жизненно необходимо добавить
Погребняк о горьком опыте Екатерины Гордон с Еленой Товстик: почему помощь не оценили
Блуждающая планета: она растёт не по дням, а по секундам

Антистресс на кончиках пальцев: маникюр, который лечит нервы и ускоряет рост ногтей

3:51
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр сегодня — это не только про красивый цвет ногтей, но и про заботу о здоровье и настроении. Всё больше мастеров включают в процедуру массаж пальцев и кистей, называя его «антистресс-маникюром». Но зачем он нужен и в чём его польза?

Нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Нюдовый маникюр

Почему массаж во время маникюра полезен

  • Снимает стресс. Лёгкие движения расслабляют мышцы и нервные окончания.
  • Улучшают кровообращение. Это помогает питательным веществам быстрее достигать ногтей.
  • Ускоряет рост ногтей. За счёт улучшения микроциркуляции в зоне матрикса.
  • Увлажнение. Масла и кремы во время массажа глубже проникают в кожу.
  • Эффект релакса. Уход превращается в полноценный ритуал для души и тела.

Техники массажа в маникюре

  • Поглаживания. Расслабляют и снимают усталость.
  • Растирания. Активизируют кровоток.
  • Нежные надавливания на точки. Считается, что они связаны с органами и эмоциональным состоянием.
  • Массаж фаланг. Ускоряет рост ногтей и делает руки более подвижными.

Сравнение: обычный и антистресс-маникюр

Процедура Обычный маникюр Антистресс-маникюр
Уход за ногтями
Покрытие
Массаж
Эффект Красивые ногти Красота + расслабление

Советы шаг за шагом

  1. После обработки кутикулы и подпиливания ногтей нанесите масло или крем.
  2. Начните с лёгких поглаживаний от кончиков пальцев к запястью.
  3. Перейдите к растираниям и мягким круговым движениям.
  4. Легко надавите на подушечки пальцев и основание ногтей.
  5. Завершите лёгким встряхиванием кистей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропустить массаж → потеря эффекта расслабления → уделить хотя бы 2 минуты.
  • Сильно давить → болезненные ощущения → мягкие движения.
  • Делать массаж без крема/масла → сухость кожи → использовать питательное средство.

А что если делать дома?

Даже 5 минут массажа после крема для рук помогут снять усталость и улучшить состояние кожи и ногтей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Расслабление и снятие стресса Требует времени
Улучшение роста ногтей Не заменяет медицинский массаж
Глубокое увлажнение Может быть дороже
Приятный уходовой ритуал Не все мастера делают

FAQ

Действительно ли массаж ускоряет рост ногтей?

Да, за счёт улучшения кровотока к матриксу.

Сколько минут должен длиться массаж в маникюре?

Обычно 5–10 минут достаточно.

Можно ли делать антистресс-маникюр дома?

Да, главное — регулярность и использование масел или кремов.

Мифы и правда

  • «Массаж в маникюре — это баловство» — миф, он реально улучшает состояние ногтей.
  • «Нужно давить сильно» — неправда, достаточно лёгких движений.
  • «Такой маникюр только для женщин» — миф, релакс полезен всем.

Три факта

  1. В восточной медицине массаж пальцев используют для снятия стресса и улучшения энергетики.
  2. Многие спа-салоны включают массаж рук в премиальные процедуры маникюра.
  3. Регулярный массаж помогает дольше сохранять кожу рук мягкой и ухоженной.

Антистресс-маникюр превращает привычный уход за ногтями в полноценный ритуал расслабления. Он помогает не только улучшить внешний вид рук, но и восстановить внутреннее равновесие, даря ощущение ухоженности и спокойствия.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Сантиметры, которые решают судьбы: новые спутники показали пугающую правду
Наука и техника
Сантиметры, которые решают судьбы: новые спутники показали пугающую правду
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
На Варшавском форуме безопасности призвали сделать Крым непригодным для проживания
Революция в стартапах: почему форум в Казани должен попасть в календарь каждого инвестора
Сырые ночи, мокрые листья — и всё пропало: приёмы, которые возвращают урожай
Антистресс на кончиках пальцев: маникюр, который лечит нервы и ускоряет рост ногтей
Пептиды против ретинола: кто действительно выигрывает битву за молодость
После 60 лет: ходьба — это хорошо, но вот что еще жизненно необходимо добавить
Погребняк о горьком опыте Екатерины Гордон с Еленой Товстик: почему помощь не оценили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.