Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
Революция в стартапах: почему форум в Казани должен попасть в календарь каждого инвестора
Сырые ночи, мокрые листья — и всё пропало: приёмы, которые возвращают урожай
Антистресс на кончиках пальцев: маникюр, который лечит нервы и ускоряет рост ногтей
После 60 лет: ходьба — это хорошо, но вот что еще жизненно необходимо добавить
Погребняк о горьком опыте Екатерины Гордон с Еленой Товстик: почему помощь не оценили
Блуждающая планета: она растёт не по дням, а по секундам

Пептиды против ретинола: кто действительно выигрывает битву за молодость

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Пептиды и ретинол — два мощных героя антивозрастной косметики, которые часто противопоставляют друг другу. Одни называют ретинол «золотым стандартом» в борьбе с морщинами, другие уверяют, что пептиды работают мягче, но не менее эффективно. Так кто же на самом деле выигрывает битву за молодость?

Аромат крема и роза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аромат крема и роза

Как работает ретинол

  • Стимулирует выработку коллагена.
  • Ускоряет обновление клеток.
  • Снижает пигментацию и выравнивает тон кожи.
  • Делает кожу плотнее и упруже.

Минусы: может вызывать сухость, раздражение, шелушение; требует привыкания и защиты SPF.

Как действуют пептиды

  • Служат «сигналами» для клеток, заставляя их производить коллаген и эластин.
  • Укрепляют барьер кожи, уменьшают воспаления.
  • Хорошо работают в паре с увлажнителями и антиоксидантами.
  • Подходят даже для чувствительной кожи.

Минусы: эффект мягче и требует более длительного применения.

Сравнение пептидов и ретинола

Критерий Ретинол Пептиды
Эффект Быстрый и выраженный Постепенный и мягкий
Подходит Зрелая кожа, пигментация Чувствительная, сухая кожа
Риск раздражения Высокий Минимальный
Требуется SPF Обязательно Не всегда
Результат Минус морщины, ровный тон Укрепление и защита

Советы шаг за шагом

  1. При первых признаках старения (после 25–30) начните с пептидов.
  2. Для выраженных морщин и пигментации добавьте ретинол.
  3. Используйте ретинол только вечером и под защитой SPF днём.
  4. Пептиды можно сочетать с ретинолом для баланса эффекта и мягкости.
  5. Делайте акцент на комплексном уходе: очищение, увлажнение, защита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать ретинол без SPF → пигментация → обязательная защита.
  • Ждать от пептидов быстрых результатов → разочарование → регулярный курс.
  • Наносить много активов сразу → раздражение → вводить по одному.

А что если кожа очень чувствительная?

Лучше начать с пептидов: они мягко укрепят кожу и дадут профилактику старения без риска побочных реакций.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Ретинол — мощный антивозрастной эффект Может раздражать
Пептиды — мягкость и универсальность Действуют медленнее
Можно сочетать вместе Нужна дисциплина
Подходят для разных возрастов Требуют регулярности

FAQ

Можно ли использовать ретинол и пептиды вместе?

Да, они отлично дополняют друг друга.

С какого возраста лучше начинать ретинол?

Обычно с 30–35 лет, когда есть видимые признаки старения.

Пептиды работают в кремах или только в сыворотках?

В сыворотках концентрация выше, но кремы тоже дают эффект.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Сантиметры, которые решают судьбы: новые спутники показали пугающую правду
Наука и техника
Сантиметры, которые решают судьбы: новые спутники показали пугающую правду
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
На Варшавском форуме безопасности призвали сделать Крым непригодным для проживания
Революция в стартапах: почему форум в Казани должен попасть в календарь каждого инвестора
Сырые ночи, мокрые листья — и всё пропало: приёмы, которые возвращают урожай
Антистресс на кончиках пальцев: маникюр, который лечит нервы и ускоряет рост ногтей
Пептиды против ретинола: кто действительно выигрывает битву за молодость
После 60 лет: ходьба — это хорошо, но вот что еще жизненно необходимо добавить
Погребняк о горьком опыте Екатерины Гордон с Еленой Товстик: почему помощь не оценили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.