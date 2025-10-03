Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
То, что в Европе — роскошь, в Москве теперь стандарт: как выглядят обычные дома по реновации
Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа
Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий
Ржавчина на тормозных дисках появляется даже у новых авто: когда это безобидно, а когда грозит аварией
Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты
Долларовое дерево тянется к богатству: растение, которое обещает удачу, деньги и долгую счастливую жизнь
Каша, которая стала роскошью: гурьевский рецепт с абрикосами и пенками из сливок
Тайный союз с террористами: экс-глава MI-6 взорвал Лондон изнутри
Напряжение нарастает: Солнце выбросило в космос мощное плазменное облако

Секущиеся концы не боятся температуры: мифы о стрижке горячими ножницами разоблачены

3:49
Моя семья » Красота и стиль

Лезвия инструмента нагреваются до 90–150 °C и при срезе «запаивают» кончик волоса. В отличие от обычной стрижки, где срез остаётся открытым, горячие ножницы создают защитную «пробку», которая удерживает влагу и питательные вещества внутри стержня.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Обещанные эффекты

  • уменьшение секущихся концов;
  • сохранение блеска и гладкости;
  • более плотная структура волос;
  • визуальный эффект густоты.

Правда и мифы

  • Правда: волосы после такой стрижки выглядят ухоженнее, и секущиеся концы действительно меньше заметны.
  • Миф: горячие ножницы лечат волосы — это невозможно, ведь волосы мёртвый кератин. Они лишь помогают замедлить сечение.
  • Правда: эффект временный, его нужно поддерживать регулярными стрижками и уходом.
  • Миф: горячие ножницы подходят всем — тонкие и повреждённые волосы могут реагировать хуже.

Сравнение: горячие и обычные ножницы

Критерий Горячие ножницы Обычные ножницы
Состояние кончиков Запаянные, меньше секутся Открытые, быстрее расслаиваются
Визуальный эффект Более гладкие и блестящие Зависит от ухода
Цена Дороже в 2–3 раза Доступнее
Эффект Временный, нужен курс Стандартный уход

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте салон, где используют профессиональное оборудование.
  2. Уточните температуру нагрева: она должна подбираться под тип волос.
  3. Делайте стрижку раз в 1,5–2 месяца для поддержания эффекта.
  4. Совмещайте процедуру с увлажняющими масками и маслами.
  5. Не ждите «лечебного» эффекта — воспринимайте это как уходовую процедуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ждать полного «исцеления» волос → разочарование → регулярный уход и защита.
  • Делать процедуру редко → эффект быстро уходит → курс каждые 2 месяца.
  • Выбирать неподготовленного мастера → риск повредить волосы → проверенный салон.

А что если бюджет ограничен?

Обычная стрижка + регулярный уход масками и маслами даст почти такой же результат за меньшие деньги.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Меньше секущихся концов Высокая стоимость
Визуально густые волосы Эффект временный
Гладкость и блеск Не лечит волосы
Подходит для длинных волос Требует регулярности

FAQ

Сколько держится эффект?

Обычно 4–6 недель, затем нужен повтор.

Подходит ли для окрашенных волос?

Да, особенно полезно для повреждённых концов.

Можно ли сделать дома?

Нет, нужны специальные ножницы и опыт мастера.

Мифы и правда

  • «Горячие ножницы лечат волосы» — миф, они только предотвращают сечение.
  • «После одной процедуры волосы станут здоровыми» — неправда, нужен курс.
  • «Подходят абсолютно всем» — миф, тонкие волосы могут не выдержать нагрева.

Три факта

  1. Первые горячие ножницы появились в Германии в 90-х годах.
  2. Температура лезвий регулируется в зависимости от типа волос.
  3. Многие стилисты считают горячие ножницы скорее маркетингом, чем «лечебной» процедурой.

Стрижка горячими ножницами может стать хорошим дополнением к уходу, если вы хотите замедлить сечение и придать волосам ухоженный вид. Но воспринимать её как «лечение» не стоит — здоровыми волосы делает только комплексный уход и регулярное внимание к ним.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Мир. Новости мира
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Кот игнорирует лоток: это не каприз, а красный флаг серьезной болезни, которую нельзя упускать
Винтажные чулки возвращаются: 5 модных образов из бабушкиного шкафа, которые взорвали подиумы
Один литр масла способен убить целое озеро — автолюбители продолжают совершать эту ошибку
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Белый флаг на подоконнике: мирная лилия шепчет о том, чего хозяин пока не замечает
Говядина дороже, чем когда-либо: почему рекордные цены — это новая реальность
Проживи как маргинал: элитный тур для богатых и политиков стартует в России
Личная трагедия Айзы: бывшая жена Гуфа поделилась откровением о потере ребёнка
Гробница Менодоры: как трагедия превратилась в наследие города
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.