Минус усталость, плюс сияние: экспресс-уход, который работает за 300 секунд

Перед вечеринкой хочется выглядеть свежо, даже если день был напряжённым. Всего пять минут экспресс-ухода способны преобразить лицо: убрать следы усталости, сделать кожу сияющей и подготовить её к макияжу.
|Метод
|Время
|Эффект
|Для кого подходит
|Кубики льда
|1–2 минуты
|Тонус, снятие отёков
|Универсально
|Тканевая маска
|5 минут
|Увлажнение и сияние
|Сухая кожа
|Массаж роликом
|3–4 минуты
|Лифтинг, дренаж
|Уставшая кожа
|Мист с витамином С
|1 минута
|Свежее сияние
|Тусклая кожа
|Патчи под глаза
|5 минут
|Минус отёки и тёмные круги
|Стресс, недосып
Достаточно кубика льда или пары взмахов роликом по лицу и освежающего миста. Эффект будет пусть кратковременным, но заметным.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и просто
|Эффект кратковременный
|Не нужны дорогие средства
|Требует регулярности
|Подходит для любого типа кожи
|Не заменяет полноценный уход
|Можно делать где угодно
|Некоторые продукты нужно охладить заранее
Да, но маска действует быстрее и ярче.
5–10 минут достаточно.
Кубики льда или мист, а не плотные кремы.
Ни один экспресс-ритуал не заменит полноценного сна. Даже самые дорогие маски не скроют хроническую усталость, поэтому для устойчивого эффекта важно высыпаться.
