Нюдовый маникюр давно стал классикой. Он не спорит с одеждой и украшениями, делает руки ухоженными и элегантными, а пальцы — более длинными и изящными. Однако под словом "нюд" скрывается не один оттенок, а целая палитра: от молочного и розового до карамельного и какао. Ошибка многих — выбирать цвет так же, как тон тонального крема. Но у ногтей другая "оптика": важнее учитывать подтон кожи, прозрачность покрытия и форму ногтей.
Каждый оттенок нюда раскрывается по-разному в зависимости от скрытой "температуры" кожи.
Холодный подтон заметен, если в венах больше синего и фиолетового, а серебряные украшения идут больше, чем золотые.
Тёплый подтон проявляется через оливковые и золотистые нотки, золотые аксессуары особенно гармоничны.
Нейтральный встречается часто: одинаково идут и серебро, и золото.
"Для холодного эффекта выбирайте нюды с розовым, пепельным, какао-оттенком. Для теплого — сливочные, кремовые, персиковые, бежево-медовые", — отметила мастер по маникюру Елена Сухова.
После того как подтон определён, важно настроить глубину цвета.
Светлой коже подходят молочные и розовые оттенки.
Средней — карамельные и "чай с молоком".
Загорелой и смуглой — капучино, мокко, трюфель.
Контраст должен быть мягким, словно ногтевая пластина стала ровнее и благороднее.
Даже идеально подобранный оттенок может "удешевить" маникюр, если текстура выбрана неправильно.
Полупрозрачные формулы создают эффект "своего ногтя", подходят для короткой длины и мягкой линии кутикулы.
Средняя укрывистость помогает скрыть неровности и сделать пластину гладкой.
Плотные кремовые лаки лучше смотрятся на средней и длинной длине, где важен чёткий контур.
Полезный приём: приложите выкраску к подушечке пальца. Если лак спорит с кожей, выберите более прозрачную формулу.
Форма ногтя сильно влияет на выбор нюда.
Короткий овал или мягкий квадрат — молочные и чайные оттенки, которые визуально удлиняют пластину.
Средняя длина с миндалём "дружит" с карамельными и кофейными оттенками.
Длинные формы "балерина" и миндаль требуют более выразительных цветов: мокко, какао, сливочный ирис.
Если ногти широкие, избегайте слишком светлых плотных оттенков без прозрачности: они делают пластину ещё шире.
|Тип кожи
|Подходящие оттенки
|Текстура
|Светлая
|Молочный, светло-розовый
|Полупрозрачная
|Средняя
|Карамельный, "чай с молоком"
|Средняя укрывистость
|Тёмная/загорелая
|Капучино, мокко, трюфель
|Кремовая, плотная
Определите подтон кожи: серебро или золото — ключ к ответу.
Выберите глубину: светлый, средний или тёмный нюд.
Подберите текстуру: от полупрозрачной базы до плотного крема.
Сверьтесь с формой и длиной ногтей.
Учитывайте макияж и украшения — нюд должен быть частью образа.
Ошибка: выбирать лак по принципу "как тональный крем".
→ Последствие: оттенок выглядит "чужим" на руках.
→ Альтернатива: учитывать подтон кожи и контраст с ладонью.
Ошибка: брать слишком плотные светлые лаки на широкую пластину.
→ Последствие: ногти кажутся ещё массивнее.
→ Альтернатива: выбрать полупрозрачные формулы с розовой дымкой.
Ошибка: использовать нюд без подготовки кожи рук.
→ Последствие: лак подчёркивает сухость и шелушения.
→ Альтернатива: увлажняющий крем и мягкий скраб перед маникюром.
…у вас разный подтон на лице и руках? Тогда ориентируйтесь на тон кожи кистей — именно они находятся рядом с ногтями. Макияж и аксессуары можно подстроить под выбранный лак.
|Плюсы
|Минусы
|Подходит к любому стилю
|Требует тщательной подготовки кожи рук
|Визуально удлиняет пальцы
|Может "теряться" на длинных ногтях без правильного тона
|Универсален для работы и отдыха
|Ошибки в выборе делают маникюр дешевым
|Легко обновить или перекрыть
|Иногда нужен дополнительный топ для сияния
Как выбрать нюдовый лак под тон кожи?
Ориентируйтесь на подтон: холодный — розовый и какао, тёплый — кремовый и персиковый.
Сколько стоит хороший нюдовый лак?
Средний ценовой сегмент — от 400 до 1000 рублей, премиальные бренды дороже.
Что лучше — полупрозрачный или плотный нюд?
Зависит от длины: коротким ногтям подходят лёгкие текстуры, длинным — плотные кремовые.
Миф: нюд — это только "бежевый".
Правда: палитра включает десятки оттенков от молочного до кофейного.
Миф: нюд скучный.
Правда: он может быть выразительным, если правильно подобрать тон и текстуру.
Миф: нюд старит руки.
Правда: наоборот, он делает пальцы длиннее и ухоженнее.
В японских салонах нюдовые оттенки лидируют среди офисных женщин, так как не конфликтуют с дресс-кодом.
Полупрозрачные формулы часто используют как "базу здоровья" ногтя перед ярким дизайном.
Нюдовый маникюр — фаворит свадебной индустрии: он сочетается с любым платьем и макияжем.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.