Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусство переключения: культовые рычаги коробок передач, вошедшие в историю автомобилей
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
Россия без фильтров: как западные журналисты увидели настоящую жизнь
Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов
Торговая аномалия: страны Латинской Америки страдают из-за пошлин США на кофе и говядину
Приходится извиняться: Гагарина призналась, в каких случаях превращается для дочки в чудовище
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт
Инструкция для избранных: кто сможет приручить ежа и как избежать 3 главных ошибок новичка

Секрет вечной молодости раскрыт: этот дуэт из Nivea и оливкового масла творит чудеса с кожей

4:43
Моя семья » Красота и стиль

Красота не всегда требует дорогих средств. Иногда самые простые продукты, которые уже есть у нас дома, оказываются гораздо эффективнее, чем баночки из люксовых бутиков. Именно так работает сочетание оливкового масла и классического крема Nivea - доступный уход, который называют "эликсиром молодости".

Девушка наносит крем на лицо
Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg
Девушка наносит крем на лицо

Эта комбинация удивляет своей простотой и результатом: смесь глубоко питает кожу, удерживает влагу, разглаживает морщины и возвращает лицу сияние.

Почему работает сочетание оливкового масла и крема Nivea

  • Оливковое масло богато витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами, которые питают и восстанавливают кожу, защищая её от сухости и раздражений.

  • Крем Nivea - проверенное увлажняющее средство с более чем вековой историей. Его плотная текстура создаёт защитный барьер и помогает удерживать влагу.

Вместе они усиливают действие друг друга: масло питает и смягчает, а крем удерживает влагу и создаёт "защитный купол", поясняет guadagnidesign.it.

Неожиданные преимущества

  • уменьшение сухости и шелушения;

  • разглаживание мелких морщин;

  • повышение эластичности кожи;

  • естественное сияние и более ровный тон;

  • универсальность: подходит для лица и тела (локти, колени, руки).

Как приготовить и использовать смесь

Рецепт:

  • 2 ст. л. крема Nivea

  • 1 ст. л. оливкового масла (лучше Extra Virgin, первого холодного отжима)

Шаги:

  1. Смешайте ингредиенты в небольшой миске до однородной консистенции.

  2. Нанесите на чистую кожу лица или тела.

  3. Массируйте круговыми движениями 2-3 минуты.

  4. Оставьте на 15 минут.

  5. Смойте тёплой водой или аккуратно удалите салфеткой.

Для сухой кожи можно использовать 2-3 раза в неделю, для нормальной — достаточно 1 раза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать рафинированное масло низкого качества.

  • Последствие: отсутствие пользы, возможное раздражение.

  • Альтернатива: только Extra Virgin.

  • Ошибка: наносить на грязную кожу.

  • Последствие: закупоривание пор.

  • Альтернатива: всегда очищайте лицо перед процедурой.

  • Ошибка: оставлять смесь надолго или на ночь.

  • Последствие: тяжесть и жирный блеск.

  • Альтернатива: держите не более 15-20 минут.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простые и доступные ингредиенты Может быть тяжеловат для жирной кожи
Подходит для сухой и зрелой кожи Требует смывания
Можно применять для тела У некоторых возможна индивидуальная непереносимость
Действует быстро и заметно Не заменяет профессиональные средства при серьёзных проблемах

А что если…

А что если добавить пару капель масла лаванды или чайного дерева? Тогда смесь приобретёт ещё и лёгкий ароматерапевтический эффект: лаванда расслабляет, а чайное дерево помогает при проблемной коже.

FAQ

Можно ли использовать каждый день?
Для сухой кожи — да, но лучше 2-3 раза в неделю, чтобы избежать перегрузки.

Подходит ли для жирной кожи?
В ограниченном количестве, точечно. Лучше использовать только на сухих участках.

Можно ли наносить вокруг глаз?
Лучше избегать: зона очень чувствительная, нужна отдельная косметика.

Мифы и правда

  • Миф: оливковое масло забивает поры.

  • Правда: при правильном использовании Extra Virgin оно ухаживает за кожей и не вызывает воспалений.

  • Миф: крем Nivea подходит только для тела.

  • Правда: его можно использовать и для лица, особенно в холодное время года.

Интересные факты

  1. Крем Nivea выпускается с 1911 года и стал символом универсального ухода.

  2. Оливковое масло использовали для ухода за кожей ещё в Древней Греции.

  3. В странах Средиземноморья до сих пор применяют масло как натуральный увлажнитель.

Исторический контекст

Секрет ухода за кожей всегда был связан с простыми продуктами. В античности женщины смазывали лицо оливковым маслом для мягкости и защиты. В XX веке крем Nivea стал первым массовым средством для увлажнения. Сегодня их комбинация объединяет традиции и современные привычки, создавая доступный и эффективный "домашний уход".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
Россия без фильтров: как западные журналисты увидели настоящую жизнь
Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов
Торговая аномалия: страны Латинской Америки страдают из-за пошлин США на кофе и говядину
Приходится извиняться: Гагарина призналась, в каких случаях превращается для дочки в чудовище
Секрет вечной молодости раскрыт: этот дуэт из Nivea и оливкового масла творит чудеса с кожей
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт
Инструкция для избранных: кто сможет приручить ежа и как избежать 3 главных ошибок новичка
Один приём садоводов экономит целый сезон: розы зимуют без потерь и цветут ещё пышнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.