Samba теряет позиции: ретро — кроссовки из Бразилии захватывают улицы и угрожают культовой модели

Ретро возвращается — и делает это громко. Бразильские бренды Arezzo и Fila представили совместную коллекцию кроссовок, которая уже получила статус "главного соперника" культовых Adidas Samba. Новинки вдохновлены эстетикой 80-90-х, но при этом отвечают современным требованиям к комфорту и универсальности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кроссовки в ретро-стиле

Сравнение моделей

Модель Особенности Цвета Вдохновение Renno Vintage II Современные материалы, обновлённые оттенки Яркие акценты, винтажные палитры Атмосфера уличной моды 80-х Jogger Гибрид спорта и урбанистики Нейтральные и коричневые тона 90-е и спортивный шик

Советы шаг за шагом

Если ищете универсальную пару для повседневных образов — выбирайте Jogger. Нейтральные оттенки легко комбинируются с джинсами, карго и даже пальто.

Хотите яркий акцент — ставьте на Renno Vintage II. Эта модель гармонирует с укороченными брюками и футболками oversize.

Для уличного стиля добавьте спортивные носки с логотипом и бейсболку — образ будет завершённым.

Чтобы подчеркнуть винтажный дух, сочетайте кроссовки с денимом в стиле 90-х.

Следите за уходом: ретро-материалы лучше очищать специальными щётками и средствами для текстиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбираете слишком яркий цвет → обувь ограничивает комбинации → лучше взять коричневый или бежевый Jogger.

Носите Renno Vintage II только со спортивной одеждой → теряете универсальность → попробуйте с деловым кэжуал.

Игнорируете уход за замшей → материал быстро теряет вид → используйте защитные спреи.

А что если…

А что если Jogger станет вашей "базой" на каждый день, а Renno Vintage II — моделью для вечеринок и выходов в город? Тогда вам не придётся выбирать между практичностью и трендовостью.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Renno Vintage II Яркий дизайн, винтажное настроение Требует смелости в стиле Jogger Универсальность, комфорт Менее эффектные, чем Renno

FAQ

Сколько стоят кроссовки Arezzo x Fila

Цена варьируется в среднем примерно 9-13 тысяч рублей.

Где купить новые модели

В официальных магазинах Arezzo и Fila, а также в интернет-магазинах брендов.

Чем отличаются от Adidas Samba

Samba — культовые минималистичные кроссовки, а новые модели больше играют на ностальгии и цветовых решениях.

Мифы и правда

Миф: ретро-кроссовки смотрятся устаревшими.

ретро-кроссовки смотрятся устаревшими. Правда: современные материалы и палитра делают их актуальными.

современные материалы и палитра делают их актуальными. Миф: Jogger подходит только для спорта.

Jogger подходит только для спорта. Правда: модель рассчитана и на городской стиль.

модель рассчитана и на городской стиль. Миф: Samba — единственный вариант винтажного стиля.

Samba — единственный вариант винтажного стиля. Правда: коллаборации вроде Arezzo x Fila создают конкуренцию.

3 интересных факта

Adidas Samba были впервые выпущены в 1949 году и стали одними из самых продаваемых кроссовок в истории.

Коллаборации Arezzo x Fila — уже второе совместное сотрудничество брендов.

Исторический контекст

1980-е: пик популярности массивных кроссовок с яркими элементами.

пик популярности массивных кроссовок с яркими элементами. 1990-е: расцвет уличной моды и культ спортивного стиля.

расцвет уличной моды и культ спортивного стиля. 2000-е: минимализм вытеснил массивные формы.

минимализм вытеснил массивные формы. 2020-е: возврат к ретро и массовые коллаборации брендов.

Эти кроссовки — не просто дань моде, а новое подтверждение того, что ретро способно оставаться современным и захватывать новые поколения.