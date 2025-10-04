Samba теряет позиции: ретро — кроссовки из Бразилии захватывают улицы и угрожают культовой модели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ретро возвращается — и делает это громко. Бразильские бренды Arezzo и Fila представили совместную коллекцию кроссовок, которая уже получила статус "главного соперника" культовых Adidas Samba. Новинки вдохновлены эстетикой 80-90-х, но при этом отвечают современным требованиям к комфорту и универсальности.

Кроссовки в ретро-стиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кроссовки в ретро-стиле

Сравнение моделей

Модель Особенности Цвета Вдохновение
Renno Vintage II Современные материалы, обновлённые оттенки Яркие акценты, винтажные палитры Атмосфера уличной моды 80-х
Jogger Гибрид спорта и урбанистики Нейтральные и коричневые тона 90-е и спортивный шик

Советы шаг за шагом

  • Если ищете универсальную пару для повседневных образов — выбирайте Jogger. Нейтральные оттенки легко комбинируются с джинсами, карго и даже пальто.
  • Хотите яркий акцент — ставьте на Renno Vintage II. Эта модель гармонирует с укороченными брюками и футболками oversize.
  • Для уличного стиля добавьте спортивные носки с логотипом и бейсболку — образ будет завершённым.
  • Чтобы подчеркнуть винтажный дух, сочетайте кроссовки с денимом в стиле 90-х.
  • Следите за уходом: ретро-материалы лучше очищать специальными щётками и средствами для текстиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбираете слишком яркий цвет → обувь ограничивает комбинации → лучше взять коричневый или бежевый Jogger.
  • Носите Renno Vintage II только со спортивной одеждой → теряете универсальность → попробуйте с деловым кэжуал.
  • Игнорируете уход за замшей → материал быстро теряет вид → используйте защитные спреи.

А что если…

А что если Jogger станет вашей "базой" на каждый день, а Renno Vintage II — моделью для вечеринок и выходов в город? Тогда вам не придётся выбирать между практичностью и трендовостью.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы
Renno Vintage II Яркий дизайн, винтажное настроение Требует смелости в стиле
Jogger Универсальность, комфорт Менее эффектные, чем Renno

FAQ

Сколько стоят кроссовки Arezzo x Fila

Цена варьируется в среднем примерно 9-13 тысяч рублей.

Где купить новые модели

В официальных магазинах Arezzo и Fila, а также в интернет-магазинах брендов.

Чем отличаются от Adidas Samba

Samba — культовые минималистичные кроссовки, а новые модели больше играют на ностальгии и цветовых решениях.

Мифы и правда

  • Миф: ретро-кроссовки смотрятся устаревшими.
  • Правда: современные материалы и палитра делают их актуальными.
  • Миф: Jogger подходит только для спорта.
  • Правда: модель рассчитана и на городской стиль.
  • Миф: Samba — единственный вариант винтажного стиля.
  • Правда: коллаборации вроде Arezzo x Fila создают конкуренцию.

3 интересных факта

  • Adidas Samba были впервые выпущены в 1949 году и стали одними из самых продаваемых кроссовок в истории.
  • Коллаборации Arezzo x Fila — уже второе совместное сотрудничество брендов.

Исторический контекст

  • 1980-е: пик популярности массивных кроссовок с яркими элементами.
  • 1990-е: расцвет уличной моды и культ спортивного стиля.
  • 2000-е: минимализм вытеснил массивные формы.
  • 2020-е: возврат к ретро и массовые коллаборации брендов.

Эти кроссовки — не просто дань моде, а новое подтверждение того, что ретро способно оставаться современным и захватывать новые поколения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
