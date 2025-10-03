От офиса до подиума: 5 способов превратить мешковатые джинсы в главный элемент стиля

Мешковатые джинсы — тот редкий тренд, который каждый сезон возвращается на подиумы и улицы, доказывая свою универсальность. Осенью 2025-го они снова в центре внимания, и стилисты предлагают пять новых способов носить этот силуэт, чтобы показать: свободные джинсы подходят для любого возраста и стиля.
Девушка в кожаной куртке
Сравнение образов с мешковатыми джинсами
Способ носки
Где встречается
Сочетание
Впечатление
Джинсы + кардиган
Нью-Йорк, street style
Кардиган, блейзер, шлёпанцы на каблуке
Уют и элегантность
Джинсы + блейзер
Elie Saab, уличная мода
Белая майка, кожаная куртка, лоферы
Классика вне времени
Джинсы + джинсовая куртка
Bottega Veneta
Деним total look с галстуком
Смелый монохром
Джинсы + джемпер
Launchmetrics street style
Джемпер фэр-айл, рубашка, пиджак
Комфорт + многослойность
Джинсы + платье
Уличная мода
Свободное платье поверх джинсов
Экспериментальный стиль
Советы шаг за шагом
Подбирайте мешковатые джинсы по росту — длина подола должна совпадать с обувью, с которой планируете носить их чаще всего.
Если рост невысокий, делайте подворот — это визуально облегчит образ и добавит изюминку.
Комбинируйте свободный низ с более компактным верхом — кожаной курткой или укороченным жакетом.
Для офисного стиля используйте джинсы в тёмной стирке, которые выглядят более строго.
С платьем выбирайте модели из тонкой ткани, чтобы избежать лишнего объёма.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Слишком длинные джинсы → пачкаются и портят обувь → укоротите под конкретную пару.
Объём сверху и снизу → фигура теряется → добавьте короткий топ или пояс.
Светлые джинсы без аксессуаров → образ выглядит скучно → добавьте акцентную сумку или ремень.
Отсутствие каблука у миниатюрных → рост кажется ниже → выбирайте ботильоны или платформу.