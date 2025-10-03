От офиса до подиума: 5 способов превратить мешковатые джинсы в главный элемент стиля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:37
Моя семья » Красота и стиль

Мешковатые джинсы — тот редкий тренд, который каждый сезон возвращается на подиумы и улицы, доказывая свою универсальность. Осенью 2025-го они снова в центре внимания, и стилисты предлагают пять новых способов носить этот силуэт, чтобы показать: свободные джинсы подходят для любого возраста и стиля.

Девушка в кожаной куртке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кожаной куртке

Сравнение образов с мешковатыми джинсами

Способ носки Где встречается Сочетание Впечатление
Джинсы + кардиган Нью-Йорк, street style Кардиган, блейзер, шлёпанцы на каблуке Уют и элегантность
Джинсы + блейзер Elie Saab, уличная мода Белая майка, кожаная куртка, лоферы Классика вне времени
Джинсы + джинсовая куртка Bottega Veneta Деним total look с галстуком Смелый монохром
Джинсы + джемпер Launchmetrics street style Джемпер фэр-айл, рубашка, пиджак Комфорт + многослойность
Джинсы + платье Уличная мода Свободное платье поверх джинсов Экспериментальный стиль

Советы шаг за шагом

  • Подбирайте мешковатые джинсы по росту — длина подола должна совпадать с обувью, с которой планируете носить их чаще всего.
  • Если рост невысокий, делайте подворот — это визуально облегчит образ и добавит изюминку.
  • Комбинируйте свободный низ с более компактным верхом — кожаной курткой или укороченным жакетом.
  • Для офисного стиля используйте джинсы в тёмной стирке, которые выглядят более строго.
  • С платьем выбирайте модели из тонкой ткани, чтобы избежать лишнего объёма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком длинные джинсы → пачкаются и портят обувь → укоротите под конкретную пару.
  • Объём сверху и снизу → фигура теряется → добавьте короткий топ или пояс.
  • Светлые джинсы без аксессуаров → образ выглядит скучно → добавьте акцентную сумку или ремень.
  • Отсутствие каблука у миниатюрных → рост кажется ниже → выбирайте ботильоны или платформу.
  • Слишком плотный деним → мешковатые джинсы выглядят "мешком" → ищите мягкий 100% хлопок.

А что если…

А если носить их с каблуками и платьем? Такой приём позволяет превратить спортивный силуэт в элегантный образ, особенно если добавить аксессуары — тонкий ремень или клатч.

Плюсы и минусы

Особенность Плюсы Минусы
Свободный крой Удобно, модно Может перегрузить образ
Универсальность Сочетаются с разными стилями Требуют продуманной обуви
Тёмный деним Статусный вид Летом может быть жарко
Подвороты Добавляют изюминку Укорачивают ногу
Многослойность Тепло и практично Не всегда подходит миниатюрным

FAQ

Можно ли носить мешковатые джинсы в офис

Да, если выбрать тёмный оттенок и дополнить строгим пиджаком или рубашкой.

Какая обувь лучше всего подходит

Кроссовки для кэжуала, ботильоны для классики, босоножки на каблуке — для вечернего выхода.

Подойдут ли мешковатые джинсы невысоким девушкам

Да, но лучше делать подвороты или носить с каблуком, чтобы сбалансировать силуэт.

Мифы и правда

  • Миф: мешковатые джинсы старят.
  • Правда: при правильном сочетании они выглядят современно и свежо.
  • Миф: такой крой подходит только молодежи.
  • Правда: звёзды разного возраста успешно носят их с элегантными вещами.
  • Миф: мешковатые джинсы всегда небрежные.
  • Правда: тёмная стирка и аккуратный верх делают их частью делового стиля.

3 интересных факта

  • По данным The Guardian, в Marks & Spencer каждую минуту продаётся десять пар джинсов.
  • В 90-е мешковатые джинсы стали символом хип-хоп-культуры.

Исторический контекст

  • 1970-е: популярность клёш и свободных джинсов в молодёжной моде.
  • 1990-е: культ мешковатых джинсов в хип-хопе и уличной культуре.
  • 2010-е: возвращение свободных силуэтов в противовес скинни.
  • 2020-е: мешковатые джинсы стали частью кэжуал и офисных капсул.

Мешковатые джинсы перестали быть просто уличным трендом и стали универсальной базой, которая гармонично вписывается в любой стиль — от кэжуала до элегантной классики.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
