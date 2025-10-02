Сияние за копейки или путь к пересушенным прядям: вся правда об уксусе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Уксус для волос долго считался бабушкиным средством для блеска и силы. Сегодня он снова в центре внимания: бьюти-блогеры и косметические бренды предлагают использовать его как ополаскиватель. Но действительно ли это работает или просто модный тренд?

Красота мокрых волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота мокрых волос

Чем полезен уксус для волос

  • Блеск и гладкость. Закрывает чешуйки волос, делая их сияющими.
  • Баланс pH. Нейтрализует щёлочь после шампуня и восстанавливает естественную кислотность кожи головы.
  • Против перхоти. Лёгкое антисептическое действие помогает бороться с грибком.
  • Уменьшение жирности. Снижает активность сальных желёз.

Какие виды уксуса используют

  1. Яблочный. Самый популярный и мягкий, богат витаминами и микроэлементами.
  2. Винный. Более кислый, использовать стоит осторожно.
  3. Столовый (9%). Слишком агрессивен, обязательно разводить.

Как правильно применять

  • Развести 1–2 ст. л. уксуса на 1 л воды.
  • Ополаскивать волосы после мытья шампунем.
  • Не смывать, чтобы закрепить эффект.
  • Использовать 1 раз в неделю, не чаще.

Ошибки и последствия

  1. Использовать концентрат. Риск ожога кожи головы.
  2. Слишком частое применение. Пересушивание и ломкость.
  3. Применять на окрашенных волосах. Уксус вымывает цвет быстрее.

Альтернативы уксусу

  1. Кислотные спреи и кондиционеры с фруктовыми кислотами.
  2. Профессиональные ополаскиватели для блеска.
  3. Домашние отвары трав (ромашка, крапива, шалфей).

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступный и натуральный способ Может пересушивать
Придаёт блеск и гладкость Не подходит окрашенным волосам
Снижает жирность Риск раздражения кожи
Борется с лёгкой перхотью Результат временный


FAQ

Можно ли использовать уксус для сухих волос?

Нет, он сделает их ещё более ломкими.

Сколько раз в неделю можно применять?

Оптимально 1 раз в 7–10 дней.

Подходит ли уксус всем?

Нет, при чувствительной коже головы лучше выбрать более мягкие средства.

Мифы и правда

  • «Уксус лечит волосы» — миф, он работает только поверхностно.
  • «Можно использовать любой уксус» — неправда, лучше всего яблочный.
  • «Чем чаще, тем лучше» — миф, регулярность важнее количества.

Три факта

  1. Уксус для волос использовали ещё в Древнем Риме для блеска и послушности.
  2. В 20 веке уксусные ополаскиватели были популярны до появления кондиционеров.
  3. Современные бренды выпускают ухаживающие спреи с кислотами, вдохновлённые этим методом.

Уксус для волос может быть полезным, если использовать его правильно и умеренно. Это быстрый способ добавить блеска и свежести, но для долговременного результата лучше сочетать его с полноценным уходом и профессиональными средствами.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
