Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Копеечный трюк спасает одежду от запаха и плесени: ваш шкаф засияет свежестью
Мечта Аллы-Виктории рассыпалась: Киркоров отказался уступить даже в мелочи
Пицца в кружке и рыба с лимоном: блюда, которые проще приготовить в микроволновке
Отельный рай или риск на улице: что нужно знать туристам о Маврикии, чтобы отдых не превратился в проблему
Популярный миф о гречневой диете рушится: лишние килограммы прячутся в деталях
Главная ошибка при чистке духовки, которую совершают 9 из 10 хозяек: как её избежать
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Свадьба без белого: невесты выбирают прозрачность, пастель и костюмы вместо классики

4:25
Моя семья » Красота и стиль

Свадебная мода 2025 года ломает стереотипы и уходит от привычного образа «принцессы в белом». Дизайнеры предлагают дерзкие и свежие решения: прозрачные ткани, ультракороткие фасоны, яркие акценты и многослойность. Невеста больше не обязана быть в классическом белом платье — в центре внимания теперь её индивидуальность.

Невеста в косынке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Невеста в косынке

Главные тренды сезона

  • Прозрачность. Сетки, тюль, кружево и вставки, которые создают эффект лёгкости и игривости.
  • Мини и миди. Короткие платья становятся всё популярнее, особенно для камерных церемоний.
  • Цвет. Вместо традиционного белого в моду вошли пастельные розовые, голубые, персиковые и даже серебристые тона.
  • Многослойность. Кейпы, накидки, съёмные юбки превращают наряд в трансформер.
  • Корсеты. Скульптурные силуэты снова в центре внимания.
  • Минимализм. Гладкие ткани, чёткие линии и сдержанный крой — альтернатива пышным платьям.
  • Костюмы и комбинезоны. Стильный выбор для смелых невест, которые ценят комфорт.

Сравнение трендов

Тренд Для кого Эффект
Прозрачные ткани Уверенные в себе Лёгкость, сексуальность
Мини и миди Молодые невесты Современность
Цвет Тем, кто не любит белый Свежесть и индивидуальность
Многослойность Любительницы драмы Театральный образ
Корсет Ценительницы классики Женственность
Минимализм Невесты-минималистки Лаконичная элегантность
Костюмы Смелые и практичные Модная альтернатива платью

Советы шаг за шагом

  1. Определите формат свадьбы: камерная церемония, банкет или вечеринка.
  2. Подберите фасон под свой стиль и комфорт.
  3. Не бойтесь цвета — пастельные и серебристые тона смотрятся свежо и утончённо.
  4. Примерьте трансформеры с кейпами и накидками: это удобно и эффектно.
  5. Продумайте аксессуары: сдержанный наряд можно дополнить акцентной фатой или украшениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Следовать только моде → дискомфорт → выбирать платье под себя.
  • Игнорировать удобство → усталость и испорченное настроение → лёгкие ткани и комфортный крой.
  • Белое платье «по привычке» → образ без индивидуальности → цвет или необычная длина.

А что если платье не нужно?

Костюм, брючный комбинезон или миди с пиджаком — модный и смелый вариант, который станет хитом 2025 года.

Плюсы и минусы трендов

Плюсы Минусы
Большое разнообразие образов Легко растеряться
Современность и свежесть Не все варианты подойдут для классической свадьбы
Возможность выразить характер Некоторые фасоны требуют смелости
Универсальность трансформеров Дизайнерские модели дорогие

FAQ

Актуальны ли фаты в 2025 году?

Да, но часто в новом виде — мини-фата, кейпы или украшения в волосы.

Можно ли выбрать цветное платье?

Да, пастель и серебро — один из главных трендов.

Что подходит для камерной свадьбы?

Мини или миди, костюмы и лаконичные платья.

Мифы и правда

  • «Свадебное платье должно быть только белым» — миф.
  • «Мини — это несерьёзно» — неправда, при правильном крое смотрится элегантно.
  • «Костюм — не для невесты» — миф, в 2025 это полноценный тренд.

Три факта

  1. Первые цветные свадебные платья появились в Европе ещё в XIX веке.
  2. В 2025 году большинство дизайнеров добавили в коллекции костюмы для невест.
  3. Минимализм в свадебной моде становится всё более востребованным.

Свадебные платья 2025 года дают невестам полную свободу выбора: от смелых мини и прозрачных тканей до строгого минимализма и костюмов. Такой подход позволяет создать образ, который отражает личность и делает главный день ещё более особенным.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Садоводство, цветоводство
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Пять брендов режут цены, остальные поднимают планку: сентябрь раскачал авторынок до предела
Секретный календарь дачника: октябрьские работы, без которых весна провалится и сад обречён на пустоту
Принц Гарри признал, что не может сделать Меган Маркл счастливой: ради чего герцог жертвует семьёй
Китайский мёд, бумажный кофе и пластиковая икра:11 продуктов, которые чаще всего подделывают
Не провоцируй: Пегова счастлива с новым возлюбленным, но есть деталь, о которой они умалчивают
Акулья тень или косатка-убийца: кто расправился с редкой рыбой, воскресшей из небытия
Внезапный пенсионный бонус: 706 000 россиян получат до 68 тысяч рублей единовременно в 2026 году
Хватит мучиться в полете: эти хитрости изменят ваше представление об дальних перелетах
Кожаные, прозрачные, вязаные: перчатки вернулись и теперь задают стиль
Больше не старая развалюха: как ATLAS модернизирует космическую оборону США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.