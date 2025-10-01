Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кварцевое бессмертие: Microsoft хоронит флешки и диски — технология записи данных на стекло
Дорога ошибок: привычки, из-за которых даже опытные водители попадают в аварию
Осень больше не серая: цветы, которые делают осень красивее весны и радуют даже в дождь и прохладу
Нашествие пауков — новая реальность этой осени: как защитить дом, не прибегая к ядовитой химии
Яна Рудковская и дача Фаберже: зачем продюсеру памятник архитектуры в плачевном состоянии
Яйца сварены вкрутую и не чистятся? Этот трюк спасет ваш завтрак
Шестая повестка проигнорирована: чем обернётся для рэпера Макана игра с законом
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Защита Дибровой: впервые о свингер-клубах и почему она оправдывает Романа Товстика

Массаж вместо чудо-сывороток: простые движения, которые пробуждают волосы к росту

4:03
Моя семья » Красота и стиль

Густые волосы зависят не только от генетики, но и от того, насколько хорошо питаются волосяные луковицы. Один из самых доступных и эффективных способов укрепить волосы и стимулировать их рост — массаж кожи головы. Правильные техники улучшают кровообращение, снабжают корни кислородом и питательными веществами, снимают напряжение и даже помогают лучше работать уходовым средствам.

Перхоть
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перхоть

Польза массажа головы

  • усиливает кровоток и питание луковиц;
  • снижает выпадение волос;
  • помогает справляться со стрессом;
  • улучшает усвоение масел и сывороток;
  • делает волосы визуально гуще и здоровее.

Основные техники

  • Классический массаж. Лёгкие круговые движения пальцами от висков к затылку и макушке.
  • Похлопывания и пощипывания. Стимулируют микроциркуляцию и активируют рост.
  • Растирания. Движения подушечками пальцев по проборам — хорошо снимают напряжение.
  • Массаж щёткой. Щётка с мягкой щетиной или массажными зубчиками улучшает кровоток.
  • Аромамассаж. С маслами розмарина, мяты или лаванды — дополнительно укрепляет волосы.

Сравнение техник

Техника Эффект Особенности
Классический Расслабление, стимуляция Можно делать каждый день
Похлопывания Усиление кровотока 2–3 минуты достаточно
Растирания Улучшение питания Лучше вечером
Щёткой Густота и блеск Подходит всем
Аромамассаж Укрепление + ароматерапия Проверять масла на аллергию

Советы шаг за шагом

  1. Делайте массаж на чистой коже головы или перед мытьём с маслами.
  2. Используйте только подушечки пальцев, не ногти.
  3. Длительность — 5–10 минут.
  4. Делайте 2–3 раза в неделю, при желании — ежедневно.
  5. Для усиленного эффекта добавляйте масла или тоники для роста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Давить слишком сильно → раздражение кожи → лёгкие круговые движения.
  • Делать массаж грязными руками → воспаления → всегда мыть руки.
  • Использовать агрессивные масла без теста → аллергия → проба на небольшом участке.

А что если времени мало?

Достаточно даже 2–3 минут в душе, чтобы разогреть кожу головы и стимулировать рост.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступно и бесплатно Требует регулярности
Расслабляет и снижает стресс Не заменит лечение при проблемах
Улучшает рост и качество волос Эффект виден не сразу
Совмещается с уходом Возможна аллергия на масла

FAQ

Можно ли делать массаж каждый день?

Да, если он мягкий и без масел.

Через сколько видно результат?

Первые изменения — через 1–2 месяца регулярного массажа.

Подходит ли массаж при выпадении волос?

Да, но лучше совмещать с лечением у трихолога.

Мифы и правда

  • «Массаж делает волосы гуще за неделю» — миф, рост требует времени.
  • «Щётка царапает кожу» — неправда, если выбрать мягкие зубчики.
  • «Массаж работает только с маслами» — миф, и без них он полезен.

Три факта

  1. В Индии массаж головы с маслами — часть аюрведической традиции для укрепления волос.
  2. У японских стилистов популярна техника массажа головы перед каждой стрижкой.
  3. В салонах массаж головы включают в комплекс процедур для усиления эффекта ухода.

Массаж головы — это простая и доступная привычка, которая способна заметно улучшить качество волос при регулярном выполнении. В сочетании с правильным уходом и здоровым образом жизни он становится верным союзником на пути к густым и крепким локонам.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Последние материалы
Диета-звезда под ударом: интервальное голодание разоблачили, раскрыв его скрытый вред и опасности
Даже самый ленивый кот превратится в хищника: эта простая игрушка пробуждает древние инстинкты
Бабушки держали секрет веками: листья, которые делают солёные огурцы крепче стекла
Машина растворилась в ночь: документы стали пропуском для мошенников к лёгкой добыче
Не повторяйте эту ошибку: почему выключение холодильника на ночь обойдется вам дороже, чем потенциальная экономия
Одно неверное утро — и анализы бесполезны: что категорически нельзя делать накануне
Кислые, сладкие, пряные: маленькие плоды, которые удивляют сильнее больших собратьев
Союз технологий: Россия и Белоруссия запускают проект, который меняет правила игры
Титов раскрыл главный секрет Спартака: дерби с ЦСКА станет решающим
Перхоть атакует: шампунь бессилен, если не знаешь этих правил ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.