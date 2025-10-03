Винтажные чулки возвращаются: 5 модных образов из бабушкиного шкафа, которые взорвали подиумы

Забудьте про голые ноги — мода вновь возвращает нас к шкафам наших бабушек. На подиумах Лондонской недели моды чулки с кружевом, цветочными узорами и крупным рубчиком стали настоящим символом нового сезона. Их демонстрировали модели в коллекциях Yuhan Wang, Natasha Zinko, Ashley Williams, а также Prada, Bora Aksu и Edeline Lee. Но главное: этот аксессуар можно надеть уже сегодня — он работает и в офисе, и на вечеринке.
Мир моды устал от стерильных минималистичных образов. Вернулись фактуры, винтажная игривость и многослойность. И если раньше кружевные чулки считались символом романтики и вечеринок 80-х, то теперь они стали универсальным акцентом, который добавляет образу дерзости или нежности в зависимости от сочетания, пишет журнал Vogue.
|Деталь
|Голые ноги
|Чулки с кружевом и узорами
|Эффект
|Минимализм
|Акцент, выразительность
|Практичность
|Не защищают от холода
|Согревают, создают фактуру
|Ассоциации
|Современность, лето
|Винтаж, ретро, женственность
|Подходящие бренды
|Acne Studios, Jacquemus
|Prada, Dior, Simone Rocha, Gucci
С платьями длины миди. Кружевные чулки прекрасно сочетаются с романтичными платьями — приём, который активно используют Simone Rocha и Prada.
С мини и грубыми ботинками. Наташа Зинко и Эшли Уильямс показали, что кружево можно комбинировать с панк-настроением: тяжёлые ботинки + рваное кружево = бунтарский шик.
С классическими юбками. В коллекциях Edeline Lee чулки выглядели неожиданно свежо в дуэте с консервативными силуэтами.
С верхней одеждой оверсайз. У Dilara Findikoglu кружевные чулки заиграли по-новому в мрачных готических образах.
С туфлями на каблуке. Dior и Chanel предлагают более утончённый вариант: чулки с акцентом на женственность.
Ошибка: надеть чулки с броским рисунком и яркое платье одновременно.
Последствие: образ перегружен.
Альтернатива: комбинировать узорные чулки с лаконичной одеждой.
Ошибка: выбирать чулки не по сезону (летом — плотные шерстяные).
Последствие: дискомфорт и странный образ.
Альтернатива: летом — тонкое кружево, зимой — тёплый рубчик.
Ошибка: сочетать с обувью "не в тему".
Последствие: чулки теряют акцент.
Альтернатива: для кружевных — каблуки, для рубчика — ботинки или лоферы.
Что если носить "бабушкины чулки" на работу? Да, если выбрать спокойные варианты в рубчик или с минимальным узором.
Что если использовать их как акцент? Тогда подойдут яркие неоновые модели или кружево с барочными мотивами.
Что если заменить колготки на чулки? В дуэте с подвязками получится ретро-образ в духе Dior 50-х.
|Плюсы
|Минусы
|Добавляют выразительности образу
|Требуют продуманного сочетания
|Универсальны (от офиса до вечеринки)
|Не подходят под спортивный стиль
|Защищают от холода
|Могут показаться "слишком винтажными"
|Поддержаны ведущими брендами
|Нужна смелость, чтобы носить
Какие чулки сейчас самые модные?
Кружевные, с цветочным принтом, в рубчик, в стиле 80-х.
Можно ли носить их с кроссовками?
Да, Gucci и Balenciaga экспериментировали с подобными сочетаниями.
Подойдут ли чулки для офиса?
Да, если выбрать спокойные модели в тёмных оттенках.
Какие бренды поддерживают тренд?
Prada, Dior, Gucci, Chanel, Simone Rocha, Kiehl's (в бьюти-наборе), Yuhan Wang.
Миф: чулки — это аксессуар для "взрослых женщин".
Правда: дизайнеры сделали их символом молодёжного бунта.
Миф: кружево уместно только вечером.
Правда: в сочетании с повседневными платьями оно выглядит свежо и стильно.
Миф: чулки — это пережиток прошлого.
Правда: в 2026 году они — главный тренд модных недель.
В викторианскую эпоху кружевные чулки считались предметом роскоши и носились только аристократками.
В 80-е годы они стали символом панк-субкультуры.
В 2020-х тренд возродили Simone Rocha и Prada, а к 2026-му он стал массовым.
Чулки как модный аксессуар имеют долгую историю. В Средневековье их носили и мужчины, и женщины. В XX веке кружевные и узорные чулки стали символом женственности. В 80-е — частью панк-культуры. В 2000-х мода на "голые ноги" почти вытеснила их, но к середине 2020-х тренд вернулся благодаря Prada, Gucci, Dior и независимым дизайнерам вроде Yuhan Wang и Dilara Findikoglu. Весна 2026 закрепила этот аксессуар как символ смешения винтажа и современности.
