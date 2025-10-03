Винтажные чулки возвращаются: 5 модных образов из бабушкиного шкафа, которые взорвали подиумы

5:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забудьте про голые ноги — мода вновь возвращает нас к шкафам наших бабушек. На подиумах Лондонской недели моды чулки с кружевом, цветочными узорами и крупным рубчиком стали настоящим символом нового сезона. Их демонстрировали модели в коллекциях Yuhan Wang, Natasha Zinko, Ashley Williams, а также Prada, Bora Aksu и Edeline Lee. Но главное: этот аксессуар можно надеть уже сегодня — он работает и в офисе, и на вечеринке.

Фото: freepik.com by diana_mironenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в винтажных чулках

Мир моды устал от стерильных минималистичных образов. Вернулись фактуры, винтажная игривость и многослойность. И если раньше кружевные чулки считались символом романтики и вечеринок 80-х, то теперь они стали универсальным акцентом, который добавляет образу дерзости или нежности в зависимости от сочетания, пишет журнал Vogue.

Сравнение: босые ноги vs. "бабушкины чулки"

Деталь Голые ноги Чулки с кружевом и узорами Эффект Минимализм Акцент, выразительность Практичность Не защищают от холода Согревают, создают фактуру Ассоциации Современность, лето Винтаж, ретро, женственность Подходящие бренды Acne Studios, Jacquemus Prada, Dior, Simone Rocha, Gucci

Советы шаг за шагом: как носить "бабушкины чулки"

С платьями длины миди. Кружевные чулки прекрасно сочетаются с романтичными платьями — приём, который активно используют Simone Rocha и Prada. С мини и грубыми ботинками. Наташа Зинко и Эшли Уильямс показали, что кружево можно комбинировать с панк-настроением: тяжёлые ботинки + рваное кружево = бунтарский шик. С классическими юбками. В коллекциях Edeline Lee чулки выглядели неожиданно свежо в дуэте с консервативными силуэтами. С верхней одеждой оверсайз. У Dilara Findikoglu кружевные чулки заиграли по-новому в мрачных готических образах. С туфлями на каблуке. Dior и Chanel предлагают более утончённый вариант: чулки с акцентом на женственность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: надеть чулки с броским рисунком и яркое платье одновременно.

Последствие: образ перегружен.

Альтернатива: комбинировать узорные чулки с лаконичной одеждой.

Ошибка: выбирать чулки не по сезону (летом — плотные шерстяные).

Последствие: дискомфорт и странный образ.

Альтернатива: летом — тонкое кружево, зимой — тёплый рубчик.

Ошибка: сочетать с обувью "не в тему".

Последствие: чулки теряют акцент.

Альтернатива: для кружевных — каблуки, для рубчика — ботинки или лоферы.

А что если…

Что если носить "бабушкины чулки" на работу? Да, если выбрать спокойные варианты в рубчик или с минимальным узором.

Что если использовать их как акцент? Тогда подойдут яркие неоновые модели или кружево с барочными мотивами.

Что если заменить колготки на чулки? В дуэте с подвязками получится ретро-образ в духе Dior 50-х.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Добавляют выразительности образу Требуют продуманного сочетания Универсальны (от офиса до вечеринки) Не подходят под спортивный стиль Защищают от холода Могут показаться "слишком винтажными" Поддержаны ведущими брендами Нужна смелость, чтобы носить

FAQ

Какие чулки сейчас самые модные?

Кружевные, с цветочным принтом, в рубчик, в стиле 80-х.

Можно ли носить их с кроссовками?

Да, Gucci и Balenciaga экспериментировали с подобными сочетаниями.

Подойдут ли чулки для офиса?

Да, если выбрать спокойные модели в тёмных оттенках.

Какие бренды поддерживают тренд?

Prada, Dior, Gucci, Chanel, Simone Rocha, Kiehl's (в бьюти-наборе), Yuhan Wang.

Мифы и правда

Миф: чулки — это аксессуар для "взрослых женщин".

Правда: дизайнеры сделали их символом молодёжного бунта.

Миф: кружево уместно только вечером.

Правда: в сочетании с повседневными платьями оно выглядит свежо и стильно.

Миф: чулки — это пережиток прошлого.

Правда: в 2026 году они — главный тренд модных недель.

Интересные факты

В викторианскую эпоху кружевные чулки считались предметом роскоши и носились только аристократками. В 80-е годы они стали символом панк-субкультуры. В 2020-х тренд возродили Simone Rocha и Prada, а к 2026-му он стал массовым.

Исторический контекст

Чулки как модный аксессуар имеют долгую историю. В Средневековье их носили и мужчины, и женщины. В XX веке кружевные и узорные чулки стали символом женственности. В 80-е — частью панк-культуры. В 2000-х мода на "голые ноги" почти вытеснила их, но к середине 2020-х тренд вернулся благодаря Prada, Gucci, Dior и независимым дизайнерам вроде Yuhan Wang и Dilara Findikoglu. Весна 2026 закрепила этот аксессуар как символ смешения винтажа и современности.