Мифы и правда об антиоксидантах: почему морщины они не уберут, но замедлят

4:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Антиоксиданты стали настоящим бьюти-открытием: их добавляют в кремы, сыворотки, маски и обещают замедлить старение. Но действительно ли они борются с морщинами, или это очередной маркетинговый ход? Давайте разберемся.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за лицом

Что такое антиоксиданты

Антиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки от свободных радикалов. Последние повреждают коллаген и эластин, ускоряя появление морщин и тусклости кожи.

Как они работают

Нейтрализуют свободные радикалы. Замедляют процесс разрушения клеток.

Замедляют процесс разрушения клеток. Укрепляют барьер кожи. Делают её устойчивее к стрессам и внешним факторам.

Делают её устойчивее к стрессам и внешним факторам. Улучшают тон лица. При регулярном применении кожа выглядит свежее.

При регулярном применении кожа выглядит свежее. Повышают эффективность SPF. Помогают лучше защищаться от фотостарения.

Правда об антиоксидантах

Они реально работают, но не как «стиральная резинка» для морщин. Эффект проявляется при регулярном применении, а не за одно использование. Самые изученные антиоксиданты: витамин С, витамин Е, ниацинамид, коэнзим Q10, ресвератрол. Лучше всего действуют в комплексе: уход + правильное питание.

Мифы об антиоксидантах

« Полностью убирают морщины ». Нет, они лишь замедляют их появление.

». Нет, они лишь замедляют их появление. « Можно использовать только в кремах ». Неправда: часть антиоксидантов работает изнутри — с пищей и БАДами.

». Неправда: часть антиоксидантов работает изнутри — с пищей и БАДами. «Подходят всем и всегда». Есть риск раздражения (например, от высоких концентраций витамина С).

Сравнение: правда и мифы

Утверждение Правда или миф Убирают морщины полностью Миф Замедляют старение Правда Работают только в косметике Миф Действуют только при регулярном применении Правда

Советы шаг за шагом

Включите в уход сыворотку с витамином С утром. Дополните кремом с витамином Е или ниацинамидом. Обязательно сочетайте с солнцезащитой. Ешьте больше ягод, зелени, орехов — источников антиоксидантов. Начинайте с низких концентраций, чтобы избежать раздражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ждать быстрого эффекта → разочарование → регулярное применение курсом.

Использовать несколько сильных антиоксидантов сразу → раздражение → вводить по одному.

Полагаться только на косметику → слабый результат → добавить питание и SPF.

А что если кожа чувствительная?

Выбирайте мягкие формулы с ниацинамидом или зелёным чаем — они редко вызывают раздражение.

FAQ

С какого возраста нужны антиоксиданты?

Уже с 20–25 лет, для профилактики.

Можно ли сочетать витамин С и ретинол?

Да, но лучше использовать их в разное время суток.

Какие продукты богаты антиоксидантами?

Ягоды, зелень, орехи, зелёный чай, тёмный шоколад.

Мифы и правда

« Антиоксиданты стирают морщины » — миф, они лишь замедляют их появление.

» — миф, они лишь замедляют их появление. « Можно обойтись только кремом » — неправда, питание играет не меньшую роль.

» — неправда, питание играет не меньшую роль. «Чем выше концентрация, тем лучше» — миф, важно подобрать оптимальную дозу.

Три факта

Термин «антиоксиданты» впервые начали активно использовать в косметологии в 80-х. Витамин С считается золотым стандартом, его эффективность подтверждена исследованиями. Самый мощный природный антиоксидант — астаксантин, который добывают из микроводорослей.

Антиоксиданты действительно помогают коже дольше оставаться молодой, но ждать от них чуда не стоит. Это скорее инструмент профилактики, чем мгновенной коррекции, и лучший результат они дают только в комплексе с правильным уходом и здоровым образом жизни.