Устали от 10 баночек косметики? Скинимализм — лёгкий путь к чистой и спокойной коже

Современный ритм жизни часто лишает нас времени на сложные косметические ритуалы. Наши полки в ванной и косметички забиты десятками баночек, многие из которых мы используем всего пару раз. На этом фоне тренд "скинимализм" — минималистичный уход, основанный на простоте и эффективности, — стал одним из главных направлений в индустрии красоты.
Идея проста: кожа получает только то, что ей действительно необходимо. Минимум шагов, максимум пользы. Базовый ритуал состоит всего из трёх этапов: очищение — питание — увлажнение. Такой подход экономит время, средства и снижает риск раздражения кожи.
Чистая кожа — фундамент любого ухода. В отличие от агрессивных средств прошлого, современные очищающие продукты не пересушивают кожу, а сохраняют её барьер. В составе всё чаще встречаются аминокислоты, сквалан, глицерин и церамиды, сообщает vogue.cz.
Kiehl's Ultra Facial Barrier-Hydrating Cleanser — мягкий крем-гель для умывания, поддерживающий барьер кожи.
CeraVe Hydrating Cleanser — формула с керамидами и гиалуроновой кислотой для сухой и чувствительной кожи.
La Roche-Posay Toleriane Dermo-Cleanser — подходит для сверхчувствительной кожи, не содержит мыла и отдушек.
Область вокруг глаз первой выдаёт усталость. Небольшие баночки с активными ингредиентами — это мощное средство для борьбы с отёками и тусклостью.
Kiehl's Creamy Eye Treatment с авокадо — культовый крем с плотной, но лёгкой текстурой.
Clinique All About Eyes — гелевая формула, уменьшающая отёки и тёмные круги.
The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG — сыворотка с кофеином и зелёным чаем для свежего взгляда.
Завершающий этап — удержание влаги. Современные кремы работают круглосуточно: защищают от пересушивания кондиционером и морозным воздухом, восстанавливают баланс кожи.
Kiehl's Ultra Facial Cream — универсальный увлажняющий крем с ледниковым гликопротеином.
CeraVe Moisturizing Cream — популярное средство для лица и тела, с керамидами и гиалуроновой кислотой.
La Roche-Posay Hydraphase Intense Riche — крем для сухой кожи с пролонгированным действием.
И, конечно, последний штрих — средство с SPF 30+. Это обязательная защита кожи от фотостарения.
|Подход
|Количество шагов
|Время
|Риски
|Результат
|10-step care (азиатская модель)
|8-10
|30-40 мин
|Раздражение, перегруз кожи
|Многоуровневое питание
|Скинимализм
|3
|10 мин
|Минимум
|Чистая, увлажнённая, сбалансированная кожа
Подберите мягкое средство для очищения под свой тип кожи.
Используйте крем или сыворотку для глаз утром и вечером.
Наносите лёгкий увлажняющий крем с барьерными ингредиентами.
Завершайте уход средством с SPF, даже зимой.
Следите за реакцией кожи: при минимальном уходе легче отследить, что работает, а что нет.
Ошибка: использовать агрессивные очищающие гели.
Последствие: сухость, стянутость, шелушение.
Альтернатива: мягкие средства без сульфатов.
Ошибка: пренебрегать уходом за зоной вокруг глаз.
Последствие: отёки, преждевременные морщины.
Альтернатива: лёгкий крем или сыворотка с кофеином, пептидами.
Ошибка: забывать про SPF.
Последствие: фотостарение, пигментация.
Альтернатива: дневной крем с SPF 30-50.
Что если у вас жирная кожа? Используйте гели с ниацинамидом и матирующие кремы.
Что если кожа очень сухая? Подойдёт крем с церамидами и гиалуроновой кислотой.
Что если у вас мало времени? Скинимализм экономит его — весь уход займёт 5-7 минут.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени и денег
|Меньше экспериментов с продуктами
|Снижение риска раздражений
|Эффект может быть мягче
|Подходит для любого типа кожи
|Нужно тщательно подобрать базу
|Лёгкость и простота
|Сложнее при лечении проблемной кожи
Можно ли совмещать скинимализм и активные сыворотки?
Да, но важно вводить их постепенно.
Нужен ли тоник?
Нет, если очищение мягкое и кожа чувствует комфорт.
Какой минимум средств нужен?
Очищение, крем для глаз, увлажняющий крем + SPF.
Миф: многоступенчатый уход эффективнее.
Правда: эффективность зависит от состава, а не от количества шагов.
Миф: скинимализм подходит только молодой коже.
Правда: минимализм актуален и для зрелой кожи.
Миф: чем дороже средства, тем лучше.
Правда: CeraVe, The Ordinary и другие доступные бренды не уступают люксу.
Термин "скинимализм" впервые вошёл в бьюти-тренды в 2019 году.
После пандемии спрос на базовые кремы вырос почти на 40%.
Согласно опросам, более 60% женщин упростили уход за кожей за последние годы.
В начале 2010-х в Европе и США был популярен многоступенчатый уход по корейской модели. Однако со временем выяснилось, что обилие сывороток и кремов не всегда приносит пользу.
На смену пришёл скинимализм — осознанный уход, в котором ценится не количество, а качество. Сегодня этот тренд поддерживают не только люксовые марки вроде Kiehl's или Clinique, но и аптечные бренды CeraVe, La Roche-Posay, а также минималистичные марки вроде The Ordinary.
