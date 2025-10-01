Щеки испарились быстрее гонораров: преображение Водонаевой шокировало сеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева всегда привлекала внимание публики. Но в последнее время поклонники заметили: ее лицо изменилось почти до неузнаваемости. После резкого похудения у звезды исчезли щеки, а на их месте появились глубокие впадины. В соцсетях это вызвало горячие обсуждения: одни восхищаются новым образом, другие считают, что такие перемены идут ей не на пользу. Чтобы разобраться, какие процедуры могли повлиять на внешность, врачи поделились своим мнением.

Безоперационная подтяжка мезонитями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Безоперационная подтяжка мезонитями

"Она демонстрирует сейчас идеальную фигуру модели: впалые скулы и бьютизация лица. Алена Водонаева посещала нашу клинику, и она приверженица только не инвазивных, не хирургических процедур", — сказала пластический хирург и косметолог Марият Мухина.

Что изменилось во внешности звезды

По словам эксперта, ключевым фактором стал резкий сброс веса. Худоба сделала скулы более выраженными, а отсутствие привычного объема щек создало эффект впадин. При этом врачи подчеркивают: Водонаева не прибегала к радикальным операциям вроде удаления комков Биша или удаления зубов ради изменения формы лица.

"Я полагаю, здесь были применены нитевые технологии, которые переместили жировые пакеты щечной зоны вверх на скулы, и скуловые зоны стали более выразительными", — пояснила Мухина.

Также она отметила использование липолитиков для проработки овала лица и филлеров для акцента на нижней челюсти. В результате черты лица стали более четкими и графичными.

Советы шаг за шагом: как достичь похожего результата

  1. Сначала работайте с весом: умеренное похудение помогает подчеркнуть черты лица.

  2. Используйте неинвазивные методики: нитевые лифтинги, липолитики и филлеры.

  3. Не забывайте о регулярном уходе: всесезонные пилинги, биорепарация, увлажняющие сыворотки.

  4. Делайте акцент на здоровье кожи — правильное питание, витамины и косметологический уход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: радикальное хирургическое вмешательство ради изменения щек.
    → Последствие: риск асимметрии и осложнений.
    → Альтернатива: нитевые технологии и липолитики.

  • Ошибка: игнорировать уход после процедур.
    → Последствие: сухость и потеря упругости кожи.
    → Альтернатива: регулярные пилинги, биорепарация, использование сывороток.

  • Ошибка: стремительное похудение без контроля.
    → Последствие: резкие возрастные изменения во внешности.
    → Альтернатива: постепенное снижение веса с учетом диеты и СПА-процедур.

А что если…

А что если не прибегать к косметологии вовсе? Тогда эффект похудения будет более резким: кожа может обвиснуть, появятся морщины. Именно поэтому комбинация снижения веса и поддерживающих процедур помогает сохранить свежий и ухоженный вид.

Плюсы и минусы процедур

Плюсы Минусы
Безопасность (неинвазивные методы) Требуется регулярное повторение
Быстрый эффект Стоимость выше среднего
Минимальная травматичность Возможны синяки и отеки
Естественный результат Результат зависит от квалификации врача

FAQ

Как выбрать процедуры для скул и овала лица?
Лучше всего ориентироваться на рекомендации косметолога, который подберет методы под особенности вашей кожи.

Сколько стоят нитевые технологии?
Цена зависит от клиники и используемых материалов, в среднем — от 30 до 80 тысяч рублей за процедуру.

Что лучше: филлеры или липолитики?
Филлеры создают объем, липолитики убирают излишки жира. Часто их применяют вместе для гармоничного эффекта.

Мифы и правда

  • Миф: эффект впалых щек можно получить только хирургическим путем.
    Правда: современные нитевые технологии дают тот же результат без операции.

  • Миф: филлеры делают лицо "пластмассовым".
    Правда: при грамотной технике введения результат выглядит естественно.

  • Миф: уход после процедур не обязателен.
    Правда: регулярные пилинги и биорепарация необходимы для сохранения результата.

Интересные факты

  1. Процедуры с нитями впервые применялись в Азии и стали популярны в Европе только в 2010-х.

  2. Биорепарация помогает не только коже лица, но и зоне шеи и декольте.

  3. Многие звезды используют липолитики не только для лица, но и для зоны подбородка.

Таким образом, преображение Алены Водонаевой стало результатом сочетания похудения и современных косметологических методик. Этот пример показывает, что даже без радикальных операций можно добиться заметных и при этом естественных изменений, сообщает  Общественная Служба Новостей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
