Щеки испарились быстрее гонораров: преображение Водонаевой шокировало сеть

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева всегда привлекала внимание публики. Но в последнее время поклонники заметили: ее лицо изменилось почти до неузнаваемости. После резкого похудения у звезды исчезли щеки, а на их месте появились глубокие впадины. В соцсетях это вызвало горячие обсуждения: одни восхищаются новым образом, другие считают, что такие перемены идут ей не на пользу. Чтобы разобраться, какие процедуры могли повлиять на внешность, врачи поделились своим мнением.
"Она демонстрирует сейчас идеальную фигуру модели: впалые скулы и бьютизация лица. Алена Водонаева посещала нашу клинику, и она приверженица только не инвазивных, не хирургических процедур", — сказала пластический хирург и косметолог Марият Мухина.
По словам эксперта, ключевым фактором стал резкий сброс веса. Худоба сделала скулы более выраженными, а отсутствие привычного объема щек создало эффект впадин. При этом врачи подчеркивают: Водонаева не прибегала к радикальным операциям вроде удаления комков Биша или удаления зубов ради изменения формы лица.
"Я полагаю, здесь были применены нитевые технологии, которые переместили жировые пакеты щечной зоны вверх на скулы, и скуловые зоны стали более выразительными", — пояснила Мухина.
Также она отметила использование липолитиков для проработки овала лица и филлеров для акцента на нижней челюсти. В результате черты лица стали более четкими и графичными.
Сначала работайте с весом: умеренное похудение помогает подчеркнуть черты лица.
Используйте неинвазивные методики: нитевые лифтинги, липолитики и филлеры.
Не забывайте о регулярном уходе: всесезонные пилинги, биорепарация, увлажняющие сыворотки.
Делайте акцент на здоровье кожи — правильное питание, витамины и косметологический уход.
Ошибка: радикальное хирургическое вмешательство ради изменения щек.
→ Последствие: риск асимметрии и осложнений.
→ Альтернатива: нитевые технологии и липолитики.
Ошибка: игнорировать уход после процедур.
→ Последствие: сухость и потеря упругости кожи.
→ Альтернатива: регулярные пилинги, биорепарация, использование сывороток.
Ошибка: стремительное похудение без контроля.
→ Последствие: резкие возрастные изменения во внешности.
→ Альтернатива: постепенное снижение веса с учетом диеты и СПА-процедур.
А что если не прибегать к косметологии вовсе? Тогда эффект похудения будет более резким: кожа может обвиснуть, появятся морщины. Именно поэтому комбинация снижения веса и поддерживающих процедур помогает сохранить свежий и ухоженный вид.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность (неинвазивные методы)
|Требуется регулярное повторение
|Быстрый эффект
|Стоимость выше среднего
|Минимальная травматичность
|Возможны синяки и отеки
|Естественный результат
|Результат зависит от квалификации врача
Как выбрать процедуры для скул и овала лица?
Лучше всего ориентироваться на рекомендации косметолога, который подберет методы под особенности вашей кожи.
Сколько стоят нитевые технологии?
Цена зависит от клиники и используемых материалов, в среднем — от 30 до 80 тысяч рублей за процедуру.
Что лучше: филлеры или липолитики?
Филлеры создают объем, липолитики убирают излишки жира. Часто их применяют вместе для гармоничного эффекта.
Миф: эффект впалых щек можно получить только хирургическим путем.
Правда: современные нитевые технологии дают тот же результат без операции.
Миф: филлеры делают лицо "пластмассовым".
Правда: при грамотной технике введения результат выглядит естественно.
Миф: уход после процедур не обязателен.
Правда: регулярные пилинги и биорепарация необходимы для сохранения результата.
Процедуры с нитями впервые применялись в Азии и стали популярны в Европе только в 2010-х.
Биорепарация помогает не только коже лица, но и зоне шеи и декольте.
Многие звезды используют липолитики не только для лица, но и для зоны подбородка.
Таким образом, преображение Алены Водонаевой стало результатом сочетания похудения и современных косметологических методик. Этот пример показывает, что даже без радикальных операций можно добиться заметных и при этом естественных изменений, сообщает Общественная Служба Новостей.
