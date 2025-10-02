Жирные волосы больше не проблема: 12 хитрых причёсок, которые маскируют немытые корни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:14
Моя семья » Красота и стиль

Жирные волосы способны испортить любой образ. Постоянное мытьё головы — не всегда выход, особенно если нет времени. На помощь приходят хитрые укладки и аксессуары, которые позволяют скрыть сальность корней и сохранить свежий вид причёски. Существует множество решений, которые помогут чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Укладка волос перед зеркалом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укладка волос перед зеркалом

12 умных причёсок для жирных волос

1. Прямые пряди

Если волосы стали жирными и потеряли объём, можно превратить это в плюс. Гладкая, нарочито прилизанная укладка создаёт впечатление, что так было задумано. Дополнительно можно использовать фиксирующие средства или гель с эффектом мокрых волос. Украшения в виде заколок помогут завершить образ.

2. Шёлковая повязка

Яркий аксессуар легко отвлекает внимание от жирных прядей. Шёлковая повязка выглядит стильно, а гладкая ткань не повреждает волосы и не усиливает сальность.

3. Обруч в стиле "Сплетницы"

Широкий бархатный обруч или повязка-ободок полностью закрывают прикорневую часть. Такой аксессуар делает укладку элегантной и одновременно скрывает недостатки.

4. Заколка-краб

Собранные в жгут пряди и закреплённые крабом моментально маскируют жирные корни. Появляется дополнительный объём на макушке, а сама укладка выглядит опрятной и удобной.

5. Объём на макушке

Если волосы выглядят плоскими, стоит приподнять их у корней. Для этого можно использовать лак, лёгкий начёс или собрать часть волос в причёску "Мальвина". Это придаст укладке свежий вид.

6. Заплетённая чёлка

Чёлка жирнится быстрее остальных волос, но это легко исправить. Короткие пряди можно заплести в косички вдоль линии роста волос. Такое решение выглядит оригинально и полностью скрывает жирность.

7. Небрежный пучок

Пучок на макушке — один из самых популярных способов скрыть жирные корни. Лучше выбрать небрежный вариант: вытянуть несколько прядей и закрепить укладку шпильками. Можно собрать в пучок только верхнюю часть волос, а остальные оставить распущенными.

8. Пробор сбоку

Прямой пробор подчёркивает жирность у корней, а вот боковой создаёт иллюзию густоты и объёма. Волосы можно оставить распущенными или собрать в рыхлый хвост.

9. Коса вокруг головы

Для длинных волос отличным решением станет коса-ободок. Она полностью скрывает прикорневую часть и добавляет образу романтичности.

10. Пляжные волны

Спрей с эффектом морской соли помогает создать небрежные текстурированные локоны. Они маскируют сальность и делают волосы визуально более объёмными.

11. Разглаживающий спрей

Немытые волосы нередко распадаются на отдельные пряди. Разглаживающее средство помогает придать им аккуратность и создать ухоженный вид.

12. Головные уборы

Если времени нет совсем, можно надеть кепку, шляпу или бандану. Такой приём используют многие знаменитости — и он работает безотказно.

Сравнение способов маскировки

Метод В чём помогает Особенности
Гладкая укладка Делает сальность незаметной Требует геля или лака
Повязка или обруч Скрывает прикорневую зону Добавляет стильный акцент
Пучок Маскирует корни и придаёт объём Лучше выглядит в небрежном стиле
Коса-ободок Скрывает верхнюю часть головы Подходит для длинных волос
Головной убор Полностью закрывает корни Универсальное решение

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прямой пробор при жирных корнях.

  • Последствие: подчёркивание сальности.

  • Альтернатива: боковой пробор с лёгким объёмом.

  • Ошибка: слишком тугой пучок.

  • Последствие: акцент на прикорневой зоне.

  • Альтернатива: небрежная укладка с вытянутыми прядями.

  • Ошибка: использование тяжёлых средств для укладки.

  • Последствие: волосы выглядят ещё грязнее.

  • Альтернатива: лёгкие текстурирующие спреи.

А что если жирные волосы — постоянная проблема

Если приходится маскировать корни почти каждый день, стоит пересмотреть уход. Подойдут шампуни с регулирующим себум эффектом, лёгкие несмываемые кондиционеры и ополаскиватели с травяными экстрактами. Полезно раз в неделю использовать скраб для кожи головы, чтобы удалять лишний жир и остатки средств.

Плюсы и минусы укладок для жирных волос

Плюсы Минусы
Позволяют выглядеть опрятно даже без мытья Не решают проблему жирности
Лёгкость исполнения Иногда требуют дополнительных аксессуаров
Универсальность для разной длины волос Эффект временный

FAQ

Как часто можно использовать сухой шампунь?
Не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы не пересушить кожу головы.

Какие аксессуары лучше всего скрывают жирные корни?
Повязки, обручи, кепки и банданы.

Можно ли замаскировать только чёлку?
Да, её легко заплести или убрать с помощью заколок.

Мифы и правда

  • Миф: жирные волосы нельзя уложить красиво.

  • Правда: правильные причёски маскируют сальность.

  • Миф: головной убор портит волосы.

  • Правда: при аккуратном ношении он помогает сохранить опрятность.

  • Миф: сухой шампунь полностью заменяет мытьё головы.

  • Правда: это лишь временное решение.

3 интересных факта

  1. Повязки и обручи для волос использовались ещё в античности.

  2. Шёлковые аксессуары снижают трение и предотвращают ломкость волос.

  3. Модные тенденции 2020-х сделали небрежный пучок символом "быстрой красоты".

Исторический контекст

  • В XIX веке женщины использовали пудру и муку, чтобы освежать волосы.

  • В начале XX века стали популярны головные платки для маскировки немытых волос.

  • Сегодня индустрия предлагает сухие шампуни, спреи и аксессуары, создавая десятки решений для экспресс-укладок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
