Куртка, которая свела с ума модные столицы: 7 моделей для тех, кто не хочет замерзнуть

Парка снова в центре внимания. Пока дизайнеры спорят о будущем минимализма, улицы мегаполисов заполнены девушками в уютных и практичных куртках. От классического хаки до блестящих металликов — этот фасон стал универсальным решением для осени и зимы. Парка решает сразу несколько задач: защищает от холода, сохраняет комфорт и добавляет стильности без компромиссов.
В соцсетях можно заметить, что инфлюенсеры по всему миру давно сделали ставку на эту куртку. Белла Хадид комбинирует ее с трикотажем, Хейли Бибер — с кожаными брюками и массивной обувью, а блогерши из Парижа и Копенгагена показывают десятки вариаций, которые мгновенно становятся вдохновением для подписчиков.
|Модель
|Отличие
|Для кого подойдет
|Особенность
|Легкая парка
|Тонкая ткань, без утеплителя
|Для мягкой осени
|Не утяжеляет силуэт
|Шоколадные оттенки
|Цвет года по Pantone
|Для ценителей трендов
|Сочетается с базой и скрывает пятна
|С меховой отделкой
|Искусственный мех, съемные детали
|Для холодных зим
|Универсальный вид — от "снежной королевы" до минимализма
|Карго с карманами
|Много накладных карманов
|Для активных и дерзких
|Заменяет сумку и корректирует фигуру
|Удлиненная
|До колена и ниже
|Для тех, кто носит платья и юбки
|Вытягивает силуэт, защищает от ветра
|Хаки
|Вечная классика
|Для всех цветотипов
|Универсально вписывается в гардероб
|Яркая или металлик
|Фуксия, электрик, серебро
|Для смелых
|Акцент образа, требует нейтральных дополнений
Ошибка: покупка парки на размер больше ради "оверсайз".
Последствие: вещь висит мешком, портит фигуру.
Альтернатива: выбирай полуприлегающий крой или регулируй посадку утяжками.
Ошибка: выбор парки без капюшона.
Последствие: неудобство при дожде и снегопаде.
Альтернатива: ищи модели с объемным капюшоном или съемным вариантом.
Ошибка: покупка натурального меха.
Последствие: высокая цена и сложный уход.
Альтернатива: качественный искусственный мех, который выглядит не хуже.
Ты живешь в регионе, где зима теплая? Тогда стоит взять сразу две модели: легкую демисезонную для октября-ноября и яркую металлизированную для стильных выходов. Это позволит не перегреваться и при этом не терять актуальности.
|Плюсы
|Минусы
|Защищает от холода и ветра
|Может казаться громоздкой
|Универсальна, подходит к любому стилю
|Длинные модели укорачивают ноги
|Множество карманов и удобных деталей
|Яркие модели требуют уверенности
|Доступна в разных ценовых категориях
|Дешевые аналоги быстро теряют вид
|Не выходит из моды десятилетиями
|Не всегда уместна в строгом офисе
Цены варьируются от 7-10 тысяч рублей за базовые модели до 25-30 тысяч за брендовые варианты с утеплителем.
Пуховик теплее в экстремальные морозы, но парка выигрывает в практичности и стиле. Она менее объемная и подходит для городских образов.
Меряй парку на свитер или худи. Если тесно в плечах или неудобно поднимать руки, значит, модель мала. Но слишком просторная посадка тоже испортит силуэт.
Миф: парка — это только для подростков.
Правда: взрослые женщины тоже носят парки, включая деловые образы.
Миф: парка всегда мужская и грубая.
Правда: современные бренды выпускают женственные модели с приталенным силуэтом.
Миф: яркие парки выглядят дешево.
Правда: качественный металлик или насыщенные оттенки делают образ роскошным.
Парка давно перестала быть просто удобной курткой — сегодня это стильный универсальный символ, который легко подстраивается под любой гардероб и делает образ завершённым.
