Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как историк моды спас студенток от сутенёров: невероятная история Александра Васильева
Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости
Усталость, онемение и шаткая походка: вот как дефицит B12 маскируется под десятки болезней
Болезнь с безобидным названием, которая калечит сердце и мозг: вирус Коксаки вышел из-под контроля
Чистота без розетки: японский способ уборки дарит спокойствие и бережёт энергию
Хвостики без билета: в Перми запускают акцию, которая говорит о человечности громче слов
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается

Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому

Моя семья » Красота и стиль

Неделя моды в Милане снова задала тон предстоящему сезону. В этом году акцент сделан на естественность, легкость и живые текстуры, а сложные укладки окончательно ушли в прошлое. Волосы на подиумах выглядели так, будто их уложили за считанные минуты, и именно эта непринужденность оказалась главным бьюти-трендом.

Девушка в белой рубашке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в белой рубашке

Сравнение трендовых укладок

Укладка Где видели Особенности Для кого подойдет
Боковой пробор Fendi, Bottega Veneta, Ferrari, Armani Легкая асимметрия, объем у корней Любая длина волос
Гладкие укладки Ermanno Scervino, Calcaterra, Toga Сияние, открытое лицо Для делового образа
Естественные локоны Ferragamo, Cavalli, Moschino Эффект высохших волос Для вьющихся волос
Растрепанные волосы N21, Sportmax, Bach Mai Небрежность, осознанный хаос Молодежный стиль
Расслабленный пучок Giorgio Armani, Phan Dang Hoang Быстрый способ собраться Универсальное решение
Обилие геля Prada, Tod's, Kim Shui Влажный блеск, объем у корней Для смелых образов

Советы шаг за шагом

  • Для бокового пробора: используйте тонкий гребень, фиксирующий гель и восковой стик для непослушных прядей.
  • Для гладкой укладки: выбирайте крем-воск и щетку с натуральной щетиной.
  • Для естественных локонов: дайте волосам высохнуть без фена, добавьте масло для блеска.
  • Для растрепанной прически: нанесите спрей с морской солью и сушите феном, перебирая волосы пальцами.
  • Для пучка: соберите волосы в жгут, закрепите невидимками и слегка распушите.
  • Для гелевой укладки: используйте средства с эффектом "мокрых волос", нанося их по всей длине.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Перетянули пробор слишком туго → лицо выглядит жестко → добавьте легкий прикорневой объем.
  • Сделали слишком гладкую укладку → волосы теряют живость → используйте несмываемый кондиционер для сияния.
  • Пересушили локоны диффузором → пряди стали пушистыми → дайте им высохнуть естественным путем.
  • Переборщили с солью в спреях → волосы стали жесткими → замените на легкий текстурирующий крем.
  • Сделали слишком небрежный пучок → образ кажется неряшливым → выпустите 2-3 пряди и закрепите остальные.
  • Нанесли слишком много геля → волосы выглядят грязными → используйте расческу для равномерного распределения.

А что если…

Вы решите совместить несколько трендов? Например, боковой пробор можно сочетать с влажной текстурой, а гладкий низкий хвост — с легкими прядями у лица. Милан показал: мода стала более гибкой, и строгих правил больше нет.

Плюсы и минусы

Тренд Плюсы Минусы
Боковой пробор Легко повторить, элегантно Требует фиксации
Гладкие укладки Подчеркивают лицо Не подходят для тонких волос
Естественные локоны Минимум усилий Подходит не всем типам
Растрепанные волосы Стильно и модно Риск выглядеть неопрятно
Расслабленный пучок Быстро и удобно Не всегда уместно
Обилие геля Эффектный образ Подходит только смелым

FAQ

Можно ли делать такие укладки на коротких волосах

Да, особенно гладкие укладки и гель отлично смотрятся на каре и бобе.

Сколько стоит повторить трендовые укладки в салоне

В зависимости от салона — от 1500 до 5000 рублей. Но большинство вариантов легко сделать дома.

Что лучше для блеска — масло или гель

Для естественного сияния — масло, для яркого "мокрого" эффекта — гель.

Мифы и правда

  • Миф: гладкая укладка подходит только для длинных волос.
  • Правда: каре или пикси с гелем смотрятся не менее эффектно.
  • Миф: "мокрый эффект" всегда утяжеляет волосы.
  • Правда: современные гели создают легкий блеск без жирности.
  • Миф: растрепанная прическа не требует стайлинга.
  • Правда: текстурирующие средства обязательны, иначе получится неряшливо.

Интересные факты

  • В 40-е годы боковой пробор был символом женственности и строгости.
  • В 90-е гель для волос считался главным атрибутом клубной культуры.

Исторический контекст

  • 1940-е: популярность бокового пробора и крупных локонов.
  • 1980-е: культ геля и ультра-гладких хвостов.
  • 2020-е: возврат к естественности и минимализму в укладках.

Такое разнообразие укладок из Милана подтверждает: красота сегодня — это не идеальная форма, а свобода выбора и умение подчеркнуть индивидуальность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому
Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать
Мышцы не растут, хоть вы тренируетесь: вот три ошибки, которые крадут результат
Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы
Honda задела струны прошлого: ретро-байк вернулся, чтобы снова стать культовым
Скандальная история с родами в туалете: Мария Погребняк встаёт на защиту здравого смысла
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.