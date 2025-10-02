Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому

Неделя моды в Милане снова задала тон предстоящему сезону. В этом году акцент сделан на естественность, легкость и живые текстуры, а сложные укладки окончательно ушли в прошлое. Волосы на подиумах выглядели так, будто их уложили за считанные минуты, и именно эта непринужденность оказалась главным бьюти-трендом.

Сравнение трендовых укладок

Укладка Где видели Особенности Для кого подойдет Боковой пробор Fendi, Bottega Veneta, Ferrari, Armani Легкая асимметрия, объем у корней Любая длина волос Гладкие укладки Ermanno Scervino, Calcaterra, Toga Сияние, открытое лицо Для делового образа Естественные локоны Ferragamo, Cavalli, Moschino Эффект высохших волос Для вьющихся волос Растрепанные волосы N21, Sportmax, Bach Mai Небрежность, осознанный хаос Молодежный стиль Расслабленный пучок Giorgio Armani, Phan Dang Hoang Быстрый способ собраться Универсальное решение Обилие геля Prada, Tod's, Kim Shui Влажный блеск, объем у корней Для смелых образов

Советы шаг за шагом

Для бокового пробора: используйте тонкий гребень, фиксирующий гель и восковой стик для непослушных прядей.

используйте тонкий гребень, фиксирующий гель и восковой стик для непослушных прядей. Для гладкой укладки: выбирайте крем-воск и щетку с натуральной щетиной.

выбирайте крем-воск и щетку с натуральной щетиной. Для естественных локонов: дайте волосам высохнуть без фена, добавьте масло для блеска.

дайте волосам высохнуть без фена, добавьте масло для блеска. Для растрепанной прически: нанесите спрей с морской солью и сушите феном, перебирая волосы пальцами.

нанесите спрей с морской солью и сушите феном, перебирая волосы пальцами. Для пучка: соберите волосы в жгут, закрепите невидимками и слегка распушите.

соберите волосы в жгут, закрепите невидимками и слегка распушите. Для гелевой укладки: используйте средства с эффектом "мокрых волос", нанося их по всей длине.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Перетянули пробор слишком туго → лицо выглядит жестко → добавьте легкий прикорневой объем.

Сделали слишком гладкую укладку → волосы теряют живость → используйте несмываемый кондиционер для сияния.

Пересушили локоны диффузором → пряди стали пушистыми → дайте им высохнуть естественным путем.

Переборщили с солью в спреях → волосы стали жесткими → замените на легкий текстурирующий крем.

Сделали слишком небрежный пучок → образ кажется неряшливым → выпустите 2-3 пряди и закрепите остальные.

Нанесли слишком много геля → волосы выглядят грязными → используйте расческу для равномерного распределения.

А что если…

Вы решите совместить несколько трендов? Например, боковой пробор можно сочетать с влажной текстурой, а гладкий низкий хвост — с легкими прядями у лица. Милан показал: мода стала более гибкой, и строгих правил больше нет.

Плюсы и минусы

Тренд Плюсы Минусы Боковой пробор Легко повторить, элегантно Требует фиксации Гладкие укладки Подчеркивают лицо Не подходят для тонких волос Естественные локоны Минимум усилий Подходит не всем типам Растрепанные волосы Стильно и модно Риск выглядеть неопрятно Расслабленный пучок Быстро и удобно Не всегда уместно Обилие геля Эффектный образ Подходит только смелым

FAQ

Можно ли делать такие укладки на коротких волосах

Да, особенно гладкие укладки и гель отлично смотрятся на каре и бобе.

Сколько стоит повторить трендовые укладки в салоне

В зависимости от салона — от 1500 до 5000 рублей. Но большинство вариантов легко сделать дома.

Что лучше для блеска — масло или гель

Для естественного сияния — масло, для яркого "мокрого" эффекта — гель.

Мифы и правда

Миф: гладкая укладка подходит только для длинных волос.

гладкая укладка подходит только для длинных волос. Правда: каре или пикси с гелем смотрятся не менее эффектно.

каре или пикси с гелем смотрятся не менее эффектно. Миф: "мокрый эффект" всегда утяжеляет волосы.

"мокрый эффект" всегда утяжеляет волосы. Правда: современные гели создают легкий блеск без жирности.

современные гели создают легкий блеск без жирности. Миф: растрепанная прическа не требует стайлинга.

растрепанная прическа не требует стайлинга. Правда: текстурирующие средства обязательны, иначе получится неряшливо.

Интересные факты

В 40-е годы боковой пробор был символом женственности и строгости.

В 90-е гель для волос считался главным атрибутом клубной культуры.

Исторический контекст

1940-е: популярность бокового пробора и крупных локонов.

популярность бокового пробора и крупных локонов. 1980-е: культ геля и ультра-гладких хвостов.

культ геля и ультра-гладких хвостов. 2020-е: возврат к естественности и минимализму в укладках.

Такое разнообразие укладок из Милана подтверждает: красота сегодня — это не идеальная форма, а свобода выбора и умение подчеркнуть индивидуальность.