Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Вас оставят без квартиры по закону: как застройщики маскируют финансовые ловушки под легальные схемы
Животное стало вялым и отказалось от еды: даже один необычный звук может говорить о проблемах
Осенний ритуал садовода: пять шагов к плодородию без химии — простая формула богатой весны
Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак
Кимчи внесено в наследие ЮНЕСКО: что делает его символом Кореи и суперфудом мира
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать

Когда шугаринг — как танец на иголках: депиляция перестаёт быть пыткой, если сделать всё иначе

5:07
Моя семья » Красота и стиль

Депиляция давно стала частью ежедневного ухода, но у большинства женщин этот процесс связан не только с гладкой кожей, но и с раздражением, зудом и вросшими волосками. Знакомая схема — намочить кожу, удалить волосы, увлажнить — не всегда спасает. Сегодня мы собрали современные приёмы, которые помогут избавиться от дискомфорта и сделают процедуру в разы эффективнее.

Бритье
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Бритье

Почему стандартные методы не всегда работают

Бритьё, ваксинг, шугаринг и даже аппаратная эпиляция часто оставляют побочные эффекты. Виноваты не только индивидуальные особенности кожи, но и банальная устаревшая техника. Новые лайфхаки позволяют снизить болевые ощущения, ускорить восстановление и сделать процесс по-настоящему безопасным.

Сравнение методов депиляции

Метод Болевые ощущения Риск раздражения Длительность эффекта Подходит для чувствительной кожи
Бритьё Минимальные Высокий 1-2 дня Да, при правильном уходе
Воск/шугаринг Средние Средний 2-3 недели Зависит от подготовки
Лазер/IPL Умеренные Низкий До 6 месяцев Да, но с подготовкой
Кремы Нет Средний 3-7 дней Да, но возможна аллергия

Советы шаг за шагом

  1. За 5-10 минут до бритья охладите кожу кубиком льда с ромашковым отваром или массажёром. Это уменьшает раздражение и делает срез чище.

  2. Замените привычную пену на гель для УЗИ — он лучше скользит и не содержит раздражающих компонентов.

  3. После процедуры нанесите солнцезащитный крем SPF 30+ - кожа после депиляции особенно уязвима к ультрафиолету.

  4. Для воска или шугаринга используйте гидрогелевые патчи с гиалуроновой кислотой — они успокаивают кожу и снимают жжение.

  5. Дезинфицируйте бритву антисептиком для гаджетов — он уничтожает бактерии и предотвращает воспаления.

  6. Перед лазерной эпиляцией применяйте цинковую мазь — она укрепляет кожу и снижает риск пигментации.

  7. За день до ваксинга очистите лицо ультразвуковым прибором — это уменьшит вросшие волосы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать тупую бритву.
    Последствие: микропорезы и раздражение.
    Альтернатива: меняйте лезвие каждые 5-7 применений.

  • Ошибка: удалять волосы насухую.
    Последствие: сильное покраснение и зуд.
    Альтернатива: всегда готовьте кожу с помощью геля или масла.

  • Ошибка: игнорировать уход после процедуры.
    Последствие: воспаления и вросшие волоски.
    Альтернатива: увлажняйте кожу сывороткой или кремом с алоэ.

А что если…

…вы боитесь боли? Попробуйте сахарную пасту средней плотности и наносите её против роста волос — ощущения будут мягче.

…нет времени на долгий уход? Используйте крем для депиляции с экстрактами алоэ и пантенола — он одновременно удаляет волосы и ухаживает за кожей.

…у вас чувствительная кожа? Идеальным выбором станут лазер или фотоэпиляция, но только после консультации у специалиста.

Плюсы и минусы методов

Метод Плюсы Минусы
Бритьё Быстро, доступно, без боли Короткий эффект, раздражение
Шугаринг Натуральный состав пасты Больно, требует навыка
Воск Долго держится результат Возможны ожоги и покраснения
Лазер/IPL Максимально долгий эффект Дорого, нужна серия процедур
Кремы Просто и без боли Возможна аллергия, химический запах

FAQ

Как выбрать лучший метод?
Если важна скорость — выбирайте бритьё. Для длительного эффекта — воск или лазер.

Сколько стоит лазерная эпиляция?
Курс на зону подмышек — от 10 до 15 тысяч рублей за серию из 6-8 процедур.

Что лучше для зоны бикини?
Лучше всего шугаринг или кремы. Лазер подходит при высокой чувствительности, но требует подготовки.

Мифы и правда

  • Миф: депиляция вызывает утолщение волос.
    Правда: толщина волоса не меняется, меняется лишь угол среза.

  • Миф: крем для депиляции безопаснее всего.
    Правда: возможна аллергия из-за химического состава.

  • Миф: после лазера волосы исчезают навсегда.
    Правда: они становятся тоньше и светлее, но иногда возвращаются.

3 интересных факта

  1. В Древнем Египте женщины использовали смесь сахара и лимона для удаления волос — прообраз современного шугаринга.

  2. Первые кремы для депиляции появились ещё в XIX веке, но содержали едкие щёлочи.

  3. Сегодня в продаже есть бритвы с охлаждающими пластинами, которые снижают раздражение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе
Поролон вместо шума: хитрость производителей, которая добирается и до гаражей
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать
Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России
Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик
Сорняки капитулируют без боя: садоводы нашли способ, который работает дольше гербицидов
Миллионы микробов устраивают вечеринку прямо на вашей губке: вот как их разогнать
План века по-американски: гигант-невидимка вместо эскадрильи F-35
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.