Почему ваши морщины старше вас: шокирующая правда о сахаре

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Сахар — не только угроза для фигуры, но и один из главных врагов молодости кожи. Влияние сладкого на организм куда глубже, чем простое повышение калорийности: избыток сахара запускает процессы, которые напрямую связаны со старением.

Подсластители сахар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подсластители сахар

Как сахар влияет на кожу

Гликация. Избыток сахара «склеивает» коллаген и эластин, делая кожу менее упругой.

Воспаление. Сахар усиливает воспалительные процессы, что приводит к акне и покраснениям.

Окислительный стресс. Провоцирует образование свободных радикалов, ускоряющих старение.

Отёки. Задерживает воду, из-за чего лицо выглядит одутловатым.

Признаки «сладкого старения»

  • Тусклый цвет лица.
  • Ранние морщины.
  • Потеря упругости кожи.
  • Склонность к высыпаниям.
  • Что будет, если сократить сахар
  • Цвет лица станет более ровным и свежим.
  • Снизится количество воспалений.
  • Кожа станет плотнее и эластичнее.
  • Организм получит больше энергии за счёт полезных продуктов.

Советы шаг за шагом

  • Начните с уменьшения сладких напитков и фастфуда.
  • Заменяйте сладости фруктами, сухофруктами и тёмным шоколадом.
  • Читайте состав продуктов — сахар часто скрывается под другими названиями.
  • Поддерживайте кожу антиоксидантами (витамины С и Е).
  • Используйте солнцезащиту — сахар усиливает фотостарение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Резко отказаться от всего сладкого → стресс и срывы → постепенное снижение.
  • Считать фрукты врагами → дефицит витаминов → умеренное употребление.
  • Игнорировать скрытые сахара → нет результата → проверять составы.

А что если хочется сладкого?

Лучше выбрать ягоды, фрукты или горький шоколад (от 70%). Они утоляют тягу и не так вредят коже.

Плюсы Минусы
Улучшение кожи и фигуры Первое время сложно привыкнуть
Снижение воспалений Возможны перепады настроения
Больше энергии Нужно искать альтернативы
Замедление старения Требует дисциплины

Сколько сахара можно есть без вреда?

ВОЗ рекомендует до 25 г в день (около 6 чайных ложек).

Сахар в фруктах тоже вреден?

Нет, там он сочетается с клетчаткой и витаминами.

Сколько нужно времени, чтобы увидеть результат на коже?

Обычно через 3–4 недели после снижения сахара.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
