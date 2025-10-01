Минус килограммы или минус здоровье: обратная сторона детокс-диет

Детокс-диеты обещают «перезапустить» организм, вывести токсины и подарить коже сияние. Но врачи и диетологи всё чаще спорят: действительно ли это работает, или всё — эффект маркетинга?
Под этим термином обычно подразумевают короткие программы питания: соковые разгрузки, смузи-курсы, монодиеты или отказ от тяжёлой пищи. Главная идея — очистить организм и улучшить состояние кожи, волос и общего самочувствия.
Организм сам умеет выводить продукты распада с помощью печени и почек.
Краткосрочный отказ от жирного, алкоголя и сладкого действительно улучшает самочувствие.
Переход на овощи, фрукты, воду и лёгкие блюда может сделать кожу более свежей и уменьшить воспаления.
|Утверждение
|Правда или миф
|Детокс очищает печень
|❌ Миф
|Кожа становится свежее
|✔ Правда
|Вес уходит навсегда
|❌ Миф
|Снижается отёчность
|✔ Правда
|Организм «перезапускается»
|❌ Миф
Даже 2–3 дня без сахара и алкоголя, с упором на овощи и воду, помогут заметно улучшить тон кожи.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение самочувствия
|Кратковременный эффект
|Снижение отёков
|Риск дефицитов
|Кожа становится свежее
|Вес возвращается
|Возможность начать новый режим
|Может быть стрессом
Только косвенно: уменьшение сахара и жира снижает воспаления.
Кратковременные разгрузки — да, но длительные программы лучше согласовать.
2–3 дня, не больше недели.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.