Эффект есть, но не вечный: правда о лазерном омоложении кожи

Лазерное омоложение — одна из самых востребованных процедур в косметологии. Её обещания звучат заманчиво: минус несколько лет за курс, гладкая кожа и никакой хирургии. Но вокруг процедуры немало мифов, которые стоит разобрать, чтобы понять, чего ждать от лазера на самом деле.
Лазерный луч воздействует на кожу, стимулируя выработку коллагена и эластина. Клетки начинают обновляться активнее, рельеф выравнивается, мелкие морщины становятся менее заметными. В результате кожа выглядит более свежей и подтянутой.
|Утверждение
|Правда или миф
|Лазер убирает морщины навсегда
|❌ Миф
|Достаточно одного сеанса
|❌ Миф
|Это опасно для кожи
|❌ Миф
|Эффект держится несколько лет
|✔ Правда
|Кожа обновляется изнутри
|✔ Правда
Пройдите консультацию у косметолога и исключите противопоказания.
Делайте процедуры в осенне-зимний период, чтобы снизить риск пигментации.
Используйте SPF после курса.
Не ждите «эффекта пластики» — результат будет мягче и естественнее.
Повторяйте поддерживающие процедуры раз в 1–2 года.
Делать летом → риск пигментации → выбирать холодное время года.
Ждать мгновенного эффекта → разочарование → курс из 3–5 процедур.
Игнорировать уход после → сухость и покраснения → увлажнение и защита.
Для тех, кто не готов к интенсивным методикам, есть мягкие лазерные технологии и альтернативы — RF-лифтинг, микротоки, пилинги.
|Плюсы
|Минусы
|Заметный омолаживающий эффект
|Стоимость высокая
|Безоперационный метод
|Нужен курс процедур
|Подходит для разных зон
|Есть противопоказания
|Эффект держится долго
|Требует ухода и SPF
Обычно после 30 лет, но при первых признаках старения можно и раньше.
От 2 до 7 дней в зависимости от метода.
Используется анестезия, ощущения терпимые.
